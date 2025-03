El ministro de Economía, Luis Caputo, está hiperactivo. El acuerdo del gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario (FMI) está avanzado, pero Hacienda lo precisa para ayer. Por eso, con los mercados sacudidos, el funcionario dio repetidas entrevistas tratando de seguir con el tema en la agenda y la Casa Rosada decidió pasar el acuerdo por DNU, evitando al Congreso.

En esa movida está lo que Caputo quiere que el Parlamento Nacional no vea, porque sería un golpe letal para la débil inestabilidad de la macro: fuentes al tanto de la negociación que trabajan en Washington aseguraron a Página/12 que el dato reservado es la fecha de apertura del cepo en relación a la cantidad de fondos frescos que recibirá Argentina. "Si eso se sabe ahora, se viene un proceso de devaluación adelantada que el Gobierno no va a poder contener", apuntó la misma fuente.

Explicado de manera sencilla: si el Congreso conoce este detalle, el mercado sabrá que en tal fecha se levantará el cepo y habrá, de manera automática, una devaluación, que es lo que Milei quiere evitar. Esto explica, en parte, al Caputo desesperado por reafirmar un acuerdo que no está cerrado y que las fuentes del FMI ni siquiera validan. En verdad, el mercado ya está dando señales de preocupación.

En la última semana, según fuentes de la City, el Gobierno ya quemó casi 1000 millones de dólares conteniendo la brecha. Hubo dos picos fuertes: el viernes último y el anterior. En el primero, se vendieron más de 600 millones para parar el avance de los dólares financieros; en el segundo, casi 300 millones. A este ritmo, si trasciende el dato del levantamiento del cepo o la devaluación, el Gobierno entra en serio riesgo político y si el desembolso de dinero que da el FMI para intervenir es inferior a los 8000 millones de dólares y la volatilidad es alta, octubre queda lejos.

Es tan delicado ese dato que Caputo oculta que, esta semana, pasó algo inédito: un mensaje en la red social X de la ex presidenta, Cristina Fernández, hizo un ruido inusual en el quinto piso del ministerio de Hacienda. Es la primera vez desde que Milei es Gobierno que un concepto económico entra las filas libertarias y exige al oficialismo a subirse a esa agenda.

Ruido inusual con un tweet de CFK

El mensaje hizo un ruido inusual en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Quizás sólo basada en su olfato político, la ex presidenta, Cristina Fernández, escribió un texto en X criticando el discurso del Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas y destacó allí un punto particular. Que el mandatario dio a entender que la situación general no será pareja y que puede haber "volatilidad".

Rápida de reflejos, CFK escribió en su cuenta que "debo reconocer que un párrafo de tu discurso leído sí me llamó poderosamente la atención. Fue cuando dijiste: "La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto…TAMPOCO SIGNIFICA QUE NO VAYA A HABER VOLATILIDAD. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, SIEMPRE HAY ALTOS Y BAJOS, MOMENTOS DE TENSIÓN y momentos de tranquilidad”. A continuación, agregó que "(...) es la primera vez que te escucho decir que tu 'plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia' puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión. Milei… EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso".

Lo que se expresó allí es que, al fin y al cabo, Milei admite que el eje del debate con el FMI es el pedido histórico del organismo para devaluar. Que es precisamente lo que Caputo esconde: el levantamiento del cepo es un eufemismo para referirse al mismo fenómeno, un dólar libre y, ergo, más caro. ¿Por qué el organismo insiste con devaluar? Porque observa con detenimiento cómo el gobierno usa dólares de las reservas y del Blend para regular la brecha y, además, tiene en el Banco Central (BCRA) el mismo volúmen de reservas negativas que dejó el ex ministro Sergio Massa.

Fue el propio Caputo quien, en una entrevista televisiva el viernes, volvió a hablar del tema de las dudas sobre la devaluación que exige el FMI. Es curioso, pero en su ponencia casi que le dio la razón a la ex vice: "puede haber volatilidad, pero no cimbronazo", expresó el ministro. Horas más tarde, en esta obsesión por sostener un acuerdo inminente y bajarles el precio a los mandatos del Fondo, el propio Milei envió una nota al diario La Nación asegurando que se endeuda con el FMI pero eso no significa una toma de deuda. El argumento, insostenible porque compara el balance de organismos del Estado con los de una empresa, fue criticado incluso por el PRO, la colectora cada vez menos culposa del partido libertario.