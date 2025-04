La licenciada en comunicación social y trabajadora del área de Contextos de Encierro de la Sedronar y del ministerio de Seguridad bonaerense Florencia Sicilia analizó el abordaje hacia la problemática de las apuestas online en los jóvenes e instó por la prohibición, en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una iniciativa que favorece el juego online.

Según la licenciada, “es importante diferenciar el abordaje en la demanda y la oferta”. “Reducir la oferta es reducir la demanda. La prohibición sería una medida necesaria en un montón de escenarios de los consumos digitales”, remarcó Sicilia en diálogo con la 750.

“Nosotros siempre nos situamos en reducir la demanda, es decir, cómo hacemos que las personas, los jóvenes en particular, no tengan la necesidad de vincularse problematicamente con las plataformas digitales y las apuestas virtuales”, aclaró.

En este sentido, advirtió que “hay que tener en cuenta que no tenemos que hablar de esto como problemas de personas individuales”.

“Vivimos en una sociedad de consumo, que nos alienta constantemente a consumir, por lo que es un problema social. Hay que intentar no estigmatizar, no hablar de ludópatas, de enfermos. Estamos hablando de personas que consumen problematicamente algo. Algunas veces hablamos de drogas, otras veces de juegos, puede ser la alimentación. Puede haber un montón de conductas que puede o no haber sustancias, y uno se vincula problematicamente con esto”, sostuvo.

Un Gobierno que apuesta por la ludopatía

A contramano del planteo de especialistas y la mayoría de los bloques políticos, La Libertad Avanza busca avanzar por estas horas con un proyecto de ley para legalizar la publicidad del juego online y, de esta manera, anular la iniciativa que ya tiene media sanción en el Congreso que regula la promoción masiva de estos negocios.

Entrevistado por la 750, el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, explicó qué hay detrás de esta iniciativa: “Aparecen legisladores que dicen que tienen un proyecto. Y esto es lo que aparece en este borrador de LLA. Dicen que hay que limitar las casas de apuesta ilegales”.