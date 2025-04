De carácter rupturista y muy representada en España, la obra del dramaturgo andaluz Paco Gámez cuenta con una pieza premiada en su país en 2017 que tendrá su estreno mundial con la puesta de Corina Fiorillo en el Teatro Regio (Córdoba 6056, jueves a domingo a las 20). Se trata de El suelo que sostiene a Hande, obra que refiere la vida de la activista transgénero turca Hande Kader, desde su nacimiento hasta su asesinato. El montaje desarrolla aun más la fragmentariedad del relato del autor, cuenta con un gran apoyo multimedia y un elenco encabezado por Payuca, intérprete de la protagonista, Mario Alarcón, Mariana Genesio Peña, Marcelo Savignone, Paula Mbarak, Antonia Bengoechea, Diego Gentile, Gustavo Pardi, Inda Lavalle, Sofía Diéguez y Tomás Pol.

Según cuenta Corina Fiorillo, en El suelo… los aspectos documentales de la trama se mixturan con elementos poéticos para transformar al personaje de Hande en la heroína de una tragedia contemporánea: “Quise darle una visión coral, operística”, afirma la directora, quien desde la primera lectura de la pieza consideró que los aspectos sonoro y visual debían estar muy presentes. “A la vez me di cuenta de que esta historia también puede contarse en el teatro independiente con menos actores y pocos elementos”.

No obstante esto, Fiorillo optó por realizar un montaje de gran porte, aprovechando las posibilidades de un teatro como el Regio: “Hay despliegue de maquinarias, camas que entran y salen, paredes que se traspasan, 50 visuales, pero no hay nada accesorio sino que todo está dialogando entre sí”, aclara la directora. El diseño audiovisual es de Moreno Pereyra, la iluminación, de Ricardo Sica, la escenografía y el vestuario, de Marlene Lievendag y Micalela Sleigh. La música original y el diseño de movimiento están a cargo de dos de los integrantes del elenco, los mismos Pol y Savignone.

Kader fue una de las cabezas visibles de la comunidad LGBTIQ+ en Turquía. Fue conocida masivamente cuando fue fotografiada resistiéndose a las fuerzas policiales que estaban impidiendo la manifestación del orgullo gay en Estambul en 2015, por orden del presidente Erdogan. Meses después, tras una semana de ausencia, su amiga y compañera de piso denunció su desaparición. Finalmente, su cuerpo fue hallado violado, mutilado y quemado, en un barrio residencial de la ciudad.

-¿Cómo llegaste a la obra de Gamez?

-Ya había hecho un semimontado de una obra suya, El inquilino, por eso le pedí otro texto y de los dos que me envió elegí éste. Me enorgullece que un teatro oficial haya programado una obra como ésta, que tiene poesía y también denuncia, que trata de la identidad y la visibilidad de la comunidad trans. Y que está interpretada por un gran elenco en el que tres actrices trans abordan sus personajes con total honestidad.

-¿Cómo es ese enlace entre documento y poesía?

-A través de la poesía la obra llega a la belleza de la tragedia. Y convoca y dialoga con la tragedia antigua y con las tragedias de este tiempo.

-¿A qué obras se refiere el texto?

-La obra de Gamez contiene frases de Antígona (de Sófocles) y aparte la amiga de la protagonista –que lleva adelante una lucha muy de estos días- se llama Ismena, como la hermana de Antígona. También hay alusiones a la Rosa de papel, de Valle Inclán.

-¿Qué decisiones tomaste para tu adaptación?

-Puse separadores de escenas encarnados por personajes diferentes. Y decidí reiterar escenas, como cuando transcurre la niñez de Hande, para darle presencia a la violencia a la que están sometidos los niños que tienen padres que detectan y niegan lo que a ellos les está pasando.

-¿Cómo es el personaje de la madre de Hande?

-Su madre dice “Yo no parí a una mujer. Esta puta se comió a mi hijo”. Esa madre no es solamente una negadora sino una cercenadora absoluta. El padre, en cambio, queda con la culpa de no haber podido tomar partido por su hijo y su decisión. En lo personal, siento que nada va a lograr que me ponga en el lugar de alguna de las minorías, sencillamente porque no pertenezco a ninguna. Pero me conmueve la lucha y la apertura de todas las minorías. Y espero que el mundo que venga sea menos binario que lo que hemos sido nosotros. Porque parece que marginando es como la sociedad se queda tranquila.