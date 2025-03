"El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es por la vía judicial", dijo Fabián Grillo, padre de Pablo, el fotógrafo herido de gravedad con un cartucho de gas lacrimógeno en la represión del 12 de marzo en el Congreso, en referencia al destrato recibido por parte del gobierno nacional y, en particular, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable del operativo.

La familia Grillo anunció en la conferencia de prensa ofrecida en la puerta del Hospital Ramos Mejía, donde Pablo continúa en terapia intensiva, que ya se presentaron ante la justicia con la representación del CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Hasta el momento, la causa abierta para investigar la represión se mantiene en un limbo judicial, ya que ni la jueza federal María Servini ni el aún juez federal Ariel Lijo --designado en comisión para la Corte Suprema, pero aún sin jurar-- decidieron rechazar la competencia para investigar.

"Estamos expectantes y cansados, pero nos sostiene Pablito", dijo el padre del fotógrafo herido de gravedad por el cabo Guerrero. En la puerta del hospital, Fabián repasó de nuevo la alegría de ayer, cuando su hijo abrió los ojos y le dijo "Hola, viejo". Agregó que desde entonces, el fotógrafo continúa despierto y lúcido, pero en terapia intensiva. "Todavía la situación es grave, él está en terapia. En terapia están los que están graves. Hay riesgo de vida aún, pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es positivo", explicó.

El nuevo parte médico oficial se conocerá por la tarde, cuando la familia también podrá volver a visitarlo. "Tengo un video de saludos de (Ricardo) Bochini. Le voy a preguntar al médico a ver si lo puede ver. Se lo podemos hacer escuchar, seguro va a hablar", bromeó Fabián y dijo que la familia y los médicos están sorprendidos por la evolución "asombrosa" de su hijo.

"Si alguien cortó el diálogo fue el Gobierno"

El padre de Pablo también fue consultado por las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien excusó al Poder Ejecutivo por el destrato a la familia Grillo al argumentar que la falta de diálogo fue responsablidad de Fabián por las palabras que dijo contra la ministra Bullrich la noche en la que Pablo estaba siendo intervenido por el traumatismo de cráneo que le había provocado el disparo de la Gendarmería.

"Adorni dijo que el diálogo lo cortamos nosotros. Yo creo que no cortamos ningún diálogo porque no existió, jamás nos llamaron. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por lo que si alguien cortó el diálogo fueron ellos", sentenció Fabián. En la noche que Pablo estaba en gravedad en el Ramos Mejía, Bullrich se refirió al fotógrafo como "un detenido más" y justificó su detención por ser "un militante kirchnerista".

Fabián también se refirió a los sucesivas entrevistas que ofreció Bullrich en las que "fue acomodando la mentira a medida que la realidad se lo desmentía". En ese sentido, calificó de "grotesco" el compartamiento de la ministra. De todas formas, el padre de Pablo dijo estar dispuesta a escuchar al Gobierno si lo llaman. "No sé cómo voy a reaccionar", confesó y dijo no estar expectante porque eso ocurra. "A esta altura no estoy esperando un llamado, espero poco. Demostraría que, al menos, tienen un grado mínimo de humanidad".

La presentación judical contra los responsable de la represión

Con una remera con la imagen de su hijo y el mensaje "Justicia por Pablo Grillo", Fabián presentó a las abogadas que representarán a la familia ante el Poder Judicial. "Me entristece que alguien esté dispuesto a reprimir por un sueldo", dijo sobre el cabo Guerrero y sostuvo que con él y con los funcionarios responsables, el diálogo se dará por vía judicial. "El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es judicial".

Luego de Fabián tomaron la palabra las abogadas Paula Litvatchky (CELS) y Claudia Cesaroni (Liga Argentina por los Derechos Humanos). Las letradas anticiparon que se van a pedir medidas de prueba para investigar la responsabilidad por "tentativa de homicidio agravado" del cabo Guerrero y avanzar en la investigación sobre el mando de responsabilidad del operativo represivo.

Cesaroni enumeró entre las medidas de prueba las modulaciones de sala de situación, las órdenes dadas a los integrantes de las fuerzas federales que ejecturon el operativo en la Plaza de los Dos Congresos, como también los crudos de todos los medios de comunicación. Hasta ahora, esos materiales han permitido dar con el responsable del disparo. También, desarmar las versiones falsas y las oficiales sobre la responsabilidades y el cumplimiento de los protocolos.

"La causa recayó en el juez Ariel Lijo y después de una semana de no hacer nada, se la devolvió a Servini, que la rechazó", denunció Litvatchky sobre la inacción del Poder Judicial y exigió que "la causa salga del limbo judicial, para que se hagan las medidas de prueba". La letrada y directora ejecutiva del CELS también exhortó al Poder Judicial para que "tome la responsabilidad" y que, entre otras medidas, "haya sumarios contra los que incumplieron los protocolos y los jefes que daban órdenes en ese operativo brutal".