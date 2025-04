Un hombre de 35 años, Diego Ariel Balbuena, fue hallado sin vida en el marco de una fiesta electrónica que se realizó en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. El caso tuvo lugar durante la madrugada del miércoles cuando, según informó el parte policial, asistentes del evento hallaron al fallecido en la zona de baile, por lo que dieron inmediatamente aviso a emergencias.

"Personal médico arribó al lugar y procedió a extraerlo del sector, realizando maniobras de reanimación sin éxito", informaron las autoridades. Fue en ese momento que comenzaron a realizarse las primeras averiguaciones y observaciones. Las primeras conclusiones en relación al tema arrojaron el daro de que: "el cuerpo no presenta signos visibles de violencia".

En la causa interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N 41, que dispuso tomar diversas declaraciones para poder establecer qué ocurrió en la fiesta. Según se informó darán su testimonio el "personal médico, los efectivos policiales y los organizadores del evento". Además, se solicitó aguardar el resultado de la autopsia para determinar las causas del deceso.

El hombre que falleció en una fiesta electrónica fue identificado como Diego Ariel Balbuena, de 35 años. De acuerdo a la información aportada por fuentes policiales, el hombre que fue encontrado sin vida durante el evento habría estado radicado en Capital Federal.

A la espera de obtener novedades, la Fiscalía Criminal y Correccional N°41, a cargo de la causa, solicitó que los médicos, policías y organizadores del evento declaren.

En la fiesta electrónica organizada tocaron los dj’s británicos "Sasha y John Digweed" y era muy esperada por el público. Y por ese motivo la venta de entradas había comenzado con varios meses de anticipación al espectáculo. El evento fue anunciado por la cuenta Fiestas Electrónicas BA y llevada a cabo por una productora que realiza este tipo de celebraciones en diversos lugares.

La fiesta, para mayores de 18 años y que duró cuatro horas, fue anunciada hace varias semanas a través de diversas redes sociales. Las entradas comenzaron también a venderse hace tiempo. La más costosa de ellas salía $150.000, y permitía acceso al VIP de pie lateral. Luego le seguía el campo VIP, que costaba $100.000, mientras que la más barata tenía un costo de $65.000 y eran para el sector general.

Por el momento no trascendió ningún comunicado por parte de los organizadores, aunque sí se informó que los encargados se suman a la lista, junto con el personal médico y policial, de las personas que deberán declarar en la causa. Otro de los puntos que se puedo averiguar es que dicha productora presenta varios comentarios negativos en redes sociales por discriminación. "No vuelvo nunca más, un asco lo discriminadores que son. Increíble que esto siga pasando en el siglo 21 y más en el ámbito de la música electrónica", expresó un usuario en Facebook.

Otro comentario denuncia que "no dejan pasar a homosexuales, morochos, petisos, gordos o de otras provincias". La joven recriminó: "Por el "mínimo defecto que tengas te discriminan en la entrada y te sacan como delincuente, un asco realmente".

La Ciudad dio a conocer detalles de cómo fue el operativo en la fiesta electrónica en el Autódromo de Buenos Aires donde Balbuena murió. En este marco, detallaron que se autorizó el evento pago con un aforo máximo de 15 mil personas, mayores de 18 años.

"El Plan médico asistencial fue aprobado por el SAME y el servicio de asistencia correspondía a la empresa Emergencias, la cual contó con seis ambulancias y 12 médicos en el evento", informaron.

Además, a ese total se sumaron 15 socorristas de la Asociación Vecinal y Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha y también había una dotación de los Bomberos Voluntarios "con un autobomba, 10 bomberos y 11 extintores".

También, se sumaron "150 custodios privados registrados en el Ministerio de Seguridad" y que estaban encargados de la seguridad dentro de la fiesta, así como también de los controles y cacheos en los accesos.

Como ocurre en otros eventos, en las inmediaciones se encontraban agentes pertenecientes a la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad, que implementaron un servicio de prevención.

En este sentido, comunicaron que se hicieron 22 actas por infracción a la Ley 23.737 y no hubo detenidos: "Se secuestraron cigarrillos de marihuana y pastillas de éxtasis".