Ariel Holan dio más señales del equipo que piensa para visitar el lunes a Talleres y siguen latentes las opciones de reemplazo en la defensa y en el ataque del once canaya. Central irá al Mario Alberto Kempes a visitar al reciente campeón de la Supercopa con la necesidad de dejar atrás el flojo partido hecho en la derrota ante Boca. Hoy el entrenador auriazul hace nuevo ensayo de fútbol en Arroyo Seco para ratificar los regresos de Emanuel Coronel y Santiago López.

Holan cambió algunas ideas del juego del equipo en el partido con Boca en la Bombonera y nada de lo planteado salió como se esperó. Es por eso que el entrenador está a la búsqueda de recuperar el nivel que Central tuvo en el resto de las partidos, más aún por la exigencia de jugar el lunes ante un rival que viene de obtener su primer título en el fútbol argentino.

En defensa Holan está resuelto a desplazar a Juan Cruz Komar, quien salió del once titular en los primeros entrenamientos de la semana. Si bien no está en condiciones aún de reaparecer Facundo Mallo, de baja por lesión muscular, volverá al equipo Emanuel Coronel para jugar de lateral por derecha y Juan Giménez pasará a jugar de segundo zaguero central. Giménez es el juvenil con mejor proyección y a quien la dirigencia apunta a transferir este año, más aún luego de su participación en el Sudamericano Sub 20.

En el mediocampo crecen las chances para la vuelta de Santiago López, quien fue titular en la victoria ante Sarmiento y suplente en la caída frente a Boca. En la Bombonera en su puesto jugó Gaspar Duarte pero su rendimiento no conformó y López apareció en el once iniciar en los ensayos de la semana. Pero será la práctica de fútbol de mañana será la que determinará finalmente los ingresos de Coronel por Komar y López por Duarte. Y será ahí donde Holan también pruebe a Lautano Giaccone en lugar de López en la formación principal, siendo está quizá la única duda.

Porque en ataque Enzo Copetti se mantendría como delantero a pesar de que no encuentra el gol. De esta manera Sebastián Ferreira permanecerá en el banco de suplentes. Holan define el domingo los convocados para viajar luego a Córdoba a quedar a la espera del partido del lunes con Talleres a las 21.15. El local prepara una fiesta en la previa para celebrar el título obtenido ante River en Paraguay el pasado miércoles.