“El atletismo nacional goza de buena salud”, afirmó el Director Técnico Nacional (DTN) de la Confederación Argentina de ese deporte (CADA), el entrerriano Sergio Alfonsini, quien admitió que aspira a que el seleccionado albiceleste “repita, mínimamente” en el Campeonato Sudamericano de Mayores de Mar del Plata de fin de mes, lo que hizo en el de San Pablo 2023 y reconoció que las políticas de estado que lleva adelante el Gobierno Nacional no solamente afectan al atletismo, sino que "afectan a todo el deporte”.

“Hoy por hoy siguen disminuyendo los aportes del Estado y nos va a obligar a tener que pensar la cosa de otra manera. A replantearnos muchas cosas. Será un año de desafío. Sobre todo para los eventos que se hagan fuera del país. Va a ser un año muy complejo. El desafío es lo que tenemos que acostumbrarnos a superar si queremos seguir mejorando y apoyando a esta camada de chicos que viene muy fuerte”, reconoció Alfonsini, nacido en Villaguay hace 64 años y DTN argentino desde hace siete años.

-Juan Scarpin, expresidente de la CADA, adelantó en Página/12 en diciembre que “el gran desafío” de este año para el atletismo local es el Sudamericano que se disputará en Mar del Plata del 25 al 27 de este mes (se podrá ver por el canal de Youtube de la Confederación Sudamericana). ¿Qué clase de equipo presentará Argentina?

-Argentina presentará un equipo completo, con la inserción de varios jóvenes que van a hacer su debut y prácticamente el mayor peso de los resultados están en el fondo y en la pista. El campo aportará lo que puedan algunos; dos o tres en los saltos; uno, dos o tres en el campo. Hace unos años Argentina viene siendo muy fuerte en fondo a nivel sudamericano y en velocidad arrimó, sobre todo en los relevos (4x100 y el mixto son muy fuertes). Creo que la pista es lo que va a sostener los resultados finales del torneo que vamos a tener en el país. La fortaleza del equipo estaría en la pista y la debilidad va a estar dentro del campo. También vamos a aportar atletas jóvenes que harán sus primeras experiencias en ese tipo de eventos.

-Si es así será un cambio drástico con respecto a otros torneos en los que los lanzamientos eran la base del medallero argentino.

-Exactamente. En mayores se está dando así. Se viene dando hace unos años. Precisamente desde que la camada que integraron Germán Chiaraviglio, Germán Lauro, Jennifer Dahlgren, Braian Toledo, entre otros, el vacío que quedó es muy grande. El cambio fue y va a ser drástico en ese sentido. Se viene, en parte, equiparando y revirtiendo en las categorías más bajas (Sub-23, Sub-20 y Sub-18). Ahí se viene revirtiendo un poco eso y el campo está aportando un poco más que la pista pero todavía esa onda expansiva no llegó a adultos. Falta desarrollo, desde luego.

-En el último Sudamericano de Mayores que se desarrolló en San Pablo 2023, Argentina concluyó tercera con seis medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. ¿Considerás que se mejorará ese registro?

-Aspiramos, mínimamente, a repetir lo que hicimos en San Pablo, que para nosotros fue un torneo muy, muy bueno. Vamos a tener una baja que no será menor que es la de Belén Casetta, que es un puntal del equipo nacional, porque será nuevamente mamá.



-¿Cómo es el panorama actual del atletismo nacional?

-Si bien el año pasado hubo un incremento, paradójicamente con la situación económica que se vivió, en todas las categorías hubo una participación muy masiva. Este año, sin dudas, también se van a sentir los costos para desplazarse. Es un desafío que tenemos en 2025 en cuanto a las posibilidades de participación.

Elián Larregina, "un distinto". Estará en Mar del Plata.



-¿El atletismo argentino goza de buena salud?

-Goza de buena salud pero, por supuesto, se puede estar mejor. Hay muchas cosas que a lo largo de los años fueron modificando algunas situaciones. Vas por el interior del país y el año pasado era una desazón no tener (los Juegos) Evita. Ese es un lugar de captación. No solo lo sufrió el atletismo sino muchos deportes. Ibas al noroeste o al sur y la desazón de los entrenadores, de los profesores era importante. El saber que iba a ser muy limitada la participación en los Juegos Evita era muy grande. ¿Cómo hacemos para contener a los chicos? Era una oportunidad para poder captar, motivar, ver chicos. Los intercolegiales llegaban a la célula de la sociedad. La relación de participación, por ejemplo en Entre Ríos, con respecto a los Evita en atletismo era de 10 a 1. En un intercolegial tenías a diez y en un Evita, a uno. Era mucho más grande la posibilidad de captación de chicos y de motivación. Al dejarse de hacer los intercolegiales fue un cimbronazo, que, en cierta manera, se vio atenuado con la continuidad de los Evita con tres categorías y después dos y ahora no sé si se hará una. Eso va a hacer mella en la captación. No hay ninguna duda.

-¿Qué cosas condicionan el desarrollo del atletismo en el país?

-No tenemos entrenadores dedicados ciento por ciento al entrenamiento. Se debe a que no se vive del atletismo. No hay recursos que te permitan ganar lo suficiente como para vivir solamente de eso. Eso complica el desarrollo de los atletas.

- ¿Las políticas de Estado que lleva adelante el Gobierno Nacional en cuánto afectan al atletismo nacional?

-Creo que no solamente afectan al atletismo nacional. Afectan a todo el deporte. El año pasado, las categorías Sub-23 y Sub-20 fueron al evento de área (el Sudamericano) con recursos en parte aportados por el Fondo de Representación Nacional, que se creó para eso, entidades particulares, personas que aportaron para comprar pasajes para los atletas, por las federaciones, de algunas direcciones de deportes provinciales y municipales y fundamentalmente los recursos propios de los atletas. Y en esas dos categorías se estuvo en el podio a nivel área. O sea que ya ahí impactó en cuanto a la disponibilidad de recursos. Y hoy por hoy siguen disminuyendo los aportes del Estado y nos va a obligar a tener que pensar la cosa de otra manera. A replantearnos muchas cosas. Será un año de desafío. Sobre todo para los eventos que se hagan fuera del país. Va a ser un año muy complejo. El desafío es lo que tenemos que acostumbrarnos a superar si queremos seguir mejorando y apoyando a esta camada de chicos que viene muy fuerte.

-Expresaste que el deporte siempre formó parte del discurso público para la tribuna pero nunca fue parte de la discusión y de decisiones políticas. ¿Reafirmás ese concepto?

-Eso sigue siendo real. Ese concepto se lo escuché hace unos años a Víctor Lupo en un congreso de educación física. Lamentablemente, los presupuestos que hay para el deporte son inexistentes. Hoy, el presupuesto que puede llegar a tener el deporte argentino es el que puede tener el atletismo en España, por ejemplo. En España el presupuesto del atletismo son 75 millones de euros. Y acá, por aportes del Estado no sé si llegaremos a los 500 mil dólares. Después si tenés que ir al aporte que se hace desde las federaciones, los organismos provinciales, desde los recursos propios de cada atleta capaz que llegamos a un millón de dólares o un poquito más. Es la realidad que tenemos, es lo que nos toca. Nos gustaría tener otras posibilidades pero es lo que tenemos.

-¿Es nítida la ausencia, a nivel nacional, de respaldo de la Secretaría de Deportes?

-Ha decaído considerablemente, que tiene que ver con la situación social que vive el país y por las disposiciones del Gobierno actual. Pero no solamente con el atletismo, con el deporte en general. Hablás con los de pesas, de natación y están en la misma que nosotros.

Pensando en Mar del Plata: Sasia y Larregina

-Además de DTN, sos entrenador del lanzador Nazareno Sasia, ganador de la medalla de oro en lanzamiento de bala los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y medalla de plata con una marca de 19,75 en el Sudamericano 2023. ¿Superará ese registro len Mar del Plata?

-Estimo que si no estás tirando por encima de 20,50 metros, mínimo, no vas a estar entre los dos primeros. Esa es la talla. En bala, el tema es Brasil y Argentina. Los dos lanzadores brasileños que estuvieron en el sudamericano indoor de Cochabamba tiraron por encima de 20,60. El tercer lugar con 19,50 lo tenés asegurado.

-¿Qué proyección le ves?

-Hay muchas cosas que hay que modificar en su personalidad y decisiones. Creo que necesita estar afuera más tiempo de lo que está; más tiempo compitiendo. Tiene muy pocas competencias y eso es lo que tiene que cambiar en cuanto a su mentalidad. Tiene que desarraigarse un poco más. Si no, no creo que haya demasiadas expectativas. El necesita estar más rodeado de gente de un nivel similar o mejor. Germán Lauro pasaba tres meses por año en Europa. Es necesario ese tipo de cosas si vos querés estar más allá. Ahora, si te conformás con lo que tenés, quédate en Cerrito nomás y ya está.

-¿Está dispuesto a hacerlo?

-Es lo que estamos tratando de trabajar para que él esté predispuesto. Él no está muy convencido de eso.

-Te referiste a Elián Larregina “como un distinto, un chico que está llamado a hacer cosas muy grandes”...

-Después de los Juegos Olímpicos no lo vimos por tres o cuatro meses; no apareció en ese tiempo en los entrenamientos ni en la pista. Y el tipo va y sale campeón sudamericano indoor. Eso lo hace un distinto. El fue 18 en los JJ.OO. en una prueba durísima como son los 400 metros. Con él y, un escalón más abajo, con Sasia todo va a seguir dependiendo de ellos mismos. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Hasta donde quieran que lleguemos porque el sistema le aporta psicólogos, beca –mucha o poca-, tenés los entrenadores, los contactos para que podamos llevarte a otro nivel, a otro lugar, pero todo va a depender de vos. Y el problema de Elián es que él quiera ser el distinto que sabemos que es por lo que demostró hasta acá. Su futuro es muy amplio, creo que es un chico que puede correr muy cerca de los 44s, lo que sería tremendamente bueno pero siempre va a depender de que tenga las ganas. Y cuando me refiero a que él tengas las ganas me refiero a que tenga una vida más ordenada de la que tiene.

-En muchos deportes se evalúa que el éxito de un seleccionado es a partir del trabajo que se realiza en los clubes. ¿Cómo evaluás el trabajo de los clubes con el atletismo en el país?

-Esa es otra de las dificultades que tenemos en cuanto al desarrollo de nuestro deporte. Clubes como tales, hay muy pocos. Muy pocos clubes de dedican a la práctica del atletismo. La mayoría son entidades educativas como pueden ser la escuelas municipales de atletismo; los centros de educación física, que entre comillas son los clubes que participan. Pero clubes con el sustento de un club detrás como puede ser un River o un Ferro en su momento, Gimnasia y Esgrima, Club de Amigos hay muy pocos. Y eso se siente a la hora de la estructura. Acá no tenemos clubes que institucionalmente sean fuertes en el atletismo. Y eso es algo que sin dudas nos juega en contra.