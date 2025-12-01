Omitir para ir al contenido principal
El Grupo Octubre en las deliberaciones del máximo órgano asesor político chino
China dio comienzo a las Dos sesiones
El máximo órgano asesor político de China, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), inauguró su sesión anual en Beijing este martes.
Silvina Pachelo
04 de marzo de 2025 - 13:03
China
El País
Antes de asumir, Carlos Presti ya designó a Guillermo Madero a la jefatura de gabinete de Defensa.
Un nuevo ascenso para la familia militar
Luciana Bertoia
Ajuste y negociación con los gobernadores
Javier Milei y la agenda de su Gobierno
La nueva ola de despidos repetirá la vieja fórmula de la no renovación de miles de contratos estatales que vencen a fines de diciembre.
La “segunda etapa” repite la receta de los despidos
Melisa Molina
El partido amarillo no encuentra el rumbo ante La Libertad Avanza
El PRO, en pleno caos
Werner Pertot
Economía
Desde hoy
Más golpes al bolsillo: aumentan el colectivo y el subte
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de diciembre de 2025
Congelado desde marzo de 2024
Se confirmó el bono de $70 mil para jubilados: cuánto cobrarán en diciembre
El 40 por ciento manifiesta que disminuirá la rentabilidad
Desánimo empresario por el rumbo económico
Sociedad
En Núñez
Una ambulancia chocó contra el Metrobús: dos heridos
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 1º de diciembre
¿Sigue la lluvia?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 1 de diciembre
Trágica fiesta de egresados en Córdoba
Apuñalaron y mataron a un joven
Deportes
La selección gana, gusta y golea
Mundial de Futsal femenino: Argentina goleó a Colombia y pasó a semifinal
Napoli batió a Roma y trepó a la cima con Milan
Serie A de Italia: Inter se impuso al Pisa con doblete de Lautaro
Se definen los últimos semifinalistas del Clausura
Racing-Tigre y Barracas-Gimnasia, los partidos del lunes
Torneo Clausura
Los partidos de hoy