DOMINGO 20

TEATRO

Devorando el vacío Se estrena el nuevo espectáculo de la Compañía Demasiado Gorda, que dirige Paula Palomo (ex La Arena y El Descueve). Una propuesta que combina acrobacia, teatro físico y danza donde disciplinas, técnicas y lenguajes son combinadas de manera magistral por ambos intérpretes. Un trabajo autobiográfico que aborda el tema de los trastornos alimentarios. Una original propuesta de circo contemporáneo que busca interiorizarnos en la relación entre la enfermedad y la intérprete, esa mujer-oso que atraviesa la escena buscando disipar la locura a través de la ficción, el desborde y la poesía. Devorando el vacío cierra una trilogía iniciada en 2016.

A las 20 en La Central, Manuel A. Rodríguez 1566. Entrada: $17000.

El psicópata La obra de Fernando Schmidt propone un unipersonal que desafía los límites de la cordura. ¿Qué sucede cuando un psicópata convierte su historia en espectáculo? Con un humor negro que hiela la sangre, un psicópata abre las puertas de su vida al público, revelando secretos de una infancia traumática y su reciente "robo" por parte de Netflix, que distorsionó su historia para ganar audiencia. A través de relatos perturbadores y una puesta en escena absorbente, el protagonista encarna los personajes que marcaron su vida, mientras elabora una venganza perfecta que el público quizás no vea venir. ¿Quién realmente protagoniza el acto final? Con Pablo Pieretti y dirección de Melisa Fuentes.

A las 18, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $15000.

CINE

Dejar Romero Hay alternativas al manicomio. ¿Cómo se pone en práctica este proceso, llamado de “desmanicomialización”, en el hospicio conocido como Melchor Romero, ubicado en La Plata? Dejar Romero sigue de cerca esta experiencia poniendo el eje en la vida de usuarios y usuarias (los pacientes) y de quienes son el motor de este proceso, los jóvenes nucleados en el Movimiento por la Desmanicomialización en Romero que trabajan estableciendo un fuerte vínculo afectivo y comprometido con los usuarios, acompañando y preparándolos para su nueva salida al mundo. En paralelo hay un archivo que se recupera, historias clínicas, fotografías, cartas que nunca fueron enviadas, denuncias de usuarios jamás atendidas le ponen rostros y nombres a esta historia de 140 años y reivindican la necesidad de acabar para siempre con el encierro, el maltrato y la invisibilización.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

MÚSICA

Los autómatas El ensamble Arthaus invita a construir instrumentos delirantes especialmente fabricados para un concierto sorprendente y corrido hasta el borde de lo absurdo. Una serie de instalaciones bizarras en donde cada obra será un mundo instrumental aparte. Un dispositivo en el que cohabitarán la obra para piano y 60 dedos del Francés Bastien David, Credo in Us de John Cage para ensamble y radio operador y la super virtuosa Tambour de pan para batería con extensiones de infladores, tubos y flautas.

A las 18.30, en Arthaus, Bartolomé Mitre 434. Entrada: desde $11000.

Plastilina El dúo de pop alternativo conformado por Paloma Sirvén y Tomás Wicz hacen bailar a sus fans, escriben sus temas y les ponen esa mística eufórica de los corazones rotos. Canciones llenas de energía adolescente, sobre la necesidad de saltar y gritar ese amor que parece ya roto desde antes de nacer. La necesidad de encontrarse en un otro para encontrarse a uno. Esta noche estarán presentando su disco Marca de sentimiento.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $18000.

LUNES 21

ARTE

Dalila Puzzovio Se presenta una retrospectiva que recorre la trayectoria de más de seis décadas de esta gran artista argentina a partir de tres ejes de investigación curatorial fundamentales. La exposición destaca la manera en que Puzzovio entiende la identidad como una performance o una construcción teatral, como un modo de mostrarse, cargado de ficción y creatividad. Su trabajo con el cuerpo como una materia plástica con la que construimos nuestra imagen a la manera de un personaje y su cuidado en la creación de ambientaciones para la exposición de sus propias obras –inspirados en espacios de la vida cotidiana asociados con lo femenino–, son algunos de los hilos que recorren su producción desde el comienzo y resuenan con una fuerza renovada en el presente.

De miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $5000.

Trance Hudson Esta muestra nace del interés de los artistas Ana Audivert, Manuel Barcia, Santiago Comin y Federico Grillo en torno a la figura de Guillermo Hudson, naturalista y escritor que nació en Argentina en 1841, donde vivió hasta sus 33 años. En su libro Allá lejos y hace tiempo, Hudson narra su infancia en la llanura rioplatense. Para esta muestra los artistas seleccionaron tres pasajes del libro proponiéndose recrear la atmósfera de de trance que se desprende de aquellos relatos. A través de fotografías, pinturas y un universo sonoro, el grupo invita a reflexionar sobre los cambios que el paisaje soporta.

Hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 12 a 18, en el CCEBA, Paraná 1159. Gratis.

El arte vacilaba Con la curaduría de Sofía Dourron se presenta una muestra que reúne a once artistas de América Latina cuyas prácticas elaboran formas de percibir e imaginar el mundo como una totalidad interrelacionada. Incluirá obras de las artistas Carla Grunauer (Argentina) y Nacha Canvas (Argentina), así como también obras existentes de Gala Berger (Argentina-Perú), Seba Calfuqueo (Chile), Annabel Castro (México), Elena Damiani (Perú), Mónica Girón (Argentina), Mariette Lydis (Austria-Argentina), Elena Tejada-Herrera (Perú), Ana Vaz (Brasil) y Carla Zaccagnini (Argentina-Brasil), la mayoría de ellas exhibidas por primera vez en Buenos Aires.

Lunes, miércoles a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555. Entrada: $2500.

CINE

El andariego Se proyecta la película de creación colectiva de Laura Piastrellini, Eduardo Fisicaro y Silvia Majul. El periodista Santiago Giordano investiga la historia de Los Andariegos, uno de los grupos vocales más sorprendentes que dio aquel boom del folklore que en la década del '60 supo poner una guitarra en cada casa, hacer de cada ciudadano un cantor y de la sociedad argentina un coro con sus propias canciones. Entre discos inhallables, recortes de revistas de la época y retazos de una memoria fragmentada se van recuperando nombres, lugares, sonidos, para hacer historia.

A las 20.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, Entrada: $2800.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas.

Desde las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $8800.

MARTES 22

TEATRO

Para partir Regresa la obra dirigida por Ignacio Sánchez Mestre. Con actuaciones de Mara Bestelli, Mónica Raiola, Walter Jakob, Daniela Korovsky, Pilar Mestre, Andy Pruss y Sofía Saborido, la pieza indaga en la pérdida de uno de los miembros centrales de una familia y en cómo los que quedan enfrentan las historias y creencias que orbitan en torno a esa ausencia, desencadenando una serie de situaciones conmovedoras. Esta historia mágica se despliega en un paisaje costero envuelto en niebla, donde los roles se invierten: el que ha partido se convierte en el gran anfitrión que no dejó un solo detalle al azar.

A las 20, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $14000.

CINE

Grand tour Inspirado en cuadernos de viaje del novelista Somerset Maugham por Birmania, Tailandia y Camboya y el Gran Tour asiático (el camino turístico establecido por los europeos a comienzos del siglo XX), el sexto largometraje del director Miguel Gomes, llega a salas después de haber ganado el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes en 2024. Un diplomático británico que huye por las posesiones imperiales de su país durante la Primera Guerra, su novia que después de haber sido plantada sale a buscarlo por el Sudeste Asiático y también, una inmersión en las imágenes de un presente caótico. En blanco y negro y en colores, Grand Tour es comedia, es tragedia, es cine como artificio y fantasía, aunque nunca ajeno a la Historia, todo en manos de uno de los directores portugueses más prestigiosos de la actualidad.

A las 20, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sánez Peña 1150. Entrada: $4500.

FOTOGRAFÍA

Jorge Miño Continúa la muestra Abstracciones de un sueño: retratos arquitectónicos del Teatro San Martín, del fotógrafo Jorge Miño. La presencia de la arquitectura es una constante en la obra del artista. Fundamentalmente, los interiores de las edificaciones. “Me interesa lo espectral en lo sólido, el vacío en lo lleno, lo abstracto que se esconde en lo concreto”, confiesa. Tal vez por eso su insistencia en los trayectos de pasaje, la proliferación de escaleras: instrumentos para desestabilizar los espacios. Aquí Miño exploró el interior del San Martín, verdadero emblema de la arquitectura racionalista en Buenos Aires.

De martes a domingos de 14 a 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

ARTE

Contorno biográfico Puede visitarse la muestra de Roxana Ramos, con curaduría de Carla Barbero. La artista salteña es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. Contorno biográfico está integrada por piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de video performances, dibujos y esculturas, propone un recorrido que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones en un registro biográfico y social.

De martes a viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Voxpop La banda de rock sin instrumentos se presenta con su nuevo show Edición Limitada. Un repertorio acústico, íntimo y creado especialmente para este encuentro. El público será parte de una noche inédita en la que no faltarán los clásicos, pero también habrá repertorio nuevo. Mariano Avruj, Mariano Barreiro, Axel Jeannot, Pablo Kaloustian, Hernán Laperuta y Oscar Llóbenes son los seis cantantes del consagrado grupo de música a capella. Voxpop se formó en Buenos Aires en 2002 como respuesta al desafío de hacer música sin instrumentos y nunca dejó de crecer. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado una notable reputación por la originalidad de sus versiones de temas de diversos estilos.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $16000.

MIÉRCOLES 23

TEATRO

La sociedad del afecto Dentro del ciclo Funciones Únicas del Gaumont se proyectará la película de Alejandra Marino y Marcela Marcolini. Chiqui González es maestra de generaciones, creadora de mundos comunes, insistente defensora de lo público. Una de las personas cuyo nombre está unido a la creación de horizontes posibles en Rosario, donde desplegó una gestión cultural pero también social y comunitaria empeñada en la integración, el derecho al juego y la posibilidad de diálogos que pudieran construir una sociedad sin muros ni guetos. Recuperar la experiencia de Chiqui es también una apuesta de futuro.

A las 20.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

ARTE

Adriana Fiterman Ida y vuelta expone las pinturas de la artista argentina fallecida en 2020. Hija del reconocido coleccionista Jacobo Fiterman, Adriana fue una artista y arquitecta que dedicó toda su vida al ámbito de la cultura, participando de exposiciones con sus obras y como diseñadora de montaje. Su práctica como arquitecta estuvo íntimamente relacionada con los espacios de arte. Diseñó montajes de exhibiciones, espacios de varias galerías y desde fines de los años 90 hasta 2019, estuvo a cargo de la organización espacial de la Feria arteBA.

Miércoles a domingo de 18.30 a 20, en la Casa Nacional de Bicentenario. Gratis.

Nicolás Gullotta Postrópico es la primera instalación de Nicolás Gullotta en el Recoleta. El artista utiliza el relato, sobre todo la narrativa de ciencia ficción, para que el espectador se relacione sensorialmente con un futuro lejano, post-distópico, entre los restos de la civilización humana. Es un paisaje que anticipa un tiempo en el que los tapires descendieron de los trópicos buscando los últimos pozos de agua. El artista inventa un lugar posible, que avanza y se mueve como una criatura animada. La tierra muerta y arrasada y los pozos químicos son el nuevo mundo natural.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados y domingos de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MÚSICA

Pira Bastourre El cantante, compositor y productor se presenta en Buenos Aires con su nuevo álbum Eólico. Después de que su grupo Superchería entrase en un impasse indefinido, Pira se renueva artísticamente en esta flamante etapa con su disco debut, que sostiene los elementos característicos de su obra: canciones con raíces en la tradición más clásica (sus influencias directas siempre en Charly García, Spinetta y The Beatles), guitarra acústica en mano como estandarte, y una base sólida de bajo, piano y batería como paleta de colores que sostiene a la propuesta musical. Las letras ahondan en una mitología personal y pictórica atravesadas por el desamor, la esperanza, la naturaleza y el paso del tiempo.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $9200.

CINE

El chef Antes de ganar visibilidad por la miniserie Adolescencia hecha para Netflix, Philip Barantini dirigió El chef. También está narrada en un único plano sin cortes, aprovechando las posibilidades que brinda la steadycam de moverse de un lado a otro con ligereza, reflejos y manteniendo un encuadre estable. Como en el caso de toda proeza técnica, ante el alarde de estilo que representa filmar una película entera en un solo plano, conviene hacerse tres preguntas interconectadas: si ese recurso es necesario o incluso óptimo para narrar lo que se quiere narrar; cómo está usado y para qué fines. La utilidad del plano secuencia permite una continuidad temporal y espacial, posibilita también una continuidad dramática y narrativa, generalmente con un efecto de intensificación. Eso, intensidad, es lo que logra este film de origen escocés, a partir de una situación aparentemente ñoña, como lo es una hora y media de trabajo en un restorán de calidad.

A las 20.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2038. Entrada: $2050.

JUEVES 24

MÚSICA

Akriila Una de las artistas más destacadas de la escena urbana emergente visita Buenos Aires con un show que promete ser un hito en su carrera, consolidando su creciente popularidad en Argentina y toda Latinoamérica. Akriila, cuyo nombre real es Fernanda Sepúlveda, es una cantante y compositora chilena que, con tan solo 20 años, ha sabido ganarse un lugar en la industria gracias a su propuesta musical innovadora. Fusiona géneros como trap, DnB y jersey, destacándose por una lírica contestataria y profundamente personal que refleja sus vivencias como parte de la comunidad LGBTQ+. Esta noche presentará su debut Epistolares, uno de los trabajos más celebrados en 2024.

A las 21, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $20000.

Amor elefante El grupo formado en Banfield por Rocío Bernardiner (voz, guitarra), Rocío Fernández (voz, batería) Inés Copertino (voz, teclados), y desde el 2024 Lucila Pivetta (bajo) toca en Capital. La música de Amor Elefante explora la canción pop a través de diversos géneros y universos sonoros: en sus composiciones conviven delicadas armonías vocales con guitarras expresivas, baterías melódicas, ritmos folclóricos, paisajes caribeños y texturas electro-pop. A lo largo de su carrera han lanzado dos EPs y cuatro discos de estudio.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $14000.

Zenón Pereyra El músico y compositor presenta su disco debut Clandestino. Su propuesta combina diferentes géneros musicales con un pie en el indie. También juega con diferentes estilos como el bossa nova, folk, soul, pop y baladas. A través de la reinterpretación de la canción de rock nacional argentino, su propuesta artística está enfocada en revivir la pasión y la canción, busca relatar situaciones simples de la cotidianidad que convocan al amor, los encuentros y los buenos momentos como punto principal de la conversación.

A las 21, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $14950.

CINE

Cualquiera puede ganar Así como la imagen de Alain Delon es parte de la iconografía del siglo XX, los dos golpes secos de su nombre son, para varias generaciones, la medida de la belleza masculina o de su ausencia. Pero Delon se ocupó de multiplicar esos dones con una tremenda disciplina para controlar y administrar su gestualidad de manera precisa. En esta película, en el marco de un ciclo que recorre su obra, su personaje acaba de salir de la cárcel. Su mujer le propone que inviertan sus ahorros para montar un chiringuito en la Costa Azul. Pero Charles ya no es joven y lo que desea es dar un último y gran golpe que le permita retirarse a lo grande. Tiene un plan perfecto para acceder a la cámara acorazada de un casino en Cannes y para llevar a cabo el trabajo cuenta con la complicidad de Francis, un joven compañero de prisión.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

VIERNES 25

ETCÉTERA

Toborochi Experimenta #01 es un ciclo que apunta a la experimentación en el campo de las artes vivas. Artistas que investigan la danza en cruce con la música y el espacio. Hoy se presenta el trío formado por Javier Bustos, Leticia Mazur y Jorge Crowe. Toborochi es una banda que integra elementos del rock, la electrónica, la performance y la creación de instrumentos experimentales para proponer un universo fantástico a través del cuerpo, el ritmo y la luz. Este espectáculo tendrá una doble función el día sábado en el mismo horario. El proyecto nació a partir de una invitación de la Bienal de Performance 2021 para realizar una intervención site specific durante su inauguración.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

Cmmn sns prjct La obra de Laura Kalauz cuenta con la colaboración internacional de Martin Schick (Suiza). Ambos desarrollan obras escénicas, investigaciones, acciones performáticas e instalaciones que plantean preguntas sobre los límites y las posibilidades del arte como herramienta social. En Cmmn sns prjct los artistas se preguntan por los acuerdos tácitos y explícitos con los que nos relacionamos en sociedad. Nuestra vida en común está repleta de hábitos que organizan nuestro hacer, nuestra toma de decisiones, nuestra forma de pensar y hasta nuestras emociones. ¿Qué es el sentido común y cómo se construye ese consenso? ¿Lo común es algo que viene de dónde? ¿Cómo se pacta?

A las 20, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Entrada: $20000.

Las criadas Se reestrena la obra de Darío Serantes. La Compañía Teatro Diverso vuelve a reunirse para reeditar este clásico de Jean Genet, que no sólo no ha perdido vigenci sino que acompaña y denuncia la eterna lucha de los desvalidos frente a la opresión de quienes ostentan el poder. Una rebelión que siempre es sofocada por lo siniestro. Pero este espanto no une a los oprimidos, los enfrenta, los desorganiza y confunde con promesas que nunca se cumplirán. Con Víctor Anakarato, Juan Rutkus y Darío Serantes.

A las 22, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $18000.

Églogas de amor Se presenta la obra de Juan del Encina. Durante los turbulentos años en que surgía la España moderna, el poeta, músico y dramaturgo converso, imaginó una obra que reflejara su tiempo y condensara su vasto conocimiento. Así nació su Cancionero (1496), un libro que transita de la prosa a la poesía y la música, dando forma a un drama sin precedentes en su época. Las églogas de amor (Églogas VII y VIII) marcan el cierre de esta obra fascinante. En estas piezas, nunca antes representadas con su música original, cuatro pastores se ven atrapados en un enredo amoroso a sabiendas de la rígida pirámide social que los condiciona. Como testigos de sus dilemas aparecen los Duques de Alba, en cuyo palacio los rústicos pastores se aventuran, reflexionando sobre cómo el amor no solo puede alterar su destino personal, sino también transformar la realidad social.

A las 20, en el Teatro Leónidas Barletta, Av. Roque Sáenz Peña 943. Entrada: $15000.

MÚSICA

Fin del mundo La banda formada en 2019 con integrantes de Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego, presenta su segundo disco, Hicimos crecer un bosque, con un show que contará con invitados especiales para repasar todas sus canciones nuevas. Después de una exitosa gira por Europa, Brasil, México y Chile durante los últimos dos años, la banda se prepara para seguir sumando kilómetros con la presentación de su último trabajo en distintos países. La encargada de abrir el evento es La Ciencia Simple, una agrupación de rock instrumental formada en 2014 con base en Santiago de Chile. Con cuatro álbumes de estudio, y enfocados en un funcionamiento autónomo, han logrado posicionarse como referentes dentro de Latinoamérica en géneros como post-rock, math-rock y shoegaze.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $10000.

SÁBADO 26

MÚSICA

Zona VIP Matt Montero (foto), Ceretti, Flor Batalla, Tinxh y La Índigo protagonizan el primer showcase en 2025 del sello La Banda del VIP. Será una noche de estrenos: Matt Montero adelantará canciones de su futuro EP, Tinxh presentará Club Destroyers, La Índigo nos sumergirá en el éxtasis de Finde, Flor Batalla hará un repaso por su discografía y estrenará su último single “Autoalusiva”. Por su lado, Ceretti nos ofrecerá las canciones de su álbum Todos los hombre son iguales y por primera vez presentará su último single doble “Dónde estás, mi amor/Sin tu amor”. Una cita a puro baile, al ritmo del más divertido electro pop.

A las 23.50, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: desde $8000.

Turrobaby El trapero porteño se sube al escenario de Niceto para presentar su nuevo disco, I love wachas. El sucesor de El paraíso de los turros enfatiza su sonido del momento, uno repleto de humor y estribillos pegadizos, donde el hijo de la poeta Cecilia Pavón se pregunta para qué sirve la plata y también deja claro la desidia que implica ser un jubilado en la argentina de hoy.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $10000.

Sesión de escucha El Espacio Cultural Domus Artis presenta un fin de semana de escucha inmersiva donde su auditorio se transformará en una gran esfera resonante a través de doce parlantes de alta fidelidad calibrados para crear una burbuja envolvente. En esta atmósfera, se realizará un recorrido por obras clásicas de la Deutsche Grammophon como algunas de Bach, Beethoven, Ravel, Debussy y Arvo Part; clásicos del rock como The Beatles, Elton John, Pink Floyd; lanzamientos de la vanguardia pop como Björk, Lady Gaga, Billie Eilish, así como una sesión de escucha a la carta.

A las 19, en el Espacio Cultural Domus Artis, Av. Triunvirato 4311. Entrada: $12000.

Invencible + Isla Dos bandas que se presentan juntas por primera vez. Mi Amigo Invencible lanzó en 2022 su nuevo disco de estudio, Isla de oro, con el que finalmente se hizo un lugar en el mainstream musical argentino. Esta noche estará presentando temas de su nuevo disco Arco y flecha. Por su parte, Isla de Caras está formado por Lautaro Cura (voz), Francisco Villa (guitarra), Manuel Schupak (bajo), Nicolás Fernández de la Puente (batería) y Santiago Martínez (teclados). Su música invita a un viaje de sonoridades elegantes, estilizadas en busca de la perfecta melodía para cada canción. Hoy despiden Gran Turismo, su disco de 2023.

A las 19, en el Auditorio Oeste, Av. Rivadavia 17230, Haedo. Entrada: $11200.

TEATRO

La sonrisa de Gardel Se presenta la obra de Sebastián Irigo y Luis Longhi. Un hijo artista en búsqueda de inspiración y de sí mismo, comienza a crear una historia basada en todo lo que le contó su padre Antonio, un inmigrante italiano que llegó muy chico a Argentina a mediados del siglo pasado con sus dedos y su corazón llenos de música, pero las elecciones y decisiones llevaron su rumbo a otro destino. La vida pasó y un día se preguntó ¿dónde está ése que era y no se animó a ser? Su hijo vuelve a pintar este lienzo y se encuentra con todos esos pájaros que tienen la sonrisa de Gardel.

A las 18.30, Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: desde $10000.

