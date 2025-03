Mike Myers revivió a su personaje del Dr. Evil para un sketch de Saturday Night Live en el que interpretó a Elon Musk. El sábado pasado, el actor volvió sobre su creación para la saga de Austin Powers en cuando interpretó al dueño de Tesla y la red social X con la motosierra que le regaló Javier Milei en una parodia de la tensa reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Myers, uno de los exitosos comediantes que encontraron su plataforma de despegue para el éxito en Saturday Night Live, regresó el fin de semana durante el episodio presentado por Lady Gaga. Fue en el sketch que abrió, con un reflejo paródico de la disputa entre Musk y y el Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, interpretado por Marcello Hernández. En el medio, Donald Trump (a cargo de James Austin Johnson) intenta mediar.

Cuando Musk se burla de Rubio, el público puede escuchar sus pensamientos. "Parece que mucha gente me odia de verdad. Mis acciones de Tesla se están desplomando y mi patrimonio personal acaba de caer en 100.000 millones de dólares", dice mientras se lleva el dedo meñique a la boca al estilo de su personaje de Austin Powers, el Dr. Evil. Como si la postura de Myers no hubiera quedado suficientemente clara, en el final del episodio apareció con una remera que decía "Canadá no está en venta".