Cuatro trabajadores de una finca de Andes, en el departamento colombiano de Antioquia, fueron asesinados por hombres armados, informó la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).



"En el municipio de Andes, cuatro personas fueron asesinadas dentro de una finca por un grupo armado ilegal, y sus cuerpos fueron hallados hacia la medianoche del martes", indicó Corpades en su cuenta de X.



La masacre supuestamente está relacionada con "disputas territoriales" entre grupos armados ilegales que operan en esta zona de Antioquia, añadió la información. La ONG recordó que ha emitido "múltiples alertas sobre la grave situación que afecta" a esta parte de Antioquia, pero "ninguna ha sido atendida".



Las primeras versiones indican que la matanza ocurrió luego de que hombres armados ingresaron a la finca La Alegría y sacaron a la fuerza a los cuatro recolectores de café, de quienes no se informó sus nombres ni sus nacionalidades.



El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, dijo a periodistas que los sicarios dejaron dos cuerpos en una carretera cercana a la finca y que los otros dos quedaron a unos 300 metros de los primeros.



"El mayordomo manifiesta que hacia medianoche llegaron unos hombres; que él no los vio. Simplemente, le tocaron la puerta, por lo que él manifiesta, le dijeron que no fuera a salir. Después escucharon mucha algarabía en el alojamiento donde estaban los trabajadores y se escucharon unos disparos", detalló Martínez.



En la zona tiene fuerte presencia el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que se enfrenta con organizaciones armadas locales por controlar la región y con ello el narcotráfico y la minería ilegal.