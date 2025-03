Luego de que la Cámara de Diputados diera el visto bueno al DNU del presidente Javier Milei que habilita al Gobierno a negociar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), legisladores de la oposición advirtió por el “cheque en blanco” que se le otorgará a la Casa Rosada, y denunciaron que se trata de “una nueva entrega”.

“No conocemos los términos del acuerdo, ni las condiciones. Ni siquiera tenemos la letra grande, estábamos acostumbrados a no contar con la letra chica. Ahora no conocemos si vamos a entregar la Patagonia, nuestros ríos o qué vamos a dar a cambio”, alertó el diputado riojano de Unión por la Patria, Ricardo Herrera, quien en una entrevista con la AM 750 afirmó que “el préstamo no va a ser proporcional a la entrega”.

Herrera destacó la posición del Partido Justicialista, que le envió una carta a las autoridades del FMI para alertar que el acuerdo logrado a través de un DNU y no mediante una ley aprobada por la mayoría parlamentaria contradice la Constitución Nacional y es incompatible con la legislación vigente, al afirmar que “corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

“Rescato el documento firmado por la presidenta del PJ, rescato las palabras del presidente del bloque justicialista, Germán Martínez, que advirtió que el día de mañana se podría denunciar la ilegitimidad de la deuda que se aprueba a libro y ojos cerrados”, señaló Herrera.

Por otro lado, el diputado aseguró que “tarde o temprano la sociedad va a reaccionar ante este ajuste feroz al que nos está sometiendo día a día el presidente de la Nación”, y dijo que “el regalo más grande que le dio el Presidente al FMI fue la frustrada sesión de los jubilados (por la moratoria previsional)”. “En las recetas del Fondo siempre está presente el tema del ajuste a los jubilados. El principal regalo y ofrenda que le ha hecho y los “héroes” diputados que tiene ha sido frustrar la sesión para sostener la moratoria previsional”, se indignó Herrera.

“No nos van a pisotear. Esto se va a dar vuelta en algún momento y vamos a tener la posibilidad de rescatar lo que fuimos y lo que somos”, alertó Herrera.