Tras el anuncio del funeral del papa Francisco para este sábado 26 de abril en la plaza San Pedro del Vaticano, diferentes líderes mundiales confirmaron su asistencia para despedir al primer y único pontífice argentino, quien falleció el lunes a los 88 años.

El difunto Papa es velado desde el lunes por la noche en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde vivía desde su elección en 2013. Su cuerpo yace dentro de su féretro, ataviado con una casulla roja y mitra blanca, un rosario entre las manos, y es escoltado por dos guardias suizos, según las primeras imágenes oficiales tomadas el lunes y difundidas este martes.

Este miércoles a las 4 de la mañana (horario de Argentina) comenzará su traslado hasta la vecina basílica de San Pedro, donde los fieles venidos de todo el mundo podrán darle su último adiós hasta el día del funeral.

Según trascendió, el funeral comenzará el sábado por la mañana en la plaza de San Pedro, con una misa a partir de las 10 (5 de la mañana en Argentina). A pedido de Francisco, sus restos se trasladarán a continuación a la basílica Santa María la Mayor de Roma, donde reposarán para la eternidad, a diferencia de sus predecesores inmediatos, sepultados en el Vaticano.

Quiénes asistirán al funeral de Francisco

El presidente Javier Milei, férreo detractor de Bergoglio desde sus primeras apariciones mediáticas, confirmó su asistencia al funeral. Viajará este jueves a las 22 con una delegación "mínima", compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el canciller Gerardo Werthein; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; y el vocero presidencial Manuel Adorni. A este grupo lo acompañará el respectivo personal de custodia y de protocolo.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fueron de los primeros dirigentes mundiales en confirmar su asistencia al funeral de Bergoglio. El mandatario norteamericano homenajerará al referente de la iglesia Católica junto a su esposa Melania.



Los reyes de España, Felipe VI y Letizia también están confirmados, según informó este martes la Casa Real a la AFP. Por el momento, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, no informó si también acudirá.



Por su parte, el Jefe de Estado francés Emmanuel Macron y el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, también viajarán a Roma, al igual que la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.



Otros dirigentes que se mostrarán en el Vaticano son la presidenta de Suiza, Karin Keller-Sutter, y el presidente interino de Rumanía, Ilie Bolojan.



También dirán presente en el funeral el presidente de Polonia, Andrzej Duda, y su par húngaro, Tamás Sulyok. Lo mismo hará el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. En línea contraria, el presidente ruso, Vladimir Putin, no prevé asistir a la despedida del papa Francisco. "No, el presidente no tiene planes de hacerlo", declaró su portavoz, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, al ser interrogado sobre el tema.

Desde otras latitudes todavía no aclararon qué tipo de representación tendrán en el funeral. Por ejemplo, el caso de China, que no tiene vínculos diplomáticos con la Santa Sede desde 1951. Este martes, sin embargo, expresó sus condolencias por la muerte del papa y, mediante el Ministerio de Exteriores, afirmó estar dispuesta a "trabajar junto al Vaticano para promover la mejora continua" de sus relaciones bilaterales.



El primer ministro británico, Keir Starmer, también estará en la plaza de San Pedro del Vaticano este sábado, según informó este martes la residencia oficial del 10 de Downing Street. El rey Carlos III del Reino Unido y otros miembros de la familia real británica no confirmaron aún su decisión.



Asimismo, los mandatarios de Lituania y Letonia, Gitanas Nauseda y Edgars Rinkēvičs, asistirán, remarcaron a la agencia EFE fuentes de los dos jefes de Estado. De momento se desconoce si también viajará a Roma el presidente estonio, Alar Karis. De los tres países bálticos, Lituania es predominantemente católica, mientras que Letonia y Estonia son protestantes con minorías católicas.

En esta línea, el jefe de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro en funciones, Luís Montenegro, encabezarán la delegación oficial lusa en el funeral del papa Francisco.

La lista de dirigentes mundiales que acudirán al funeral de Francisco se irá alargando a medida que transcurra la jornada de este miércoles.