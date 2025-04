“La felicidad como resistencia, como parte de nuestra fortaleza interior”, resalta la cantante y compositora tucumana Luciana Tagliapietra, quien acaba de publicar su sexto disco solista, Sean felices (2024). Después de dos discos volcados a la electrónica -Kawaii (2017) y Nueva Forma (2021)-, la artista del norte argentino decidió poner el eje en la canción pop, y ofrece un álbum de ocho temas luminosos y elegantes que encuentran una síntesis entre sonoridades acústicas y electrónicas. “En este nuevo disco la idea era sintetizar lo más electro con la situación de la banda en estudio, lo analógico y lo cálido de la canción”, confirma Tagliapietra, que se presentará este viernes 4 de abril a las 20 en La Tangente (Honduras 5317).

Grabado en tres días intensos en Estudio Sonorámica, en las sierras de Córdoba, con producción artística de José Villafañe, el disco dialoga, de alguna manera, con la nueva canción pop argentina –Bandalos Chinos, El Zar, Zoe Gotusso-, pero también conecta estéticamente con artistas como Rosario Bléfari o Paula Trama, líder de Los Besos. “Los escucho y me gustan. Seguramente alguna conexión hay. Pero siento que me diferencio bastante y ahí tiene que ver Tucumán: una forma de expresar y cantar, quizás con alguna influencia melódica que me atraviesa desde otro lugar, que tiene que ver con ésa identidad”, sostiene Tagliapietra. “No aparece una zamba en mi canción, pero hay cositas melódicas que tienen que ver con eso. También me interesan bandas más ligadas al soul, como Helado Negro o Kali Uchis”, apunta la artista de San Miguel de Tucumán.

-¿A qué refiere el “sean felices” del título?

-Antes de ir a grabar las canciones, un amigo muy querido se fue al kiosco, se encontró con su sobrino y le dio un consejo: "Sean felices". Volvió a su casa y murió repentinamente. Fueron sus últimas palabras. Mi amigo era una persona muy admirable en su forma de vivir. Entonces, esas dos palabras quedaron muy presentes. Nos cerraba también a todos por el contexto político, y por el hecho artístico como forma de resistencia y lucha. También en mis cuestiones personales, siendo madre y teniendo un contexto económico no tan bueno. Siento que esas palabras empujan hacia adelante, que es lo que hicimos cuando grabamos este disco.

-¿Te resulta difícil sostener un camino musical independiente siendo madre y viniendo de Tucumán?

-Si pude sostenerlo fue por una fuerza mía de querer seguir creando música, porque siempre fue contra la corriente, siempre fue difícil. Cuando llevás adelante un proyecto solista y autogestivo también implica hacer muchos movimientos que son extra musicales, con los que yo cargo. De alguna manera, siempre fue difícil. Con la maternidad se me hizo más difícil, pero a la vez potencia las ganas de hacerlo. Es mi pasión y es lo que amo hacer, no puedo ver a la vida de otra manera. Me deprimo cuando no estoy conectada con la música.

“Siempre hice canciones. Nunca escribí un formato distinto. La búsqueda tenía que ver con pensarlas como canciones pop y con los instrumentos tocados en vivo”, cuenta sobre el proceso creativo del disco, que captura la frescura del vivo. “Si escuchás Kawai y Nueva forma, si bien tienen su cuestión electrónica o electropop, también tienen un formato de canción”, distingue. “Con la banda actual también grabamos La Luna (2013) en Melopea, con Litto Nebbia produciendo unos temas. Ése es un disco acústico y cercano al folklore. Entonces, en este nuevo disco la idea era sintetizar lo más electro con la banda orgánica o analógica”, dice. Entre las colaboraciones, se destaca la presencia de la cordobesa Sol Pereyra en “Árbol” y la participación del músico chileno Cristóbal Briceño en "Vigilia en tu alma".

-¿Qué creés que hay de Tucumán en tu música?

-Tucumán es un lugar realmente muy especial. De acá salen artistas impresionantes en muchas áreas, como artes plásticas, teatro, cine y música. San Miguel de Tucumán, en particular, es como una olla a presión. Hay cierta tensión fuerte en varios aspectos, como el político. Si bien hay una buena formación universitaria y una escuela de cine, estamos muy lejos de donde pasa todo. Pero eso hace potenciar el arte. También es un lugar muy selvático y caluroso. Y eso hace al humor y a la vivencia de uno.