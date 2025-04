Durante el fin de semana, mientras se disputaba el Gran Premio de Japón en Suzuka, se conocieron detalles de las pruebas privadas que desarrolló Franco Colapinto en el circuito de Monza, con un Alpine de hace dos temporadas, con algunos videos de aficionados que despertaron la ilusión de los hinchas argentinos. Con el japonés Ryo Hirakawa, ahora en Haas, como piloto de reserva, la escudería francesa dejó a sus otros volantes de prueba en Italia para buscar mejoras en sus autos.

De acuerdo a los reportes que trascendieron, el piloto de Pilar había girado casi medio segundo más rápido que su compañero Paul Aron en la vuelta tipo clasificación, mientras que la diferencia se extendía a siete décimas en la simulación de vuelta en carrera. Pero además, se supo que el argentino había sufrido un despiste que le ocasionó algunos daños al piso de su auto, lo que motivó que girara menos vueltas de lo previsto.

Si bien eran pruebas privadas, algunos aficionados pudieron ingresar a las gradas del circuito italiano, lo que permitió que aparecieran imágenes de esos ensayos. Y gracias a uno de esos videos, se conoció el verdadero motivo del despiste, contado por el propio Colapinto.



A través de la cuenta de X @ElReyGuiri se difundió el video en el que se ve que Franco no llega a frenar en una de las chicanas de Monza, por lo que corta la curva por encima de la grava y retoma la marcha por la pista casi en línea recta, sin atinar a doblar en ningún momento.

Y fue el propio Colapinto que explicó las razones de la maniobra, al responder la publicación en la red social. "No se crean que me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero", explicó el argentino, que mandó un mensaje a sus detractores y luego se arrepintió y borró el posteo, como suele suceder cuando se extralimita en sus redes: "Los que hablan sin saber, calladitos, están más lindos".

De nuevo en el simulador

En paralelo a esa anécdota, Colapinto volvió a ser protagonista en las redes sociales de Alpine, luego de algunas semanas de ausencia. Para evitar exponer a más presión al australiano Jack Doohan, la escudería francesa había optado por guardar un poco al argentino, que genera muchas interacciones y se convierte de manera automática en foco de atención.

Pero ahora volvió a aparecer en las redes sociales del equipo de Enstone con el tradicional video desde el simulador para analizar el Circuito de Sakhir, en Bahréin, sede de la cuarta fecha de la temporada. En el video, Colapinto explica que es un trazado muy complicado, que degrada mucho los neumáticos y que tiene una primera curva muy lenta, que obliga a un frenaje muy brusco que perjudica a los pilotos.