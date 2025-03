"El crimen está confirmado y no se puede apelar más sobre los hechos", confirma desde la ciudad de San Pablo, Brasil, a este diario Carla Andrade Junqueira, la abogada de la actriz Thelma Fardin. Se refiere a la ratificación la condena a Juan Darthés por violación que se conoció este jueves. Cinco de seis jueces fallaron a favor de la actriz Thelma Fardin, que denunció al actor en diciembre de 2018. Esa fue la respuesta, y la última palabra, a la apelación de parte de los representantes legales del actor sentenciado en julio de 2024 a seis años.

"A mediados del año pasado Darthés fue condenado en segunda instancia y luego presentó un recurso que se llama ‘recurso de revisión horizontal’ para que otros dos jueces --distintos de los que ya lo había condenado-- analizaran también el caso. El objetivo era intentar revertir aquella decisión con otros jueces del mismo tribunal. Darthés presentó el recurso, fue juzgado de vuelta. El resultado es que cinco jueces ya dieron por probados los hechos. Contra uno que decía que a pesar de estar probados los hechos no estaba probada la violencia".

En 2018, Thelma Fardin había contado que fue abusada sexualmente en Nicaragua, cuando era menor de edad y ambos compartían una gira de Patito Feo, la tira televisiva de la que eran protagonistas. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.

"Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica. Incluso a muchos varones que se conmovieron con mi historia. Hoy hay esperanzas: hemos dado un gran paso en ese camino para las víctimas sientan la confianza a la hora de denunciar", señaló Thelma Fardin desde Brasil.

En 2020, Darthés fue detenido en Brasil, de donde es oriundo, y posteriormente condenado a 6 años de prisión por los delitos de abuso sexual y extorsión.

Condenado a seis años por estupro, al actor le corresponde un régimen penitenciario semiabierto por el cual podrá salir a trabajar durante el día, según la legislación del país vecino. Pero deberá volver todas las noches a dormir a su celda.

"Para decidir de esta manera, la justicia brasileña ponderó los estándares internacionales de derechos humanos que establecen la forma en la que deben ser investigados los casos de violencia sexual. Para ello los jueces centraron su análisis en el acusado y su responsabilidad como adulto en la situación de abuso, su rol de poder en el vínculo con Thelma", expresaron en un comunicado desde Amnistía Internacional, organización que acompañó la denuncia desde los primeros momentos.

"En lugar de alojar la mirada sobre cuanto se resistió o debió haber resistido Thelma Fardin a la violencia. No hay margen de ambigüedad: sin consentimiento, toda relación sexual constituye violación o abuso. Así, otorgaron valor al relato de Thelma, que fue respaldado por numerosa prueba testimonial y pericial que acreditó la violencia sexual", valoraron desde Amnistía.

La fiscal Mariela Labozzetta, Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), también se refirió al fallo. Destacó que el tribunal le dio importancia a la coherencia en el testimonio de la víctima aclaró que con esta noticia no sólo se cierra este juicio sino que también se dejan precedentes importantes para toda la región: que la violencia sexual queda constituida cuando no hay consentimiento y que "es cruel pretender que en un ataque sexual la víctima se resista físicamente". También se sienta un antecedente en relación a que "si la víctima no quiere o no puede denunciar inmediatamente, algo que pasa en muchos casos por diversas razones, eso no puede ser un obstáculo para investigar los hechos".