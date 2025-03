La diputada provincial Alejandra Rodenas, ex jueza penal, ex vicegobernadora, ocupa el segundo lugar la lista de convencionales constituyentes por distrito único de “Más Santa Fe”, que encabeza el concejal Juan Monteverde. “¿Queremos construir un frente solamente electoral para reformar la Constitución? No. Queremos constituir el punto de partida de algo mucho más amplio”, dijo en una entrevista con Rosario/12, en la que desgranó los principales tema que quiere llevar a la convención constituyente y, afirmó que el debate de esta hora es “autoritarismo versus democracia”.

-¿Qué oportunidades crees que abre esta reforma de la Constitución?

-Votada la Ley de Necesidad de la Reforma, con la que tuvimos algunas objeciones porque veíamos que en realidad lo que subyacía en esa convocatoria era una búsqueda clara del actual gobernador (Maximiliano Pullaro) de ser reelecto, y siendo muy respetuosa de lo que la Legislatura había decidido, había que pensar cómo enfrentamos esta convocatoria, de qué manera vamos a la reforma. Está claro que la Constitución tiene sus años, que ha habido un salto cualitativo en cuanto a todo lo que las demandas sociales implican en relación a qué se necesita de una Constitución. Hay algo fundamental que es la operatividad de los derechos y cuando cualquiera que lee la Constitución siente que esos derechos que están enunciados ahí no tienen carácter operativo. Y el carácter operativo es fundamental a la hora de que la sociedad la tome como propia y sienta que puede ejercer sus derechos, si no la Constitución es una entelequia, algo lejano.

-La reforma se va a llevar a cabo en una coyuntura particular.

-No es cualquier momento histórico. Es un momento donde la democracia está puesta en crisis, donde el sistema republicano está claramente hackeado y hay acciones muy claras por parte de los oficialismos para ponerlo en tensión. Estamos viviendo un momento donde los oficialismos de alguna manera comulgan en algunos aspectos y en el que el paradigma es el Gobierno Nacional, que apunta a una fragilidad institucional permanentemente como parte de su proyecto. Los individualismos, los personalismos.

-¿Cómo encaran la campaña, teniendo en cuenta que no parece haber un gran interés del electorado?

-Nosotros planteamos estos encuentros que llamamos la Constituyente de la Gente, en cinco lugares estratégicos de la provincia con cruces con los territorios. Tienen que ver con que creemos que el verdadero sujeto político de la reforma, la verdadera voz que nos va a dar a nosotros los insumos para llevar adelante una reforma que garantice equidad, inclusión, solidaridad, territorialidad, y esa especie de personalidad de los santafesinos que se necesitan para una Constitución, son estas Constituyentes de la gente.

-La lista en la que vos ocupás el segundo lugar, Más para Santa Fe, ¿es lo más parecido a la unidad del peronismo?

-Para nosotros fue fundamental la renovación de autoridades del año pasado en el Partido Justicialista, donde están expresados todos los sectores del justicialismo, con, obviamente, una unidad en ese momento que no fue una unidad sencilla de lograr, porque veníamos de una derrota. Y ahí es donde surgió esta condición para mí tan singular y tan interesante que el peronismo ha tenido en toda su historia, que consiste en la ampliación y en llamar a esos otros sectores con los que había puntos de encuentro y puntos de síntesis. Esto es lo que se planteó a la hora de formar este frente, Más para Santa Fe, convocar a Ciudad Futura, convocar al Frente Renovador, convocar a los sectores gremiales y sindicales. Y también al sector territorial, que para nosotros es muy importante, porque si hay un sector que hoy se siente vapuleado con la discrecionalidad y la arbitrariedad con la que se reparten los recursos en la provincia, es el de los intendentes y presidentes comunales. Ahí es donde aparece una especie de espejamiento con el Gobierno nacional. Milei le retacea recursos al gobernador y eso uno lo ha denunciado y lo repudia. Son dineros de la provincia, no del gobernador. Y a veces, lamentablemente, esa actitud se replica hacia el interior de nuestros territorios y es algo que la Constitución tiene que venir a subsanar.

-¿Qué planteos tiene el frente para la reforma?

-Nosotros planteamos, entre otras cuestiones, el tema de la regionalización o del respeto de las nuevas autonomías. Que la Constitución misma establezca un piso de cuántos son los recursos que tienen que ir a los municipios y comunas. Que tiene que ser un 20%. Tiene que haber un concepto de autonomía regionalizada, que haya una interacción entre los distintos estamentos. Después, tenemos que ir a un Consejo de la Magistratura más representativo; tenemos que incorporar la paridad de género con rango constitucional. Otra cosa que es del orden de lo actual, y que me parece que es muy importante, es la defensa de la democracia y del orden constitucional. Y también me parece que ahí es donde tiene que haber una cláusula de ética pública que, de alguna manera, limite estos gestos que se llevan adelante, que hoy estamos viendo, aunque ya sabía que este modelo de ajuste iba a cerrar con represión, con un nuevo endeudamiento, con corrupción. También queremos incorporar el tema del habeas data (protección de datos personales); el tema del ambiente; el tema de la seguridad jurídica y el de la prevención. Yo ya planteé la necesidad de que construyamos un Consejo de Seguridad, abierto, donde participe la sociedad, donde realmente el Ejecutivo se sienta interpelado. Porque si no es la bajada de discurso y eso no funciona. Después planteamos la protección a los derechos del consumidor, que eso es algo también muy moderno, y otros institutos que ya están en la Constitución Nacional, que son la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato.

-¿Cómo funcionaría esto último?

-La revocatoria de mandato la tienen las constituciones más modernas. Si un funcionario público no se comporta de acuerdo a la ética, a esta cláusula de ética pública, hay posibilidad de que la sociedad requiera una revisión de su mandato institucional. Uno ve algunos miembros del oficialismo, llevando adelante esas gestualidades que vimos en los últimos tiempos y decís “acá no hay gente preparada”.

-Antes mencionabas la construcción del frente para las elecciones constituyentes. ¿Qué perspectivas le ves hacia el futuro, en términos políticos y electorales?

-Cuando nosotros construimos este frente, lo pensamos como un frente anti-autoritarismo. Aún con las diferencias que podemos tener, pudimos encontrar un punto de síntesis y un punto de unidad. ¿Todos podemos hacer el mismo diagnóstico de lo que tenemos enfrente? Sí, ese piso de lo antiautoritario está garantizado. Todos tenemos la misma percepción acerca de estas pendularidades provinciales que yo te planteaba y de esta especie de espejamiento (con el Gobierno nacional), que no es en todos los temas. ¿Queremos construir un frente solamente electoral para reformar la Constitución? No. Queremos constituir el punto de partida de algo mucho más amplio, que anide en esa tradición que el peronismo ha tenido siempre y que la ha desplegado en toda su historia. Esto es autoritarismo versus democracia. Y aparte un autoritarismo que se ha desplegado, no le falta nada a Milei. Le faltaba el hecho monstruoso del otro día (por la represión en la plaza del Congreso), como para terminar de cerrar el círculo, con una represión preordenada, y ahora se la que se vanagloria la propia (ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich.