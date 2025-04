Con las atajadas de Keylor Navas y efectividad en la definición en el área rival, Newell’s logró anoche en Victoria un triunfo ante Tigre que lo devuelve a la pelea por acceder a los octavos de final del campeonato. Bajo un pertinaz lluvia, los leprosos dieron la sorpresa de la fecha al bajar al puntero de la Zona A dando señales de que revirtió su pésimo momento en el fútbol argentino.

Newell’s salió con intensiones de discutirle a Tigre la posesición de la pelota en todos los sectores de la cancha y lo hizo con efectividad, pero hasta que llegó al gol de ventaja. Porque en la primera pelota que llegó al área local Cuesta se anticipó en el primer en un tiro de esquina y de cabeza superó a Zenobio. Al gol sorprendió a Tigre y lo cambió todo.

Porque desde entonces Newell’s no salió de su área y Tigre no lo empató por tres razones: Navas, fallos en la definición y mala suerte. No hay otra forma de comprender como tanto dominio del local en el área leprosa no desembocó en el empate. Navas sacó todo lo que fue al arco. El predominio absoluto fue tal porque el fondo rojinegro no ganó ninguna pelota que cayó en su área como así tampoco un solo rebote, y a pesar de que Fabbiani paró con línea de cinco. Para peor, la Lepra falló por imprecisión con la pelota en los intentos que tuvo para generar riesgo de contragolpe.

En el segundo tiempo Newell’s mantuvo su dependencia a Navas para mantener el cero en su arco. Pero ahora el equipo mostró algunos argumentos para sorprender en ataque en sus escasas incursiones al arco rival. Y después de algunas buenas intervenciones de Navas y de remates desviados de Russo frente el arco rojinegro, Banega hizo una jugada espectacular en el mediocampo para sacarse dos jugadores de encima y abrir juego con un pase abierto a Martino. El fondo de Tigre no despejó el centro y Herrera definició de primera al recibir el rechazo de Laso para superar a Zenobio con tiro alto. Newell’s hizo tres jugadas y marcó dos goles. Tigre generó muchas ocasiones y en ninguna pudo con el uno leproso. La Lepra festejó y mucho la victoria, consciente de que el rival lo superó en gran parte del juego.

0 Tigre: Zenobio; Ortega, Laso, Paz, Banegas; Saralegui, Scipioni, González, Cabrera; Armoa, Russo. DT: Diego Dabove

2 Newell’s: Navas; Montero, Lollo, Salcedo, Cuesta, Martino; Banega, Jacob; Silvetti, González, Herrera. DT: Cristian Fabbiani

Gol: PT: 12m Cuesta (N). ST: 28m Herrera (N).

Cambios: ST: 13m Sotelo y Cardozo por Salcedo y Silvetti (N), 25m Ramírez por Armoa (T), 29m Maroni por Jacob (N), 36m López por Saralegui (T), 37m Acuña y Sosa por Herrera y Cuesta (N),

Arbitro: Andrés Merlos