En Casa Rosada sintieron como una daga en el costado cuando vieron que entre los 130 diputados que dieron quórum el miércoles pasado estaban los que responden al gobernador cordobés, Martín Llaryora. La imagen era ponzoñosa porque el tema tratado era cáustico para el gobierno: la creación de la comisión investigadora sobre la estafa de $Libra. Ni el premio consuelo de que Karina Milei se haya salvado mitigó la pena y la bronca. Guillermo Francos mostró su furia y ese mismo día Llaryora recalculó y citó una frase de Milei en defensa de la policía: “Los buenos son los de azul”. Se puso en modo Bullrich y pidió el agravamiento de las penas por resistencia a las fuerzas de seguridad.

“La jugaron callados y allá se comieron la curva”, dijo un asesor del bloque Encuentro Federal cuando le consultaron si sabían que el llaryorista pura cepa Ignacio García Aresca, el schiarettista Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres (cuyo voto a principio de la gestión Milei eyectó a su marido Osvaldo Giordano de la jefatura de Anses) iban a ocupar sus bancas a la hora señalada. El también cordobés Oscar Agost Carreño fue uno de los que más trajinó para conseguir el número mágico que abra la sesión: “No teníamos quórum 24 horas antes de la sesión. Tuvimos que convencer a personas para que se sumen”. Es un hombre cercano a los diputados del oficialismo provincial mediterráneo, tanto que algunos dicen que es el sexto del grupo. “No llegamos a secuestrar celulares, pero pedimos insistentemente a varios diputados muy republicanos que lo pongan en silencio y si no se escucha, no se escucha”, dijo con picardía el expresidente del PRO de Córdoba (intervenido por Macri en una embestida en su contra) y un egresado de la escuela de cuadros legislativos “Miguel Ángel Pichetto”.

El cocodrilo Francos

Guillermo Francos es quien hace sonar los teléfonos en las votaciones importantes y el llamado a Córdoba debería haber llegado desde su celular. A la mañana siguiente de la derrota en Diputados, el jefe de Gabinete retó a Llaryora públicamente: le recordó que su antecesor Juan Schiaretti “siempre tuvo una muy mala relación con el kirchnerismo”. “Me llama la atención que haya votado con el kirchnerismo y en contra de este gobierno con el que siempre tuvo una relación muy razonable”, bramó por radio.

Vale corregir al funcionario: dieron quórum pero votaron dispersos. Natalia de la Sota votó a favor en todo. Para la creación de la comisión, Gutiérrez, García Aresca y Torres votaron en contra y el demócrata cristiano Juan Brügge se abstuvo. Para la interpelación a funcionarios, todos votaron a favor, excepto Torres.

“Las reglas de la política a veces no son muy entendibles, pero también tienen que ver con el período en el que se aplican, que es un año electoral”, dijo Francos. Fue él quien se confió y ‘durmió’. Un hombre de su experiencia sabía que ya no quedaba otra que ir a llorar al campito aunque jugó una última carta: echó a correr que funcionarios cordobesistas como el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el director del Banco Nación, Daniel Tillard, podrían ser eyectados de sus cargos.

No te pongas azul

No había terminado el día jueves y todavía resonaba el reto de Francos cuando el gobernador Martín Llaryora hizo un acto en el que recibió a dos policías atacados en distintos controles vehiculares --fueron embestidos y arrastrados--. El gobernador defendió a la policía y soltó: “Los buenos son los de azul”, como si Javier Milei fuera su ventrílocuo.

Es que Llaryora calibra al detalle, y en sintonía fina con las herramientas de las encuestas, cada movimiento de coincidencia o disidencia con el gobierno nacional. Así como tiene claro que el tema $Libra fue la primera bala que entró en núcleo duro de Milei en Córdoba, sabe que el tema seguridad es un eje central y que el modo Bullrich ‘garpa’. Pidió que la Justicia sea “implacable” e hizo una apelación a los legisladores nacionales. “Necesitamos el máximo de los castigos, y si no hay legislación que se cree. Hay que agravar las penas”, rugió. Es más: recordó que él pidió la intervención del Ejército en Rosario y elogió el accionar de la ministra de Seguridad de la Nación con el Operativo Bandera en esa ciudad.

La foja de servicios de los "buenos azules" en controles policiales

Sin embargo, "los de azul" tienen un prontuario de violencia insitucional muy violento:

*Blas Correas iba con amigos en un auto que intentó esquivar un control en la zona sur de Córdoba, en 2020. Fue asesinado por la policía e intentaron plantarle un arma.

*En 2014, Fernando “Güere” Pellico volvía a su casa en barrio Los Cortaderos, la moto en la que viajaba fue interceptada por policías y fue asesinado. Intentaron plantarle un arma.

*Franco Amaya fue ultimado en un control en Carlos Paz donde estaban dos policías alcoholizados en 2017. Los efectivos dijeron que Franco y su primo pusieron la moto en dirección a ellos en el control, algo que no se pudo comprobar.

*El vendedor ambulante José “Beco” Ávila fue asesinado entrando a su casa luego de esquivar un control mientras iba en moto con un amigo por su barrio, Villa El Libertador, en julio de 2020.

*En 2020, un grupo de policías llegó a la plaza de Paso Viejo y desató una balacera demencial contra un grupo de jóvenes en la que murió Joaquín Paredes, de 15 años. Los policías intentaron simular un enfrentamiento armado.

*En 2014, Damián Pérez se asustó y escapó de un control policial en Bella Vista. Un efectivo lo siguió, le disparó y lo dejó paralítico. Le plantaron un arma 50 metros más delante del lugar en el que cayó, donde nunca podría haber llegado. Hubo dos juicios: en el primero se absolvió al efectivo y en el segundo se lo condenó. Entre ambos procesos, Damián Pérez falleció por consecuencias del cuadro de paraplejía.

Soledad Laciar, la madre de Blas Correas, le dijo a Página/12: “Para pedirle a la gente que sienta que los buenos son los de azul, algo que espero también sentir algún día, el cambio debe ser muy profundo”. Transformada en una referente contra la violencia policial, afirmó que “no hay dudas de que hay muchos buenos policías pero lamentablemente hay muchos malos”.

“Con ese discurso no vamos a creer en la policía. No es a la fuerza. Primero deben aceptar que adentro tienen manzanas podridas. Hacer alguna vez un mea culpa. Siempre fui muy respetuosa del buen policía y siempre los voy a defender. Pero no creo que el del gobernador sea el discurso apropiado”, completó.