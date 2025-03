TEATRO

Nos arrancaría de este lugar para siempre

Pablo emprende un viaje sin fecha de regreso. Juana, su novia, lo espera con la certeza de que al volver se van a casar. Pero los días pasan sin noticias. Mientras tanto, un elenco ensaya una obra a punto de estrenarse, una ficción dentro de otra ficción atravesada por la sombra de una guerra. Juana comienza a ver a Pablo en sueños, pesadillas más terribles que cualquier bomba. ¿Se encontrarán? En 2013, el Teatro Nacional Cervantes y el CCEBA convocaron a Diego Faturos para crear un work in progress basado en La española inglesa, novela de Miguel de Cervantes. Faturos cruzó la novela con un acontecimiento nacional y a la vez personal: la guerra de Malvinas, donde peleó su tío Nicolás.

Sábado a las 18:30 en Timbre 4, México 3554. Entrada: $15000.

Yo no soy Frida

La nueva obra de la directora Flor Berthold despliega el triángulo amoroso que protagonizaron Frida Kahlo, Diego Rivera y Cristina Kahlo, hermana menor de la artista, y transcurre durante el Día de los Muertos, cuando las tres almas vuelven al escenario para contar su propia historia como una forma de sanarla. Tres existencias marcadas por la infancia, por el accidente que cambió la vida de Frida, por los secretos, por el vínculo con la pintura, el amor y la traición. “Frida siempre fue un tema pendiente en mi escritura. Es un personaje que me conecta muy íntimamente con lo más hondo del amor y del dolor, de la belleza y de la contradicción”, cuenta Berthold, que finalmente se dio el gusto de trabajar sobre este ícono del arte latinoamericano.

Viernes a las 20 en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $15000.

MÚSICA

Barrio encandilado

Sol Bassa convocó a Julieta Laso para esta suerte de valsecito criollo (y bluseado) que funciona como pegadizo primer adelanto de su nuevo disco, Madera rosa, grabado en el estudio La Cocina de Beti, ubicado en el porteñísimo barrio de Villa Santa Rita. Producido por Juan Ravioli, será el auténtico sucesor de Océano rojo (2022), después del que fueron apreciendo los EPs en vivo que conformaron el que hasta ahora es su último trabajo, Tríada (2023). Pero Océano rojo es su previo álbum de estudio con canciones nuevas, con el que Bassa confirmó una evolución como compositora que había empezado a mostrar en Errores coleccionables (2020), un EP hijo de la pandemia –base para esa escala que fue el disco La última luz de la ciudad (2021)– donde empezaron a asomar temas destinados a no salir más de su repertorio, como el indispensable “Morir con vos” (que tuvo, justamente, a Ravioli como invitado). La discografía de Bassa se completa con los iniciáticos Dedos negros (2016), un primer paso bluesero y principalmente instrumental, y Calles de tierra (2018), en el que se animó a empezar a soltar la voz, como en el tema “El misterio de Negrita”.

El bosque

Nuevo simple de Uma, el nombre con el que es conocido el proyecto de la joven Uma Costa, que el año pasado editó su debut Nueva en el amor, producido por su hermano Jean Jacques Peyronel. Con él fue que grabó este nuevo tema, a dúo con la voz de El Bosque, y Selene Erbes en flauta traversa como música invitada. La producción en este caso es de Ezequiel Araujo, fue mezclado por Pablo Fontán y el master es de Max Scenna. Además ser el cantante invitado, El Milagro también aparece como responsable –junto con Uma– del video del tema, que ya se pude ver en las redes.

ONLINE

El gatopardo

La novela de Giuseppe Tomaso di Lampedusa, publicada póstumamente en 1959, fue conocida mundialmente gracias a la adaptación de Luchino Visconti estrenada apenas cuatro años más tarde, una de las incontestables obras maestras del cine. La nueva adaptación seriada de Netflix, producida en idioma italiano, vuelve al texto original para reconstruir los últimos días de gloria de Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, en medio del caos reinante de lo que finalmente se transformaría en la Italia moderna. Desde luego, el resultado no le hace ni un poco de sombra al film protagonizado por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale, pero al menos no deja de lado –entre un diseño de producción algo saturado– las disquisiciones sobre el poder. El punto de vista ha variado y ahora es Concetta (la actriz Benedetta Porcaroli), la hija del patriarca, quien observa las mutaciones políticas y sociales alrededor suyo. Son seis episodios en total, algunos dirigidos por el británico Tom Shankland.

Cuando nadie nos ve

Promocionada como la primera serie española original de Max, esta saga policial parte de una serie de desapariciones y muertes durante la Semana Santa en un pueblito andaluz. Que cerca de allí exista una base militar estadounidense le suma un misterio más a la trama, que sigue a Lucía Gutiérrez (Maribel Verdú), una agente de la Guardia Civil a la que le encargan la investigación de un extraño suicidio: el hombre en cuestión se quitó la vida siguiendo las reglas del sepukku, el suicidio ritual de los samuráis. En franco choque con el catolicismo imperante en la zona, el caso es el puntapié inicial de un relato que mezcla secretos de estado y el tráfico de drogas. Coprotagoniza Mariela Garriga.

CINE

El tríptico de Mondongo

No llegará a las trece horas de La flor, pero la nueva trilogía de films dirigidos por Mariano Llinás rozan las cinco horas en total. El origen de Mondongo: el equilibrista, Retrato de Mondongo y Kunst der Farbe –los títulos de las tres películas, en el orden natural en que deben ser vistas– fue un encargo para realizar un documental sobre el grupo artístico conocido por sus obras en plastilina y otros materiales poco tradicionales. Pero a poco de terminar la primera de ellas, que describe los preparativos de la mega obra “El baptisterio de los colores”, el registro se abre a la reflexión sobre el proceso creativo, el arte, el dinero y varias cosas más. La segunda parte reconstruye el doloroso proceso del final de una amistad, la que había unido a Llinás con los artistas durante dos décadas, al tiempo que el último capítulo vuelve al origen del “baptisterio”, el tratado Arte del color del pintor suizo Johannes Itten. El tríptico puede verse exclusivamente en Arthaus (Bartolomé Mitre 434).

Habitar la sombra

“Cuando ya la mayoría ha vuelto a sus casas, la ciudad de La Plata se abre para unos pocos. Los trabajadores de la madrugada comienzan su jornada. Entre sombras y reflejos distorsionados, la rutina se convierte en un rito inquietante”. La sinopsis oficial del largometraje dirigido por César Italiano da cuenta de una geografía, pero no de los alcances reflexivos y poéticos de su ópera prima, un ensayo documental con mucho de sinfonía citadina que transcurre a lo largo de una noche lluviosa en la capital bonaerense. El recuerdo de la inundación de 2013 recorre los paseos de los taxis y el trabajo de un grupo de hombres y mujeres preparados para la emergencia. Puede verse en el Cine Gaumont.

TV

Vera

La señal Film & Arts continúa emitiendo la serie británica que arrancó hace once años, aunque con una novedad: todos los lunes entrega dos capítulos pertenecientes a las temporadas dos, tres y cuatro, en continuado. Desde luego, la protagonista es la astuta inspectora Vera Stanhope (la gran actriz Brenda Blethyn) quien, acompañada por el Sargento Joe Ashworth, debe resolver los más oscuros crímenes que no dejan de ocurrir en Northumberland, un condado inglés que no es tan tranquilo como aparenta serlo. Respecto del personaje creado originalmente por la escritora Anne Cleeves en su serie de novelas, la actriz recordada por su papel en Secretos y mentiras, de Mike Leigh, afirmó que creía que “al público le agrada Vera porque no parece representar una amenaza para nadie. No usa lápiz labial, no es una gurú de la moda, no te pide que te guste. La tomás o la dejás, y si la dejás está bien”. Acompañan a Blethyn Kingsley Ben-Adir y David Leon, entre otros actores.

Lunes a las 20.15, por Film & Arts.

Operación Trasplante

A partir del jueves 27 H&H comenzará a transmitir esta producción documental que sigue de cerca a un grupo de pacientes que esperan un trasplante de órgano, además del incansable trabajo de los equipos médicos y del Centro de Trasplantes de San Pablo. A lo largo de ocho episodios, la serie se sumerge en el complejo sistema de trasplantes brasileño, desde la captación y el transporte de órganos, ya sea por tierra o aire, hasta los momentos decisivos en la sala de cirugías. En total se describen dieciocho casos de trasplantes de corazón, pulmón, hígado, riñón, páncreas y médula ósea, en los cinco hospitales de trasplantes más importantes de la capital paulista.

Jueves a las 19, por Home & Health.