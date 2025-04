Los economistas y ex funcionarios Domingo Cavallo y Ricardo Arriazu encendieron las alarmas en el marco de los problemas que enfrenta el Gobierno en la negociación con el FMI. Arriazu advirtió que el desembolso inicial de 8000 millones que mencionó el organismo no sería suficiente para eliminar las restricciones cambiarias vigentes. En concreto, afirmó que "aumenta el poder de fuego del Central, pero no alcanza para abrir el cepo".

Señaló que, aunque el incremento de reservas es positivo, aún se requieren medidas adicionales y una acumulación más sólida de divisas para considerar una apertura total del mercado cambiario. "El Gobierno ha estado pagando deuda, por eso no acumula reservas. En mi opinión, ha estado haciendo bien. Los organismos internacionales aplauden, pero mientras tanto dicen ‘Pagame’", indicó. Indicó que, de lograrse este objetivo, el Gobierno podría considerar una mayor flexibilización del cepo cambiario después de las elecciones, siempre y cuando los resultados sean favorables.



Cavallo, por su parte, advirtió que "el financiamiento del FMI no puede sustituir el esfuerzo que Argentina debe hacer para asegurar el equilibrio de las cuentas externas y conseguir que la estabilidad cambiaria permita consolidar el proceso de desinflación".

Según el análisis de Cavallo, "la simple continuidad del manejo cambiario y el uso de reservas que pertenecen a los depositantes de dólares en el sistema bancario para intervenir tanto en el mercado cambiario oficial como en los mercados pseudo libres (CCL y MEP) no conduce a consolidar el clima de desinflación".