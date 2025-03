“Entre Rivadavia (Banda Sur) y La Unión hay unas 600 familias aisladas” por la crecida del río Bermejo, calculó Mario Rojas, secretario de Gobierno del este municipio del extenso departamento Rivadavia. Muchas de estas familias todavía no recibieron asistencia, y algunas comienzan a escasear alimentos y agua apta para consumo humano.

Al menos seis familias se inundaron en los parajes El Pelícano y Asunción. Fueron evacuadas. Pero dos de ellas no quisieron irse lejos, por lo que “montamos campamento ahí cerca”, dijo el funcionario municipal a Salta/12.

“El Estado, ahí en Rivadavia, lamentablemente está ausente”, dijo por su parte el cura Claudio Castricone, integrante del obispado de Orán. El religioso recorrió la zona hasta el jueves de la semana pasada y contó al menos 21 parajes en los que sumaban 512 familias aisladas. “Pero después el rio siguió creciendo y hay más familias aisladas, seguro”, indicó ya desde la ciudad de Orán. Su idea es partir hoy hacia la zona con los 200 módulos de ayuda que pudieron armar con donaciones.

Las pocas alternativas para hacer llegar alimento son el obstáculo principal. Solo hay tres lanchas en todo el municipio y algunas de ellas fueron llevadasa a parajes para asegurar una vía de comunicación ante una eventualidad.





Según Rojas, hay comunidades aisladas que aún cuentan con agua potable. Esto es posible por los generadores que hacen funcionar las motobombas. “De todas maneras, a veces se llega a algunas con camión cisterna”, aseguró. “Pero no tenemos el apoyo que tienen en Santa Victoria Este”, dijo al referirse a las acciones de gobierno de Salta en el territorio invadido por las aguas del río Pilcomayo, en el extremo noreste de este mismo departamento. Este río al menos hasta ayer seguía en bajante, por lo que queda por evaluar, y restañar, las consecuencias que arrastrarán las familias victoreñas.

El secretario de Gobierno rivadaviense indicó que la diferencia es que mientras a Santa Victoria Este llegaban muchos víveres, el desastre natural de igual magnitud por la crecida de los ríos Bermejo y Teuco en su zona, no cuenta con las mismas respuestas del estado provincial. Mientras, sostuvo que se realizaron colectas entre las familias de Rivadavia Banda Sur, pero no fue mucho lo que se pudo juntar.





Ayer el gobierno provincial reconoció que hasta el momento no llegaron al territorio afectado por la crecida que afecta a Rivadavia Banda Sur.

El Ministerio de Desarrollo Social provincial prevé “llegar a Rivadavia Banda Norte y Banda Sur con más de 1.800 módulos alimentarios, mientras se coordina con Aviación Civil la realización de los vuelos, ya que los caminos continúan intransitables”, se informó. Pero para que eso suceda “se aguardan mejores condiciones climáticas”, para este miércoles y jueves, cuando, si el tiempo lo permite, se prevé utilizar “dos aeronaves de manera simultánea”.

“El jueves tuvo que ir Rojas a Tartagal a buscar los bolsones y le dieron 160 nada más. Y tuvo que hacer más de 200 kilómetros”, contó por su parte Castricone al contar detalles sobre la falta de asistencia en ese lugar.

Ayer, en tanto, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a las crecidas del Pilcomayo y el Bermejo para contestar a Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta mencionó el sábado la votación de legisladores nacionales elegidos por el peronismo que avalaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las provincias que favorecieron ese acuerdo mencionó a Salta. Aunque no los mencionó, fue una referencia a los diputados nacionales Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, que responden al gobernador salteño.

Sáenz sostuvo que los ríos mencionados “han tenido una crecida histórica después de muchos años y ha desbordado completamente y es imposible llegar (a algunas poblaciones), salvo por un puesto aéreo y el clima no nos acompaña. Contra eso no podemos pelear”. Añadió que mientras ello ocurre “no hay ningún referente ni de la oposición u oficialismo que esté acompañando la situación y da mucho dolor porque Argentina no empieza ni termina en Buenos Aires”.

Llegada a los municipios

El Ministerio de Desarrollo Social comunicó ayer que para Rivadavia Banda Sur se destinarán mil módulos, mientras que para Banda Norte se entregarán 800. Esto sucederá una vez que se habiliten los vuelos de asistencia.

Se preveía que los módulos llegaran en la madrugada de hoy a ambos municipios, para dejarlos listos para su distribución inmediata por parte del equipo de Desarrollo Social de las distintas áreas de esta cartera.

“El recurso humano se desdobla y el esfuerzo por llegar a cada comunidad es constante. Sin embargo, hay factores que no podemos manejar, como el clima, por lo que esperamos que las condiciones mejoren para poder llevar adelante el operativo. Hoy, mañana y en la mañana del miércoles es imposible volar, según las condiciones climáticas”, señaló el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi. A los factores climáticos se añade la extensión de este territorio, de casi 26 mil kilómetros cuadrados.

Se añadió que el equipo de la cartera ade Desarrollo Social continúa con la asistencia en Santa Victoria Este, donde desde ayer se lleva adelante la entrega de módulos focalizados para asistir a más de 4.000 personas.