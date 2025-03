El plenario de comisiones de la Cámara baja emitió ayer los dictámenes para crear una comisión investigadora y la interpelación a funcionarios del Gobierno sobre el criptogate $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Pero los libertarios que presiden las tres comisiones se negaron a recibirlos, para lo cual contaron con el apoyo del PRO y la UCR. El argumento fue “reglamentario”: que los dictámenes debían firmarse un día más tarde, es decir este miércoles, el mismo día de la sesión especial convocada para tratar el DNU del nuevo endeudamiento con el FMI. Desde la oposición denunciaron que fue un intento de bloquear la investigación. Sostuvieron no se puede desconocer la voluntad mayoritaria de los integrantes del plenario y advirtieron sobre las consecuencias de las últimas actitudes autoritarias del Gobierno respecto del Congreso. Hubo gritos de ambos bandos y el tema quedó embarrado: la oposición buscaría convalidar los dictámenes en el recinto. En ese marco, además, el bloque de UP pidió una sesión especial también para este miércoles para tratar la extensión de la moratoria previsional que vence el próximo 23 de marzo y que el Gobierno nacional decidió no volver a prorrogar, que fue convalidada por Martín Menem. Habrá una agenda apretada y con mucha tensión.

Plenario caliente

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento firmó el dictamen para crear una comisión investigadora de la criptoestafa que propuso el bloque Democracia para Siempre y rubricada por 36 firmas, que además de los radicales díscolos aportaron Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica (con una disidencia parcial). Pero el presidente del plenario, el libertario santafesino Nicolás Mayoraz (Asuntos Constitucionales), se negó a aceptar el dictamen y los opositores lo presentaron por correo electrónico.

El argumento esgrimido por La Libertad Avanza y el PRO, intenta obstaculizar que el Congreso avance sobre escándalo cripto y sostiene que los dictámenes deben firmarse hoy –el día de la sesión convocada por ellos mismos para tratar el DNU del acuerdo con el FMI— como solicitaba el emplazamiento a las comisiones votado en el recinto, por lo que el pleno de la Cámara de Diputados deberá resolver la valides o no de los dictámenes. Desde la oposición afirmaron e insistieron que la fecha de hoy, que establecía el emplazamiento, era un plazo tope y nada impide que se pudieran presentar ayer los despachos de comisiones.

Pablo Juliano (DpS), autor del proyecto, aseguró que "como Congreso no podemos mirar para un costado. No hay un intento destituyente. Sólo queremos saber la verdad". “Nosotros desde el minuto uno dijimos que no queríamos empezar por el final”, aclaró el radical díscolo en referencia al juicio político. “Necesitamos una comisión investigadora porque en la búsqueda de fortalecer a nuestro país, de devolverlo a una senda de desarrollo, necesitamos de las instituciones”, insistió Juliano y afirmó que “tenemos que verificar si la actitud del presidente el 14 de febrero nos va a traer responsabilidades a todo el pueblo argentino”, al mencionar las demandas judiciales en el exterior.

El dictamen que avala el proyecto de la creación de una comisión investigadora por el criptogate –que el pleno debe aprobar en el recinto— establece que la misma tendrá un plazo de tres meses a partir de su conformación y que su integración será en forma proporcional: que cada bloque mayor de cinco miembros tendrá dos representantes, y uno más cada otros 20 miembros que sume cada bloque o interbloque, mientras que los bloques con cinco miembros tendrán un representante. Entre sus atribuciones podrá remitir oficios y solicitar informes en todos los estamentos del Estado con la obligación de responder en los plazos que fije la comisión, así como recibir recolectar denuncias y material probatorio, además de solicitar a universidades e instituciones científicas la realización de peritajes o estudios técnicos.

La misma negativa oficialista se produjo previamente cuando el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia --que presiden los libertarios Mayoraz, Bertie Benegas Lynch y Manuel Quintar respectivamente— se negaron con los mismo argumentos a recibir los dictámenes de la oposición. En despacho de UP y el FIT (40 firmas) que reclama la interpelación a varios funcionarios, entre ellos la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. El de Democracia para Siempre (6 firmas) incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al vocero presidencial, Manuel Adorni; en igual sentido que el de Margarita Stolbizer y Esteban Paulón (EF), que también suma a la hermana del presidente. Finalmente, el de la Coalición Cívica y Oscar Agost Carreño (EF) sólo pide la interpelación de Francos.

En el cierre del debata la macrista Silvana Giudici y la radical Karina Banfi, se sumaron a la postura oficialista de obstaculizar el reconocimiento de los dictámenes. “Hoy algunos diputados imponiendo números quieran adelantar decisiones que son propias de las decisiones que tomaron la semana pasada; no hubieran emplazado con fecha, señores”, expresó Banfi y consideró que “no podemos generar un antecedente totalmente perverso”. Un ex correligionario se encargó de contestarle: Fernando Carbajal (DpS) denunció “una maniobra política muy lamentable y muy patética de intentar encubrir e impedir que avancen la comisión investigadora y los pedidos de interpelación; la convocatoria a una sesión para el día de mañana en coincidencia con el emplazamiento es una maniobra”.

“Esta presidencia no recibió absolutamente nada y la secretaría tampoco”, afirmó Mayoraz luego que ambos se negaran a recibir los dictámenes opositores de las interpelaciones a funcionarios. “¿En qué lugar del reglamento dice que no se puede dictaminar? Están poniendo en un problema a la Dirección de Comisiones”, preguntó y advirtió la diputada Cecilia Moreau (UxP) y agregó: “Háganse cargo de seguir incumpliendo el reglamento. Presentamos los dictámenes como corresponde. Acá están los dictámenes que ustedes se están negando a recibir. Esto traerá consecuencias reglamentarias. Sigan tirando nafta”. En el cierre del debate, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, también sumó una advertencia sobre las consecuencias que el oficialismo repita en el Congreso “las actitudes autoritarias de Milei”.