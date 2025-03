Con Karina Milei (y no el Presidente) sentada en la cabecera, La Libertad Avanza anunció un principio de acuerdo con el PRO bonaerense. Lo hizo desde la Casa Rosada y con dos de sus principales dirigentes, Diego Santilli y Cristian Ritondo sentados de un lado de la mesa, y el armador provincial de LLA Sebastián Pareja del otro. Pareja, no casualmente, fue el encargado todos estos meses de robarle figuras al PRO. Después del encuentro, hubo que aclarar que Ritondo y Santilli no se pasaban del partido amarillo al violeta. Mauricio Macri no se mostró, por una vez, molesto con el encuentro. No obstante, cerca del ex presidente le bajaban el precio: "Fue solo una foto", dijeron. Falta para llegar a una boleta común y el diablo, se sabe, está en los detalles. En contraste, las posibilidades de un armado conjunto y de repetir una foto similar en la Ciudad de Buenos Aires son nulas.



La foto mostró a dos dirigentes del PRO sonrientes, con un Milei que había pasado a saludar y con las dos figuras centrales del armado bonaerense de LLA, Karina Milei y Pareja. El anuncio lo dio el vocero Manuel Adorni: "Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor. Por desgracia José Luis Espert no pudo estar presente debido al fallecimiento de su madre".

Santilli y Ritondo no llegaron juntos. El colorado tuvo la delantera y arribó a Casa Rosada con una sonrisa que podía ser de alivio: temía que el acuerdo no se diera nunca y que eso fuera catastrófico para el PRO. "Entendemos cuál es el problema de la provincia de Buenos Aires, que es vencer al populismo. Entendemos que tenemos una gran relación, que hay muchas cosas que nos unen. El presidente nos pide que saquemos la mayor cantidad de votos", afirmó Ritondo a la salida del encuentro. "Tenemos en claro quiénes vienen por este Gobierno y lo vamos a defender. Los orcos no van a pasar", dijo Ritondo, en su propia interpretación de Gandalf, el amarillo.



Por su parte, Santilli también puso el eje en la enemiga a enfrentar: “Imagínense ustedes, compitiendo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Vamos a dejar que gane Cristina Fernández de Kirchner? Lo que nosotros estamos haciendo es, desde lo natural, es juntarnos los que creemos en un cambio, que tenemos que seguir profundizando este camino, y vamos a trabajar en ese camino”. “Hoy el problema que tenemos es una provincia de Buenos Aires que está totalmente desbordad", se les sumó Pareja, todo amor y sintonía.

Ante la pregunta de los periodistas acreditados, no obstante, Ritondo admitió que no avanzaron en detalles de cómo se conformarán las listas (y ya se sabe lo que pasa con los detalles). “La lista es lo último. Hoy empieza un camino. ¿Cuál es la fecha? No nos pusimos fecha, o sea, yo creo que si lo que empezamos a hablar es por las listas, seguramente podemos entrar a discutir. La voluntad de un cambio profundo es común”, aseguró el jefe de la bancada del PRO en Diputados. También contestó que Macri "está al tanto" de las negociaciones. Y se propuso sumar al acuerdo a los radicales que conduce Maximiliano Abad.



Macri fue puesto al tanto en un Zoom el día anterior y, al parecer, al menos no gruñó en contra. De hecho, no se mostraron enojados en el entorno del ex presidente, pero sí se ocuparon de bajarle el precio a la foto. "No hay nada cerrado. Es solo un encuentro", dijeron. Macri descree de que el acuerdo vaya a llegar realmente a buen puerto, pero parece haber optado por dejar que Ritondo y Santilli se den contra la pared de Karina Milei.



Y, en esa línea, lo central será que pase cuando se pongan a negociar los lugares de las listas. Por si no quedó claro con la foto, con Karina Milei en la cabecera, en Casa Rosada dejaron trascender que la lapicera la tendrá ella y solo ella. Y que será ella la que determine qué lugar le dará a cada aliado bonaerense, sea el PRO o sean los radicales con Peluca. Por ejemplo: Santilli conserva la ilusión de encabezar la lista como una suerte de "candidato del consenso" entre todos los sectores. Y los hermanos Milei parecen decididos a decepcionarlo y darle ese lugar a Espert.



En contraste, en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo cierre de listas para las elecciones locales es este miércoles, las posibilidades de un acuerdo similar al del PRO bonaerense son entre cero y menos diez. De hecho, los sectores bonaerenses vinculados a Jorge Macri criticaron la foto por "apresurada" y advirtieron que Ritondo y Santilli se expusieron a que de la impresión de que saltaron con garrocha y se pasaron a las filas de La Libertad Avanza. Muchas desconfianzas, más que un clima de acuerdo.