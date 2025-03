Esteban Bayer, hijo del escritor y periodista Osvaldo Bayer, lamentó y repudió el ataque al monumento en homenaje a su padre ubicado en la provincia de Santa Cruz. "Es una muestra de violencia típica de la dictadura", dijo en una entrevista con la AM 750. La escultura que se encontraba ubicada a la vera de la ruta, fue destruida por Vialidad Nacional. Los trabajadores de ese organismo, que se encuentran bajo asedio, despidos y recortes, también criticaron el ataque a la figura de Bayer.

“Cuando vi las primeras imágenes ayer, me sentí como en los peores momentos de la dictadura. Cuando vi a la topadora arrancando la cabeza al monumento dije que lo estaban matando. Es una muestra de una violencia típica de la dictadura”, señaló Esteban Bayer, que ya había lanzado duras críticas a la medida a través de una columna de opinión publicada por Página/12.

“Osvaldo siempre fue un pacifista, lo persiguieron tantas veces pero volvió a reaparecer como ahora. Para mí esto no es solamente un ataque personal a la memoria de Osvaldo, es una señal de advertencia cobarde, prepotente de un Gobierno que opta por la violencia, el odio, la división y que sus secuaces aplican. ¿Qué diferencia hay entre una motosierra con una topadora? Es lo mismo, es querer destruir”, remarcó.

Asimismo, enfatizó que la destrucción del monumento “fue un ataque también a la memoria de los 1.500 peones rurales fusilados, ese hecho atroz sepultado por la historia oficial y que Osvaldo se encargó de rescatar”.

Repudio de los trabajadores de Vialidad

En el mismo sentido, la secretaria General del Sindicato de Vialidad, Graciela Aleñá, dijo que “repudian” que el “administrador de Vialidad” haya “obligado a retirar el monumento a Bayer”.

“Estamos haciendo una presentación al respecto porque ha utilizado los bienes de la repartición que no sabemos para qué sacó el monumento. Lo va a tener que explicar, para eso hay plata”, sentenció.

Recortes en el salario y despidos en Vialidad

Aleñá contó cómo es el entramado para despedir trabajadores de Vialidad, lo que incluye no dar aumento de salario.

“Nosotros no aceptamos noviembre y diciembre porque era un 1 y pico por ciento porque estamos cansados de aceptar miserias. Hacemos notas todos los meses . Ahora hemos pedido apertura de paritaria tanto en empleo público como en Vialidad Nacional, no menos de tres notas. Con esto nos cierra perfectamente que el fin de ellos es echar mucha más gente de la que se animan a decir y para poder echarla con un menor costo es no darle aumento de salario”, afirmó.