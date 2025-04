Como una remake de fines de noviembre, cuando el proyecto que impulsó originalmente Silvia Lospennato fracasó por falta de quórum —por la ausencia de ocho diputados libertarios—, el Gobierno volvió a quedar bajo sospecha de “pactar con el kirchnerismo”. Dos legisladores que participaron de la reunión de labor parlamentaria del lunes revelaron a este diario: “El oficialismo no quiere aprobar Ficha Limpia”, y el motivo sería para no beneficiar a Lospennato días antes de la elección porteña, en la que el PRO y los libertarios se disputan el control de la ciudad. El encuentro de bloques resolvió únicamente homenajear al papa Francisco este jueves y postergar para el 7 de mayo el resto de las iniciativas.

El pedido del jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, de posponer el tratamiento de Ficha Limpia sorprendió a dialoguistas y opositores, y encendió las alarmas de sus socios amarillos. Con la confirmación del respaldo de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia —hasta entonces una incógnita en el poroteo oficialista—, el PRO pretendía avanzar con la sanción de la ley este mismo jueves por la tarde. Sin embargo, el oficialismo optó por mantener el duelo por la muerte del pontífice argentino y se congració con el interbloque Unión por la Patria, los únicos opositores de la iniciativa.

Por la noche, en un set televisivo, la primera candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, recogió el guante frente a las versiones que indicaban que los libertarios no votarían Ficha Limpia en mayo para no favorecerla. Indignada, lanzó: “¿A quién le importa de quién es un proyecto? Lo que importa es que no tengamos corruptos condenados con fueros. Lo que importa es si queremos garantizar la impunidad de Cristina o no. Eso es lo que está en juego”. La diputada, que supo ser una de las espadas parlamentarias del oficialismo en la Cámara Baja, terminó de transparentar el verdadero objetivo de la iniciativa: sacar a Cristina Fernández de Kirchner del juego electoral. “Sorprende que siempre La Libertad Avanza pida la postergación”, apuntaron desde el radicalismo, y anticiparon que insistirán para que la ley se vote.

Otros senadores eligieron esquivar las teorías de conspiranoicas. “El tema es muy delicado y el número ajustado no admite ningún error de cálculo”, dijo a Página/12, Luis Juez. Su par María del Carmen Rivero respaldó la decisión de no mezclar la discusión de Ficha Limpia con el homenaje al Papa, y aseguró que el compromiso para tratar el proyecto el 7 de mayo “consta en actas”.

Las dudas no solo giran en torno al quórum. Con los apoyos de los santacruceños ya confirmados, resta saber qué harán los senadores misioneros. En Diputados, sus pares pidieron introducir modificaciones que finalmente no fueron contempladas. Cualquier cambio obligaría a que el proyecto vuelva a la Cámara baja, donde reconstruir los consensos sería casi una misión imposible. Si al momento de tratar Ficha Limpia no se alcanzan los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y aprobar la ley, el proyecto perderá estado parlamentario. La nueva postergación provocó el enojo de los patagónicos que durante el fin de semana fueron presionados para manifestar públicamente su apoyo, luego de que Lospennato expusiera que eran los únicos indefinidos. Ayer, José María Carambia insistió con su descargo: “A veces es más fácil echar la culpa, pero los que tienen que dar la explicación son los que suspendieron la sesión”.

Es la segunda vez que el intento por avanzar con Ficha Limpia fracasa. La última fue tras el rechazo en el Senado a los pliegos de los jueces propuestos por Javier Milei para la Corte Suprema. Aquella vez, el oficialismo tampoco logró reunir los 37 senadores necesarios y adjudicó el repliegue al paro de la CGT. La suspensión coincidió, además, con la sesión en Diputados donde se votó la interpelación a funcionarios y la creación de la comisión investigadora por el Criptogate. La exclusión de Karina Milei del listado de convocados reavivó los rumores de un acuerdo entre el oficialismo y sectores del peronismo. Desde Unión por la Patria lo desmintieron: aseguraron que “todo sigue en pie” para avanzar con las interpelaciones y el funcionamiento de la comisión.

Con el acta firmada, la sesión que originalmente iba a realizarse el jueves se adelantó al miércoles 7 de mayo para garantizar la presencia de una docena de senadores que deberán asistir, al día siguiente, a los cierres de campaña en sus provincias. El 11 de mayo habrá elecciones en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis. El temario incluye la votación de pliegos diplomáticos, una asistencia extraordinaria de 200 mil millones de pesos para Bahía Blanca, tras el temporal de marzo. Además, Victoria Villarruel buscará avanzar con la definición de nuevas autoridades y la designación de su candidato, Emilio Viramonte, como secretario administrativo. Antes de todo eso, los senadores se reunirán este jueves, a las 10 de la mañana, para rendir homenaje al Papa Francisco donde se espera, reine la paz.