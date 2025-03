El primer ministro saliente de Groenlandia, Mute Egede, calificó este lunes de "injerencia extranjera" la visita prevista esta semana de una delegación estadounidense a este territorio autónomo danés codiciado por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos defendió la controvertida visita de la comitiva que incluye a Usha Vance, esposa del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a Groenlandia como "una muestra de amistad".

Sin descartar el uso de la fuerza, el magnate republicano reiteró una y otra vez su deseo de quedarse con este territorio considerado importante para la seguridad estadounidense frente a Rusia y China. Recubierta en un 80 por ciento de hielo, esta enorme isla del Ártico de 57 mil habitantes, casi el 90 por ciento de ellos inuit, posee hidrocarburos e importantes minerales para la transición energética.

La Casa Blanca anunció el domingo que Usha Vance hará una visita oficial a Groenlandia del jueves al sábado para asistir, entre otras actividades, a una carrera nacional de trineo con perros. También formará parte de la delegación el consejero de seguridad nacional estadounidense, Mike Waltz, y el ministro de Energía Chris Wright, según la prensa estadounidense. No se comunicaron detalles sobre su programa.

"Su objetivo es apoderarse de nuestro país"

Estas visitas se producen en un momento delicado para Groenlandia, en plenas negociaciones para formar una coalición de gobierno. "Nuestra integridad y nuestra democracia deben ser respetadas sin ninguna injerencia extranjera", escribió el lunes Mute Egede en Facebook. "Se informó claramente a los estadounidenses que sólo podrá haber reuniones una vez que entre en funciones un nuevo" gobierno, tras las recientes elecciones legislativas, dijo el primer ministro.

Desde la derrota de su partido de izquierda ecologista, Egede dirige Groenlandia de forma interina, a la espera de que se forme un nuevo gobierno. En una entrevista el domingo con el diario groenlandés Sermitsiaq, instó a la comunidad internacional y a sus aliados europeos a reaccionar y mostrar su apoyo con más firmeza. "A la nueva administración estadounidense no le importa lo que hemos construido juntos. Su único objetivo es apoderarse de nuestro país, sin consultarnos", afirmó el primer ministro, quien ve en la visita de la delegación estadounidense a Groenlandia una prueba de eso.

No se trata de "una simple visita anodina de la esposa de un responsable político", insistió Egede, quien estimó: "¿Por qué iría a Groenlandia un consejero de seguridad nacional? Su único objetivo es imponer una demostración de fuerza. Su mera presencia en Groenlandia reforzará la convicción de los estadounidenses de que la anexión es factible, y la presión aumentará tras esta visita", estimó Egede.

En reacción al llamado de Egede al apoyo de los europeos, la Comisión Europea recordó que seguirá "defendiendo los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial de las fronteras y la carta" de las Naciones Unidas. "Son principios universales que defenderemos y no cesaremos de defender, con mayor razón teniendo en cuenta que la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea se está cuestionando", dijo su vocera, Anitta Hipper, en conferencia de prensa.

Egede resaltó la necesidad urgente de formar un gobierno "resolutivo" y capaz de tomar decisiones, en alusión a las negociaciones entre los partidos tras las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo. El ganador de los comicios, el liberal e independentista moderado Jens-Frederik Nielsen, reiteró al diario Sermitsiaq que la visita es una "nueva" falta de respeto por la situación política en Groenlandia, que celebra elecciones locales el 1 de abril.

"Mantengamos la cabeza fría y nuestro objetivo común de mostrarle al mundo que nuestro país no es una mercancía y que tenemos la soberanía del territorio, que debe respetarse y que nadie nos puede quitar", señaló Nielsen. Egede y Nielsen encabezaron hace una semana en Nuuk, capital groenlandesa, una manifestación contra los intentos de Trump que reunió a cientos de personas y que finalizó delante del consulado estadounidense.

La carrera de trineos tirados por perros recibió apoyo económico del consulado estadounidense, según confirmó la organización, y el alcalde de la localidad donde tiene su salida reveló que rechazó una reunión con una delegación de ese país por la cercanía de los comicios municipales. Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, ya visitó Nuuk de forma privada a principios del mes de enero.

"Amistad y no provocación"

Trump afirmó este lunes que la integración de Groenlandia en EE.UU. "es importante". "Esto es una muestra de amistad, no una provocación. Estamos tratando con mucha gente de Groenlandia que quiere ver que se tomen medidas para que estén debidamente protegidos y cuidados como es debido", afirmó el mandatario republicano durante una reunión de su gabinete.

"Hemos sido invitados y realmente les gusta la idea, porque han estado un poco abandonados, como sabes, no han sido bien atendidos", expresó Trump, quien comentó la finalidad de esta visita: "Es importante desde el punto de vista de la seguridad internacional. Y si miras los barcos frente a Groenlandia, tienes a Rusia, tienes a China, tienes a mucha gente de muchos lugares. Y no se puede seguir como hasta ahora. No va a seguir así. Lo digo con claridad: no va a pasar. Así que ellos van a ir, y esto es puramente una muestra de amistad".