En el Mario Albeto Kempes anoche hubo poco fútbol y Central dejó pasar la ocasión de volver a la victoria. Porque el canaya en general fue superior a Talleres pero generó poco en el área de Herrera. Ariel Holan buscó el triunfo con los cambios propuestos en el segundo tiempo pero los rendimientos individuales tampoco lo salvaron. Ignacio Malcorra estuvo errático, Jaminton Campaz participó poco y lo mejor del ataque salió de los pies de Lautaro Giaccone. El empate dejó a Central en la segunda posición de su grupo junto a River.

Central y Talleres insinuaron mucho y dieron poco. Algunos buenos momentos, en partes iguales, y con los arqueros atrapando el grito de gol. El local fue el primero en acercarse al área rival. Primero con un remate de larga distancia de Mosqueira que Broun atajo sobre su derecha y después con un toque de Bustos que pegó en el palo cuando el uno canaya ya estaba vencido.

La apuesta de Holan por Giaccone tuvo buenas consecuencias. Porque el volante fue incisivo con la pelota y el autor intelectual de las jugadas de gol que tuvo el equipo. El propio Giaccone recibió rebote en el área y no pudo con Herrera y en la más clara el arquero local se lució topando un remate sobre la línea de Copetti.

El ritmo de juego fue más intenso en el segundo tiempo, con transiciones rápidas y el canaya conservó el control del mediocampo. Pero en los metros finales al equipo de Holan le faltó inspiración. No la tuvo Coronel, cuando llegó hasta el fondo con la pelota, ni Malcorra, de errática noche. Holan dejó en cancha al diez y sacó a Campaz a falta de 20 minutos. Pero a diez del final hizo ingresar a Lovera por un Malcorra agotado y sin inspiración.

De todos modos Central no pudo sacar provecho de los duelos que ganó en toda la noche, la mayoría en mitad de cancha, porque los ingresos de López y Duarte no abrieron caminos. Talleres, por su parte, lo intentó con el ingreso de Reynoso, de juego previsible para el fondo canaya. El reparto de puntos fue justo y Central se despojó de la imagen que dejó en la caída ante Boca. Pero no pudo disimular cierta frustración por no encontrar el gol ante un rival que se mostró vulnerable.

0 Talleres: Herrera; Benavídez, Cardona, Juan Portillo, Navarro; Mosqueira, Ortegoza; Rick, Galarza; Botta, Bustos. DT: Alexander Medina.

0 Central: Broun; Coronel, Giménez, Quintana, Sández; Giaccone, Navarro, Ibarra, Malcorra; Copetti y Campaz. DT: Ariel Holan.

Cambios: ST: Desde el inicio Schott por Benavídez (T), 17m Tarragona, Portilla y Palacios por Bustos, Ortegoza y Mosqueira (T), 23m López y Duarte por Campaz y Giaccone (C), 24m Reynoso por Botta (T), 35m Lovera por Malcorra (C), 38m O’Connor por Navarro y Enzo Giménez por Coronel (C).

Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Mario Alberto Kempes