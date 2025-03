La gran victoria del viernes ante Uruguay en Montevideo motivó que mucho público fuera al estadio de Huracán a compartir el día después de la Selección. La práctica abierta y solidaria de los Mayores ante la Sub 20 tuvo el marco que la ocasión necesitaba y miles de personas estuvieron en Parque Patricios arrimando su granito de arena para colaborar con la reconstrucción y puesta en funcionamiento del Hospital Penna de Bahía Blanca, uno de los que mas sufrió el vendaval que hace dos semanas castigó esa ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires y dejó diceciseis muertos y un tendal de destrucción.

El partido fue una simple excusa para volver a reunir a la familia en torno de la Selección. Con goles en el primer tiempo de Angel Correa y Nicolás Paz, los futbolistas que no participaron o tuvieron escaso rodaje ante los uruguayos derrotaron 2 a 0 al equipo que dirige Diego Placente y que se prepara para el Mundial Sub 20 que entre septiembre y octubre se jugará en Chile. Quienes jugaron en el estadio Centenario hicieron la entrada en calor. Pero a la hora de que la pelota corriera por el césped del estadio Tomas A Ducó, Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez y Thiago Almada estuvieron sentados en el banco de los suplentes al lado del cuerpo técnico.

El amistoso fue arbitrado por Hernán Mastrángelo y duró dos tiempos de veinte minutos. La Selección mayor alineó a Benítez (Rulli), Palacios, Pezzella, Balerdi y Medina; De Paul, Perrone y Nicolas Paz; Domínguez, Castro y Correa. Mientras que la Sub 20 puso a Rulli (Benitez), Gorosito (Obregón), Pierani, Ramirez (Giacone) y Rodriguez Pagano (Ontivero), Delgado y Acuña; Millán (Albarracín), Aquino, Subiabre e Hidalgo (Rodríguez Pagano). Llamó la atención que Franco Mastantuono no haya jugado ni siquiera unos escasos minutos en la Sub 20. No se informó que haya terminado con alguna dolencia el partido de la semana de River ante Ciudad de Boliviar por la Copa Argentina.

Correa, con un derechazo cruzado a los quince del primer tiempo, y Paz, cinco minutos más tardem con un zurdazo desde afuera anotaron los dos tantos del conjunto de Lionel Scaloni, que lejos de mantenerse quieto, hizo indicaciones todo el tiempo tratando de que el equipo no pierda intensidad en medio de la práctica y no descuide ningún detalle.

Tras el partido, todo el plantel convocado dio una vuelta en derredor de la cancha lanzando pelotas firmadas a las tribunas ante la algarabía del público familiar que acudió a la cita. Más que sus padres, los chicos y las chicas, con sus caras pintadas y las infaltables casacas celestes y blancas, fueron los que mas vivieron la emoción de la tarde y el reencuentro con un equipo que les había hecho vivir otra noche triunfal. Los jugadores quedaron licenciados y volverán a trabajar este domingo desde las 17 a puertas cerradas en Ezeiza.

El único cambio que se entrevé es la reaparición de Rodrigo de Paul en lugar de Giuliano Simeone o Leandro Paredes. Por lo demás y al no haber recibido amonestaciones, jugarán los mismos que vencieron a Uruguaym a excepción de Nicolás González que al haber sido expulsado quedó automáticamente suspendido. El lunes habrá otra práctica vespertina tras la cual el plantel quedará concentrado a la espera del gran partido del martes con los brasileños en el estadio Monumental.