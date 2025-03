"Es un orgullo estar en el lugar que estuvo Carlos Bianchi, el entrenador que más me marcó", fue lo primero que dijo Guillermo Barros Schelotto en su presentación oficial como nuevo DT de Vélez Sarsfield.

Sentado junto a Fabián Berlanga, Ricardo Alvarez y Sebastián Pait, el flamante entrenador velezano abundó sobre las reuniones que mantuvo con la dirigencia del Fortín. "Coincidimos en muchas cosas, fuimos claros y nos pusimos rápido de acuerdo. Vélez ha tenido un impacto muy grande en los últimos años con sus títulos y hay que trabajar mucho para seguir en esa línea".

Y remarcó sobre la importancia del rico semillero del club de Liniers: "Si salís campeón de varias divisiones en inferiores, habrá que tenerlos en cuenta. El rol de los juveniles es importante, pero también lo es todo el de todo el plantel. Trabajaremos con el profesor físico del club y en el cuerpo técnico estarán Gustavo (Barros Schelotto) y (Federico) 'Pocho' Insúa, que conoce el club y es un profesional idóneo. Con ellos nos juntaremos por la mañana para ver cómo desarrollar las prácticas. El desafío es alcanzar cosas".

Sobre el importante triunfo conseguido en Tucumán ante Atlético, aún con la dirección técnica interina de Marcelo Bravo, Guillermo señaló: "Del partido del lunes me gustó la actitud del equipo, que es una característica del club, la lucha. Fue un buen triunfo. Pero la diferencia es notable entre el último Vélez campeón y la actualidad. Tengo que analizar este presente y ver dónde estamos".

"Tenemos dos semanas donde veremos la condición física de cada uno; elegiremos los más aptos para presionar y ser ofensivos. Me gustaría ver bien el plantel para ordenar y volver al juego que se tenía el año pasado para estar en la pelea. Vamos a trabajar estos cuatro días para encarar el campeonato, sobre todo para ver cómo se llega ante Riestra; luego pensaremos en la Libertadores", completó.

En este punto, Guillermo recalcó: "Al Olimpia de (Martín) Palermo voy a querer ganarle, más allá de la amistad que tenemos. Hablé con él antes del sorteo de la Copa. No hablé con Carlos (Bianchi), Gustavo sí. Pero lo haremos pronto, tenemos una relación extraordinaria. Mi expectativa es Vélez, no el impacto de mi vuelta al fútbol argentino. Extrañaba de la Argentina su cultura futbolística y deportiva, salvo que los visitantes no puedan ir a la cancha. Siempre se extraña la idiosincrasia del fútbol argentino. Y Vélez es un desafío personal muy lindo para mí".

Por último, Barros Schelotto afirmó: "Estoy más maduro de cuando era jugador. Puede tocar no ganar. Pero vamos a tratar de hacer un equipo que salga a atacar; ojalá lo logremos y con la base de chicos. Al hincha le pido que reciban bien al equipo, que alienten con afecto, con el canto. Yo vengo a dar lo mejor de mí. En todos los clubes que estuve me maté y di lo mejor; haré lo mismo por Vélez".