Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

El Grupo Octubre en las deliberaciones del máximo órgano asesor político chino

China dio comienzo a las Dos sesiones

El máximo órgano asesor político de China, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), inauguró su sesión anual en Beijing este martes.

Silvina Pachelo
Por Silvina Pachelo

Temas en esta nota:

El País

Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.

Un nuevo ascenso para la familia militar

Por Luciana Bertoia

Ajuste y negociación con los gobernadores

Javier Milei y la agenda de su Gobierno

La nueva ola de despidos repetirá la vieja fórmula de la no renovación de miles de contratos estatales que vencen a fines de diciembre.

La “segunda etapa” repite la receta de los despidos

Por Melisa Molina

El partido amarillo no encuentra el rumbo ante La Libertad Avanza

El PRO, en pleno caos

Por Werner Pertot

Economía

Desde hoy

Más golpes al bolsillo: aumentan el colectivo y el subte

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de diciembre de 2025

Congelado desde marzo de 2024

Se confirmó el bono de $70 mil para jubilados: cuánto cobrarán en diciembre

fábrica cerrada

El 40 por ciento manifiesta que disminuirá la rentabilidad

Desánimo empresario por el rumbo económico

Sociedad

En Núñez

Una ambulancia chocó contra el Metrobús: dos heridos

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de diciembre

¿Sigue la lluvia?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 1 de diciembre

Trágica fiesta de egresados en Córdoba

Apuñalaron y mataron a un joven

Deportes

La selección gana, gusta y golea

Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal

Inter Milan's Argentine forward #10 Lautaro Martinez celebrates after scoring his team's first goal during the Italian Serie A football match between Pisa and Inter Milano at Arena Garibaldi Romeo Anconetani stadium in Pisa, on November 30, 2025. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan

Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro

FOTO PRENSA RACING racing entrenamiento

Se definen los últimos semifinalistas del Clausura

Racing-Tigre y Barracas-Gimnasia, los partidos del lunes

FOTOBAIRES racing river gustavo costas

Torneo Clausura

Los partidos de hoy