Las luces de alarma se encendieron en la Casa Rosada. La próxima semana, la Cámara de Diputados pondrá en marcha la Comisión Investigadora del escándalo por la criptomoneda $Libra. El martes, deberán presentarse ante el Congreso para ser interpelados Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona, Luis “Toto” Caputo y el titular de la CNV, Roberto Silva. Ese mismo día, por la tarde, el Senado tendrá una reunión de labor parlamentaria para definir designaciones diplomáticas, pero con un objetivo más ambicioso en carpeta: llamar a sesión el jueves 24 e incluir el proyecto de Ficha Limpia. La iniciativa que busca sacar, electoralmente, de la cancha a Cristina Fernández de Kirchner vuelve al centro del ring. No solo como revancha política, sino también como moneda de cambio. El dato que inquieta a la oposición es que el oficialismo ahora tendría los votos: la definición de los dos senadores santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, abre la puerta para que el Gobierno logre el quórum. Desde la oposición más dura en Diputados intentan bajar el tono. “Tarde o temprano se citará a Karina Milei”, reconocen ante Página/12, y descartan que haya un acuerdo subterráneo: la suerte de la Comisión Investigadora, no está atada al tratamiento de Ficha Limpia, aseguran.

La maniobra es conocida: Ficha Limpia vuelve a la mesa una y otra vez con un solo objetivo —neutralizar a la oposición. “Siempre está el rumor, todas las semanas”, sintetiza una senadora de Unión por la Patria. Con el reloj corriendo, el oficialismo enfrenta una serie de problemas: Luis “Toto” Caputo no quiere ir al Congreso y, si la Comisión Investigadora se pone en marcha, Karina Milei deberá dar explicaciones. La tarde del Viernes Santo marcó dos movimientos clave. Por un lado, la radical Soledad Carrizo —alineada políticamente con el gobernador Alfredo Cornejo— se desmarcó de la estrategia oficialista que impulsa Martín Menem. Sobre la comisión, afirmó: “No veo por qué poner obstáculos para que esto pueda seguir hacia adelante”. Su respaldo rompió el empate virtual impulsado desde la presidencia de la Cámara baja.

El otro movimiento se dio en el Senado. El oficialismo logró asegurarse el respaldo de los dos senadores santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, y con eso activó su ancho de espadas: Ficha Limpia. A las acusaciones de Silvia Lospennato —diputada del PRO e impulsora del proyecto—, quien había señalado que para avanzar faltaban justamente esos dos votos, llegó una respuesta directa. La mañana del viernes, Carambia publicó un video en redes sociales donde aseguró que su bloque siempre estuvo dispuesto a dar quórum y responsabilizó al propio oficialismo por la suspensión de la sesión del 9 de abril. “Con ellos, sumamos 38 votos”, afirmó a este diario una fuente que sigue de cerca el poroteo.

Desde Santa Cruz, también llegaron señales que alimentaron las sospechas: “Hubo un rumor muy fuerte de que estaba negociando el quórum”, deslizaron desde la provincia. La misma fuente recordó que tanto Carambia como Gadano votaron a favor de la Ley Bases, que incluyó la transformación de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, paso previo a su privatización. “Acá en Santa Cruz se le reclama mucho”, subrayó. Si bien ambos senadores suelen mostrarse autónomos, en este caso —reconocen en su entorno— la orden de acompañar Ficha Limpia bajó directamente del gobernador Claudio Vidal.

¿Sacar a Karina para frenar Ficha Limpia?

La última vez que el oficialismo intentó reunir quórum fue al día siguiente del rechazo a los pliegos de los jueces de la Corte propuestos a dedo por Javier Milei. En aquella ocasión, no logró alcanzar los 37 senadores necesarios para habilitar la sesión y atribuyó el repliegue a “problemas logísticos” derivados del paro de la CGT. La suspensión coincidió con la sesión en Diputados donde se votó la interpelación a funcionarios y la creación de la comisión investigadora. La exclusión de Karina Milei del listado de convocados alimentó los rumores de un supuesto pacto.

Este diario pudo reconstruir parte de las negociaciones que se llevaron a cabo por esos días. En el plenario de comisiones se presentaron distintos dictámenes: mientras Unión por la Patria proponía interpelar a todos los funcionarios involucrados, Encuentro Federal buscaba concentrarse exclusivamente en Guillermo Francos. Finalmente, el dictamen de mayoría fue el que impulsó UP, pero para destrabar la votación en el recinto hubo que acordar una lista acotada. “El día de la sesión, para lograr un acuerdo y que se votara efectivamente algo, hubo que consensuar los cuatro nombres que quedaron. Si incluíamos a Karina, el bloque de Pichetto no acompañaba”, resumió un diputado de UxP que integra la Comisión. Desde Democracia Para Siempre, otro de los espacios que participó de las tratativas, agregaron: “El dictamen no salía del recinto sin los votos de la Coalición Cívica, que la tienen denunciada a Karina en la Justicia. Entonces se achicó la lista”. Finalmente, Encuentro Federal también se desentendió de los rumores cruzados: “Es probable que lo hayan ofrecido, pero no hay nada concreto. Los de UP son solo seis. Tendrían que convencernos a muchos y quedarían muy expuestos” dijo a este medio.

Las próximas horas serán claves para despejar las incógnitas. El martes, cuatro funcionarios libertarios deberían rendir cuentas ante el Congreso, aunque se espera que solo Guillermo Francos lo haga. El resto estará camino a La Plata para acompañar a Milei en el Congreso de la Libertad, una actividad que marcará el inicio formal del armado bonaerense. Ese mismo día se sabrá si Victoria Villarruel convoca a una sesión para el jueves con Ficha Limpia en el temario. Todo ocurrirá en la antesala de la primera reunión de la Comisión Investigadora. Un verdadero péndulo cuyos movimientos son impredecibles.