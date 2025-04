La exitosa serie de HBO basada en el videojuego homónimo, The Last of Us, se prepara para su segunda temporada con un elenco que combina talento y una narrativa sólida. A medida que los personajes principales regresan y nuevas figuras se integran, los espectadores podrán explorar con mayor detalle este mundo arrasado por una pandemia. Con el estreno programado para mediados de abril, es momento de descubrir a los actores que darán vida al drama postapocalíptico más anticipado del año.



Los protagonistas centrales de The Last of Us

Pedro Pascal como Joel Miller

Reconocido por interpretar roles de figuras protectoras en series como The Mandalorian y Game of Thrones, el actor chileno Pedro Pascal vuelve a encarnar a Joel Miller. En esta temporada, Joel enfrentará las repercusiones de sus decisiones pasadas, lo cual pondrá a prueba su relación con Ellie y su posición dentro de la comunidad de Jackson.

Bella Ramsey como Ellie Williams

La actriz británica Bella Ramsey repite su papel como Ellie, el eje emocional de la serie. Su destacada actuación le valió una nominación al Emmy, y en esta segunda entrega, su personaje navegará entre la supervivencia, la lealtad y los conflictos en su vínculo con Joel dentro de un entorno cada vez más hostil.

Nuevos personajes clave

Kaitlyn Dever como Abby Anderson

Kaitlyn Dever, conocida por su trabajo en No One Will Save You, se incorpora al elenco como Abby, un personaje polarizador entre los fanáticos del videojuego. Su presencia introducirá una trama de venganza que alterará el curso de la historia principal.

Isabela Merced como Dina

Dina, interpretada por Isabela Merced, emerge como un interés romántico crucial para Ellie. Su relación aportará momentos de conexión humana y resistencia, elementos vitales para el desarrollo de la trama en futuras temporadas.

Personajes secundarios con mayor relevancia

Gabriel Luna como Tommy Miller

El actor Gabriel Luna regresa como Tommy, hermano de Joel y figura clave en la protección de Jackson. Su papel se ampliará para explorar conflictos internos dentro de la comunidad, añadiendo capas a la dinámica grupal.

Rutina Wesley como Maria Miller

Rutina Wesley retoma su rol de Maria, líder de Jackson y figura materna. Se espera que su personaje evolucione mientras enfrenta nuevos desafíos para mantener la estabilidad en medio del caos.

Enemigos y aliados en expansión

La segunda temporada de The Last of Us profundiza en los conflictos entre facciones e introduce personajes que desafiarán a Ellie y Joel. Actores como Jeffrey Wright (Isaac) y Danny Ramirez (Manny) representarán roles que ejemplifican la crudeza de este universo. Más allá de una historia de supervivencia, la serie reflexiona sobre las contradicciones humanas en situaciones extremas, consolidándose como un referente dentro del género postapocalíptico.