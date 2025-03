La madrugada del 14 de marzo, el país será testigo de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total. Este fenómeno, conocido popularmente como "luna de sangre", ocurrirá cuando la Luna se deslice completamente en la sombra de la Tierra, provocando un resplandor rojizo que cautivará a millones de observadores.

Este eclipse será visible en su totalidad a lo largo de América, un evento raro que no se experimentaba en el hemisferio desde 2022.

El fenómeno astronómico

En términos simples, lo que ocurre durante un eclipse lunar es una alineación casi exacta de la Tierra entre el Sol y la Luna, provocando que la sombra de la Tierra oscurezca la superficie lunar. Sin embargo, lo que da lugar al distintivo tono rojizo de la luna de sangre es un fenómeno óptico fascinante: la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, dispersándose a través de las capas de gases y partículas que la componen. Mientras la luz azul se dispersa fácilmente, los tonos rojizos siguen una trayectoria más directa, iluminando la Luna en su fase total.

Este efecto es lo que otorga a la Luna ese color tan característico durante el eclipse, visible sin ningún tipo de equipo especial, aunque el uso de telescopios permitirá a los observadores disfrutar de una experiencia mucho más detallada.

Horarios y fases del eclipse

En Argentina, el eclipse será observable desde las 2:09 am del 14 de marzo, cuando la Luna ingrese en la sombra de la Tierra. Esta fase inicial, conocida como penumbra, marcará el comienzo de un proceso gradual de oscurecimiento. A las 3:26 am comenzará la fase de totalidad, cuando la Luna se sumergirá completamente en la sombra terrestre, alcanzando su máximo esplendor a las 3:58 am. Este fenómeno tendrá una duración de una hora y cinco minutos, brindando un espectáculo único. El eclipse finalizará a las 5:48 am, cuando la Luna vuelva a su estado habitual.

Este tipo de alineaciones astronómicas, aunque frecuentes, siguen siendo un recordatorio asombroso de cómo el espacio y sus fenómenos se desarrollan a una escala que, aunque comprensible, nunca deja de sorprender.

Un espectáculo accesible

Lo mejor de todo es que este eclipse será visible a simple vista, lo que lo convierte en un evento accesible para todos. Para aquellos que deseen una experiencia más inmersiva, el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires ofrecerá observaciones gratuitas con telescopios desde la noche del 13 de marzo hasta la madrugada del 14. Además, se contará con actividades complementarias, como una radio abierta con divulgadores científicos y una estación accesible para personas con discapacidad, asegurando que todos puedan participar de esta experiencia única.

