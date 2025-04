En el contexto recesivo en el que se encuentra la economía mundial, comer es, cada día más, un lujo. Irónicamente, cuando un gran porcentaje del mundo lucha por alimentarse dignamente, miles de autoproclamados influencers siguen promocionando la desnutrición dictaminada por la estética.

Con el hashtag “SkinnyTok” una nueva tendencia está creciendo rápidamente entre las usuarias de la red china bajo la consigna: “compartan sus tips de pérdida de peso más locos y efectivos”. La tendencia cuenta con más de medio millón de publicaciones. Los usuarios (en su mayoría mujeres jóvenes) comparten sus métodos de pérdida de peso extremos. Mientras que algunos de estos se esconden bajo la excusa de tips saludables e inofensivos, otros promueven abiertamente cómo sostener hábitos anoréxicos de forma continuada. Además de hacks, las usuarias se comparten frases marketineras asociadas con el concepto del “tough love” (amor duro), formas firmes o hirientes de “decir la verdad”: “No trates de endulzar tu situación o te vas a comer eso también” (“Don’t sugarcoat it, you’ll eat that too”) sentencia una de las creadoras de este contenido; “no sos un perro, no necesitas darte premios”, postula otra.

En Argentina la era de los trastornos alimenticios llegó a su pico en los 2000. Con la emergencia de la cultura blogger aparecían también novedosas comunidades virtuales que enseñaban cómo llevar a cabo y enmascarar trastornos de la conducta alimentaria. Los blogs “Pro-Ana” y “Pro-Mia”, nombres clave para hablar de la anorexia y la bulimia respectivamente, aparecieron en un contexto clave para inyectarse en mundos ajenos a la mirada adulta donde las adolescentes podían interactuar a su gusto y compartir contenido sin supervisión parental.

En el medio de la vorágine por la delgadez extrema aparecen cinturas imposibles de entender. ¿Dónde guardan los órganos?

"La grasa dura más que el sabor"

Abzurdah, la novela autobiográfica de Cielo Latini publicada en 2006, que tuvo su película homónima en 2015, fue la clara cristalización de este fenómeno. La autora, víctima de lo que hoy en día denominamos como “trastornos de la conducta alimentaria” o su acrónimo TCAs, fue acusada por sus detractores de promover la anorexia y bulimia. A sus 22 años el boom editorial de Abzurdah hizo de Latini una precursora en visibilizar esta problemática y exponer crudamente el entonces oculto mundo de las adolescentes desde una perspectiva tan cruda como personal.

Veinte años más tarde, después de un breve impasse en la era del body positivity, este fenómeno volvió a reinventarse: el fantasma de las webs Pro-Ana y Pro-Mia recorre TikTok donde miles de mujeres hallan comunidad en su inexorable cruzada por perder peso. Los vídeos provocan a las usuarias con frases como “la grasa dura más que el sabor”, “tu peso es el peso que le da miedo a otra persona”, “si querés ser pequeña comé porciones pequeñas”, y “lo que comés en privado se ve en público”.

Motivación tóxica

Una de las vertientes de esta tendencia es la de creadoras “ex gordas” que comparten “thinspo” (inspiración flaca) mostrando su “weightloss journey” o viaje de pérdida de peso, documentando su progreso y estimulando a otras a hacer lo mismo. Su contenido no se trata de dietas, ni ejercicio o hábitos deportivos: cansadas de las dietas, los hacks refieren a recomendaciones como la idea de ver la comida únicamente como forma de combustible, quitándole enteramente su carácter social o placentero. Otras prácticas promueven formas extremas de ayuno intermitente como el ahora re-brandeado “OMAD” (One Meal A Day) que recomienda comer una sola vez por día, mientras que algunas documentan rutinas de ayuno total acompañado por diversos líquidos como forma de aplacar el hambre: “tomando un té verde en vez de comer un snack porque no soy un perro”. Para aquellos millennials que vivieron su adolescencia en los 2000 no es nada nuevo: el mal no muere, se reinventa.

Adyacente a esta tendencia, muchas creadoras hablan de cómo su cambio de vida las llevó a adquirir y poder explotar el tan ansiado “pretty privilege”. Este concepto se refiere a los beneficios y oportunidades a las que tienen acceso las personas (sobre todo, de nuevo, las mujeres) solo por el mero hecho de ajustarse a los estándares sociales de belleza, equiparando indefectiblemente la belleza a la delgadez. Las creadoras alegan que llegar a la anhelada hegemonía les abrió la puerta a mejores trabajos, vínculos mejores y a ser tratadas de forma mejor en todos los ámbitos de sus vidas.

Liv Schmidt, una exponente del fenómeno skynny. Su cuenta fue cancelada.

Restricciones de contenido

Liv Schmidt, una influencer neoyorquina fue recientemente una de las principales afectadas por las restricciones en la app. Schmidt, de veintitrés años, se había convertido en una de las principales voceras de SkinnyTok con polémicos eslóganes como “It’s not a sin to want to be thin”, (no es un pecado querer ser delgado). Con más de 650 mil seguidores en TikTok, Liv su “marca” consistía en mostrarles a sus feligreses que no estaba “genéticamente bendecida” sino que su estética “impecable” era fruto de un disciplinamiento y esfuerzo continuo en pos de alcanzar el sueño último de la delgadez extrema.

Con el argumento de que su contenido violaba las pautas comunitarias en septiembre de 2024 su cuenta fue baneada, pero su peligroso legado continúa a través de las voces de muchas otras creadoras que reproducen mensajes análogos. Cada uno de estos videos cuenta no solo con miles de likes sino también con innumerables comentarios de usuarios que interactúan conscientemente con el objetivo de seguir recibiendo este tipo de material en sus páginas de inicio (“For you”, el feed personalizado que genera el algoritmo de TikTok en base al comportamiento en la red de cada usuario): “comentando para quedarme en skinnytok”, “bajé 15 kilos (emoji de corazón)”, “me gusta aquí”.

En Francia el hashtag #SkinnyTok se volvió en los últimos meses tan popular que llegó a generar una respuesta estatal. Esta ofensiva pública se produjo después de que, el mes pasado, legisladores franceses aprobaran la creación de una comisión parlamentaria dedicada a examinar los efectos psicológicos de TikTok en niños y adolescentes. La anorexia en Francia rankea como la enfermedad psiquiátrica más letal del país, donde se estima que alrededor de 40 mil personas sufren de anorexia nerviosa. ARCOM, la autoridad pública francesa de regulación audiovisual manifestó que considera a SkinnyTok un “riesgo para la salud pública”.



La ministra de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, exigió el pasado viernes 18 la apertura de una investigación a la Comisión Europea para proteger a los menores de edad y asegurar que las plataformas digitales asuman su responsabilidad correspondiente en la difusión de mensajes nocivos para la salud. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea impone a las plataformas de Internet la obligación de implementar medidas que reduzcan los riesgos y garanticen la protección de los menores. En un antecedente en 2015, los parlamentarios franceses aprobaron una legislación que castiga la incitación a la anorexia con penas de hasta un año de prisión y multas de 10.000 euros.

Por su parte TikTok declaró haber eliminado varias publicaciones y asegura tener normas estrictas contra el body shaming y los “comportamientos peligrosos vinculados a la pérdida de peso”. La compañía añadió que “el contenido que idealiza ciertos tipos de cuerpo está sujeto a una restricción de edad”. A partir de esta intervención de la ARCOM, TikTok se vio obligada a poner en los videos links a artículos sobre trastornos alimentarios y banners con el mensaje “Tu peso no te define”.

SkinnyTok no es solo frases motivacionales o métodos prácticos para la pérdida de peso sino la reproducción de una ideología que entiende a la estética como el fin último de la expresión femenina y la forma más fácil de llegar al éxito monetario, profesional y romántico. La esencia de este movimiento se condensa en una promesa de felicidad y se basa, así como lo hacían los blogs Pro-Ana y Pro-Mia, en una idea de meritocracia y de control sobre nuestro cuerpo, y por ende sobre nuestra realidad. Este contenido no es inocuo, menos aún cuando las redes afectan particularmente a los adolescentes. Ante el peligro de repetir narrativas pasadas no queda otra opción que desde el Estado exigir a las redes sociales la moderación del contenido que alojan, denunciar cuentas, curar nuestro feed, y, como último recurso, apagar la pantalla.

Skinnytok nos recuerda la importancia del disciplinamiento y el autocontrol como parte esencial de la femineidad, ante la constante amenaza de la exclusión social para aquellas que se atrevan o no sean lo suficientemente “fuertes” para cumplir con los mandatos correspondientes: el mandato de la obediencia, del aguantar el dolor sin chistar y de normalizar este suplicio como otra forma más de socialización necesaria. Como concluye Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza: “Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no es una cultura obsesionada por la belleza de las mujeres, es una obsesionada con su obediencia. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres; una población tranquilamente loca es una población manejable”.