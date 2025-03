Ninguno de los cuatro nombres que se leyeron en lo más alto de la clasificación del sábado pudo con el avance certero de Andy Jakos (Toyota Hilux) en la segunda fecha de TC PickUp. El domingo llenó de sorpresas al autódromo Roberto Mouras de La Plata y el piloto de Ramos Mejía cortó una racha de 24 carreras sin ganar entre las camionetas de la ACTC, aprovechando cada ocasión que se le presentó.

Un fuerte impacto terminó con dos rivales. Así, de la 'pole' de Agustín Martínez a una desafortunada maniobra que terminó en golpe con Agustín Canapino, la serie preliminar le entregó a Jakos una inmejorable posición de largada.

La categoría repitió la cantidad de 19 pilotos en la clase mayor para la continuidad del 7° campeonato de TC PickUp. El retiro voluntario de Germán Todino tras romper dos motores obligó a dejar un lugar libre en la carrera, pero al mismo tiempo hubo gran expectativa por la incorporación de Canapino con una Chevrolet S10. Recuperando posiciones, como consecuencias del retraso en la serie, el arrecifeño trepó apenas al 7° lugar al terminar el día.

La carrera por el podio se dirimió entre Jakos y Mariano Werner (Toyota Hilux) hasta el final; mientras que Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) ascendió al tercer lugar luego de ejecutar impecables sobrepasos.

Jakos consiguió la 4ta victoria en 67 carreras | PRENSA ACTC

El ganador, que no celebraba desde 4 de diciembre de 2022 en San Nicolás, se puso a tiro en el torneo. Tras el segundo encuentro Gianini suma 81,5 puntos y es seguido de cerca por Werner (80) y Jakos (71), pensando que la próxima fecha será el 18 de mayo, nuevamente en La Plata.

Síndrome del segundo impacto

Por otro lado, en la 1ra fecha del Turismo Carretera, hace cinco semanas en El Calafate, hubo un fuerte accidente entre Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli en los entrenamientos. Ninguno recibió el OK para renovar su licencia médica, por lo que no estarán el próximo fin de semana en la 2da carrera del año, en Centenario (Neuquén). Comunicó la ACTC que “luego de los controles pertinentes y estudios neurológicos, los pilotos involucrados con diagnóstico de conmoción cerebral no estarán habilitados”. El riesgo de un segundo impacto en menos de un mes podría provocar consecuencias graves. Hasta una nueva revisión, prima la prevención.

Resultados del ascenso

La carrera de TC Pista PickUp quedó en manos de Joaquín Ochoa, de punta a punta, sellando la impresionante marca de vencer en las cuatro categorías formativas de la ACTC. Por otro lado, Lucas Carabajal resistió bajo el agua y llegó a la tercera victoria en el TC Mouras, así como Juan Pablo Alberto consiguió repetir en el TC Pista Mouras.