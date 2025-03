La crecida del majestuoso río Pilcomayo está todavía en su apogeo en la cuenca baja, que comprende a territorio argentino y paraguayo, después de las lluvias en la alta cuenca, en el Estado Plurinacional de Bolivia. De hecho, anoche se esperaba la llegada del pico de la crecida, pero el Sistema de Alerta ya indicó que el aumento del caudal se podría mantener al menos por una semana.

Del lado argentino, en la provicias de Salta (porque el río también baña tierras formoseñas) en el departamento Rivadavia y en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, varias comunidades indígenas quedaron aisladas y otras se decidieron por la triste opción de la evacuación. Del lado paraguayo al menos 200 familias estaban afectadas, en Pozo Hondo, en el departamento Boquerón, separado por el río de la localidada argentina de Misión La Paz.

El gobierno de Salta informó anoche que ante la eventualidad de un pico de la crecida comenzó "un traslado preventivo y voluntario de las familias de la Comunidad de Hito 1 y Santa María". Estas familias estaban siendo reubicadas en la Comunidad La Curvita Nueva, a la vera de la ruta provincial 54.

El gobierno indicó que organizó un campamento base integrado por fuerzas provinciales, el Ejército Argentino y Gendarmería Nacional que están colaborando en las tareas de ayuda a las personas afectadas por el desborde del río. En la zona también hay puesteros criollos afectados por el agua.





El Comité Operativo de Emergencia instalado por estos días en Santa Victoria Este se reunió ayer nuevamente "para coordinar acciones preventivas ante el posible pico que se espera para las próximas horas", informó el gobierno. Detalló también que mientras las fuerzas provinciales, Defensa Civil y la Policía de la Provincia, y las federales colaboran con el traslado de las familias y las demás tareas necesarias en la zona, el municipio de Santa Victoria Este "concentra las acciones para recibir a las familias trasladadas. El lugar cuenta con asistencia alimentaria, sanitaria y otros elementos de primera necesidad", aseguró.

"La gente ya no tiene alimento"

La Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) aseguró ayer en horas diurnas que la Comunidad wichí Santa María estaba realizando un corte de la ruta 54 en el acceso a Santa Victoria Este, "solicitando maquinarias (para reforzar las defensas), alimentos, plásticos (que se usan para proteger los techos de barro de las viviendas y evitar goteras, y también para instalarlos a manera de paredes), entre otras cosas, al gobierno provincial por el desborde del río Pilcomayo".

La UACOP afirmó que los manifestantes se quejaban de que el intendente Rogelio Nerón "no aparece" y, por otro lado, se reunió "en privado" con funcionarios del gobierno provincial. Añadió que también había cuestionamientos para el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, que encabeza el COE, porque "están rodeados de agua y no tienen alimentos", y además, consideraron que el gobierno reaccionó tarde para prevenir la llegada del agua a las viviendas.

Más tarde muchas familias de Santa María comenzaron a evacuarse con la ayuda de Gendarmería Nacional. Y, según informaron habitantes del lugar, toda la Comunidad Monte Carmelo se trasladó a La Curvita Nueva.

La UACOP también resaltó que el miércoles el avance del río cortó la ruta 54 cerca de Misión La Paz, cuyos pobladores "en este momento están aislados sin acceso a nada". Esa afirmación fue confirmada por Hugo González, de Misión La Paz: "En este momento estamos aislados y la gente ya no tiene alimento", mensajeó.

También Vanesa Pérez, segunda cacica (niyat) de la Comunidad Monte Blanco, a 25 kilómetros de Misión La Paz, envió un mensaje avisando que están aislados y con pocos recursos para la alimentación: "estoy preocupada más que nada por los chicos", dijo.

La UACOP detalló a las comunidades más afectadas, comenzando desde la cercanía con Bolivia: La Puntana, Monte Carmelo, Santa María, La Merced, Misión La Paz, La Estrella, Larguero y La Vertiente Costa. Pero hay algunas sobre las que no se tienen noticias porque las comunicaciones telefónicas y por internet son deficientes.





El referente Gervasio Barbier añadió que en la "Comunidad de San Luis el río está muy cerca", se desbordonó la barranca, "y (el agua) está camino a la comunidad" con lo que calculó que "en cualquier momento va a llegar". Otros pobladores de la zona agregaron a esta lista a Alto La Sierra, Rancho El Ñato, Pozo La China y Pozo El Toro.

La urgencia con la que las comunidades reclaman la llegada de alimentos tiene también que ver con el hecho de que por el mal estado del tiempo no se pagaron todavía las ayudas sociales, lo que genera un sinfín de inconvenientes adicionales, dado que estos fondos dinamizan la economía local. Por eso ayer hubo una reunión de caciques en la comisaría local en la que se pidió que el Correo Argentino pague estas ayudas. "Hay mucha escasez de comidas en las comunidades", sostuvo la UACOP. Detalló que el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz, les dijo, por teléfono, que "van a tratar de solucionar el pago de las ayudas sociales".

Gervasio Barbier también sostuvo que no está llegando la asistencia, "no llegó ningún bolsón" a comunidades de Santa Victoria Este. Por otro lado, cuestionó que no se estén dando clases debido a que los docentes no están yendo a las escuelas.

Acciones en territorio

Anoche, el gobierno aseguró que equipos de distintas áreas se encuentran trabajando en toda la zona afectada por la crecida.

En el área sanitaria, detalló que el Ministerio de Salud Pública puso en marcha un plan de contingencia en cuyo marco estableció dos puntos estratégicos, que cuentan con una ambulancia, camionetas y con presencia médica, incluyendo La Curvita y Misión La Paz, y una comisión multidisciplinaria que brinda atención y contención a las personas desplazadas. Los equipos de salud cuentan con vehículos 4x4, "así como un incremento en el suministro de medicamentos".

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, que supervisa este operativo, informó que se nominalizó y georreferenció a la población de mayor riesgo, "incluyendo embarazadas, niños con riesgo nutricional y recién nacidos con bajo peso, habiéndose trasladado ya a dos embarazadas con fecha de parto cercana y realizándose el seguimiento de otras cinco".





El gobierno aseguró que los habitantes de parajes aislados "tienen garantizando el suministro de medicamentos, la presencia de enfermeros".

El ministro de Salud, Federico Mangione, informó que mañana lunes enviará un equipo extramuros, incluyendo médicos, pediatras y ginecólogos para reforzar al equipo local y garantizar la cobertura de toda la población.

Por otro lado, el gobierno aseguró que a través del Ministerio de Desarrollo Social brinda "alimentos secos, agua, depósitos de agua segura, colchones y demás elementos de primera necesidad", y el municipio "se encuentra en tareas de distribución".

La cuenca alta, en bajante, pero...

El especialista Luis María de la Cruz informó que la cuenca alta está con niveles muy altos, pero ya en bajante.

Agregó que la bajante en Villamontes (en Bolivia) empezará hoy, siempre y cuando no llueva más en la cuenca alta; "pero todavía mantendrá niveles altos, de desbordes para Salta, por lo.menos durante una semana más, y tal vez un poco más. Para Formosa, especialmente en el bañado, está condición se mantendrá hasta inicios de abril, por lo menos", explicó.

En cuanto a pronósticos, aclaró es difícil hacer previsiones sobre toda la cuenca alta, dado que se están dando precipitaciones puntuales muy abundantes que alteran todo el ritmo de crecientes. Para los próximos 5 días todavía hay perspectivas de lluvias en la cuenca alta, especialmente en Potosí y Tarija. "Eso podría elevar los niveles de Villamontes y mantener más días que los previstos hasta ahora, niveles altos. Más allá de eso es difícil prever", detalló.

El especialista señaló que de todos modos, "normalmente" para finales de marzo ya no deberían darse lluvias grandes, aunque con el cambio climático puede haber cambios.