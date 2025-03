El reportero gráfico José "Pepe" Mateos estuvo en el momento en el que su colega, Pablo Grillo, fue atacado por las fuerzas de Seguridad al mando de Patricia Bullrich. "Me retrotrajo a otra historia", lamentó este jueves, en diálogo con la 750.

De larga trayectoria en el fotoperiodismo, las imágenes de Mateos permitieron probar la responsabilidad de la Policía bonaerense en el asesinato de Maxi Kosteki y Darío Santillán, ocurrido en 2002 en la estación Avellaneda, cuando los medios hablaban de “enfrenamientos” y los muertos eran producto de la “crisis”.

Mateos estuvo este miércoles en medio de la brutal represión de las fuerzas de Seguridad ordenada por la ministra Patricia Bullrich en las inmediaciones del Congreso. Así relató el calvario sufrido por Grillo, luego de ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno.

“Estaba a 50 metros de él. No vi cuando cayó. Estaba fotografiando a Gendarmería, muy atacado por los gases, que me hicieron mucho daño. Cuando voy yendo hacia Yrigoyen, me encuentro con el cuerpo de rescate que trabajaba con este muchacho, que era Pablo, en uno de los lugares en donde empezó la represión más fuerte”, recordó, en diálogo con la 750.

“Llegue, lo vi, hice dos fotos nomás, porque había otros fotógrafos. De alguna forma me retrotrajo a otra historia. No lo pensé mucho, vi su cuerpo muy inerte. Ya lo vi a esto, me dio mucha impresión”, cerró.

El ataque a Pablo Grillo

Pablo Grillo era uno de los tantos fotoperiodistas que cubrían la marcha al Congreso de los jubilados junto a los hinchas. La secuencia del ataque quedó registrada en videos y fotografías de reporteros y manifestantes que estaban a su lado.



Tras ser herido de gravedad, Grillo fue atendido rápidamente en el mismo lugar y luego trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde fue operado. Los médicos lograron reducir la presión intracraneal y reconstruir algunas partes del tejido afectado. Tras la intervención quirúrgica quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sufrió traumatismo de cráneo grave, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica.