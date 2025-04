El techo de un salón de fiestas en el barrio porteño de Caballito se derrumbó después de un cumpleaños. No hubo personas heridas ni atrapadas.



El derrumbe sucedió el jueves por la tarde en el salón de fiestas Funky, ubicado sobre la calle Paysandú al 1100. En el lugar había 15 chicos de entre 3 y 4 años y una veintena de adultos. No hubo personas heridas, pero la caída de la estructura ocurrió segundos después de que los invitados dejaran la sala afectada.

"En la planta baja, en un ambiente de 4 por 10 metros, se desprendieron aproximadamente 3 por 8 metros de placas de durlock del cielorraso, desde una altura de 2,8 metros, sin que quedaran personas atrapadas", informaron fuentes de la investigación.

La fiesta había comenzado a las 17 y estaba prevista hasta las 19. Según contaron los padres, el derrumbe sucedió alrededor de las 18.30, cuando los chicos ya habían soplado las velitas y estaban por realizar otra actividad en una sala contigua.

Al lugar concurrió personal de Guardia de Auxilio que se abocó a la inspección del inmueble, que consta de planta baja y un piso.

El salón cuenta, para los más chicos, con un pelotero, plaza blanda, cancha de fútbol, metegol, un laberinto y una nave móvil, mientras que para los adultos hay salón comedor, sumado a un jardín con parrilla.

El testimonio de los padres

Damián, el papá del cumpleañero, se refirió a lo ocurrido: “Estuvimos en ese ambiente cantando el feliz cumpleaños y cuando terminamos nos invitan a trasladarnos al espacio contiguo, y en menos de un minuto se desplomó toda la estructura”.

También precisó que “los dueños del lugar se presentaron y se pusieron a disposición, pero aseguraron que no había pasado nada, me parece que faltó responsabilidad de mantenimiento y por eso pedimos el acta de inspección pero no había nada”. Y afirmó que “se tienen que asegurar los espacios en donde hay menores”.

Sergio, el padre de una niña que había asistido a la fiesta detalló que “llegaron al momento de la torta y después pasó todo lo que ya se sabe”.

“A mi nena la tranquilicé un poco y le explique que fue algo del momento pero que está todo bien. Estaba nerviosa pero por suerte no le pasó nada grave”, añadió.