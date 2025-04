“Cada persona que se saque del mar del olvido es una victoria contra el nazismo”, afirma la ilustradora y autora sueca Joanna Rubin Dranger en una novela gráfica magnífica, Recuérdanos para vivir (Planeta Cómic), un documento íntimo y político sobre una parte de su familia judía, asesinada en el Holocausto, que presentó en la Feria del Libro. El título del libro, que ganó el prestigioso Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2023, proviene de la oración que se lee todos los días desde Rosh Hashana (año nuevo) hasta Yom Kipur (día del perdón). En 2018 empezó a investigar, a buscar información sobre parientes asesinados y sobrevivientes cuyas vidas nadie recuerda, consciente de que “el genocidio es una violencia que se perpetua durante varias generaciones”. Ella restituye nombres que fueron borrados (Perla, Sonia y Faivel Rubin, entre otros) logrando evitar que se disuelvan para siempre.

Rubin Dranger, nacida en Estocolmo en 1970, revela en el libro que los campos de exterminio nunca fueron mencionados como lugares donde acabaron sus familiares. A través de numerosas fotos, entrevistas a parientes, lectura de diversos libros y diarios de la época, además de una serie conmovedora de dibujos, la mayoría en blanco y negro (el color emerge cuando aparece la naturaleza, que a ella la tranquiliza y lleva a uno de sus tres hijos, Julián, a abrazar un árbol), intenta recomponer esa trama de “desaparecidos” durante la Segunda Guerra Mundial. Le cuesta entender, por ejemplo, la “distancia inconmensurable” entre su madre y el Holocausto, cuando en realidad los parientes y amigos de su padre, es decir el abuelo de la autora sueca, fueron asesinados y el mundo del que venían fue aniquilado. Paso a paso, entre 2018 hasta que finalmente publicó el libro en 2022, fue observando que la primera generación, la de los sobrevivientes, guardó silencio. La segunda entendió que no tenía que preguntar. La tercera, la generación de Rubin Dranger, trata de averiguar lo que pasó. “Yo no tenía idea de que mi familia había sido víctima del Holocausto. Nunca hablamos del tema; es como si no nos hubiera pasado directamente a nosotros, pero resulta que sí nos había pasado”, reconoce la autora de Miss Remarkable & Her Career, publicada en 1999 y traducida a siete idiomas.

En Suecia fue como un “acto patriótico” cerrar los ojos ante la violencia y la brutalidad de los nazis. El gobierno de coalición y la mayor parte de la prensa sueca tenían una línea muy clara: llevarse bien con el régimen nazi y callar. Rubin Dranger, la primera mujer en ocupar el puesto de profesora de ilustración en la Universidad de Artes Konstfack entre 2007 y 2017, admite que a la sociedad sueca le costó "mucho tiempo" revisar el pasado. "Yo escribí este libro tan personal sobre la base de la investigación histórica realizada por otros historiadores. Y esto evoca también algo diferente en el lector, porque no solamente estamos hablando de un documento histórico, sino que es una historia de humanos de carne y hueso y de qué manera las decisiones políticas marcaron sus destinos”. Cuando salió el libro, inmediatamente recibió varios comentarios de suecos judíos que se reconocían en Recuérdanos para vivir y que le confesaban: “soy judío, pero no se lo digo a nadie”. Entonces la investigación continuó, pero se desplazó de su familia hacia 35 entrevistas para retratar la experiencia inexplorada de vivir con una identidad judía oculta en Suecia. Dolda judiska liv (literalmente Vidas judías ocultas), publicado en 2024, todavía no está traducido al español. En uno de los testimonios un joven cuenta que su abuelo borró todo rastro de sus antecedentes para que la familia no fuera identificable como judía “si volvía a ocurrir”.

Una parte fundamental de la pesquisa fue posible gracias a la digitalización de muchos archivos, como la base de datos de Yad Vashem, una institución oficial israelí en memoria de las víctimas del Holocausto, en donde pudo encontrar muchas respuestas. Lo más sorprendente fue que al visitar a Azriela, la prima de su madre, descubrió dos álbumes viejos con fotos de la familia de Polonia. “Esas fotos habían viajado por el mundo, de Polonia a Palestina, hasta que fallecieron los padres de Azriela, y después llegaron a Estocolmo. Nadie sabía que esto fue así, que estaban esas fotos en las que se los veía tan vivos y cercanos”, observa aún asombrada al descubrir un niño, entonces sin nombre, hijo de Sonia, que después de mucho bucear y detectar un error en una fecha de nacimiento lo encontró: su nombre era Faivel. Volver a nombrar para que, como en la bellísima película animada Coco, los muertos no sean olvidados por los vivos.

La pesquisa y la escritura transcurrió en un contexto preocupante. A finales de agosto de 2018, como consigna en el libro, que mezcla los hallazgos con lo que va sucediendo en “tiempo real”, hay una manifestación nazi en el barrio Kungsholmen en Estocolmo. Tiene miedo que en las elecciones suecas avance el partido xenófobo Demócratas de Suecia (SD), la sigla en sueco, aunque entonces no crecieron tanto como habían anticipado las encuestas. “Desde principios del año, el gobierno polaco penaliza cualquier acusación a Polonia de haber sido responsable del Holocausto, y en Hungría se disemina propaganda antisemita con el apoyo del Estado. En octubre, Bolsonaro, de la extrema derecha, gana las elecciones en Brasil. Más tarde, en el mismo año, son asesinados once judíos en una sinagoga de Estados Unidos. Trump es el presidente de Estados Unidos desde hace dos años y ha insuflado vida a la gente de extrema derecha que realiza saludos nazis y gritan ‘Los judíos no nos sustituirán’. Estamos regresando a otros tiempos y parece que el mundo está girando en el sentido equivocado”, advierte en Recuérdanos para vivir.

Desde los dibujos y la estética que elige, Rubin Dranger eclipsa la oscuridad bajo un lema: “transmitir empatía por el otro”. “No dibujo a las víctimas como si fueran esqueletos, como si fueran fantasmas. Quiero retratarlos como lo que realmente fueron: niños, madres, hermanos y padres que todos tenemos”, subraya la autora sueca que una mañana encontró en la fachada de la puerta de su casa en Estocolmo que alguien había pintado una esvástica. No era la primera vez, pero en esta ocasión le pareció amenazante. “Esta vez la esvástica es grande y negra y está pintada en medio de la fachada, y solo en nuestra casa, por lo que parece que hemos sido marcados, señalados. Al igual que tantas otras veces cuando he sido el blanco de racismo o antisemitismo, se me despierta una duda: ¿la esvástica tiene que ver con la herencia judía de nuestra familia o con que mi marido es de color? ¿O las dos cosas? ¿O ninguna de ellas?”. Le preocupa que crezcan los movimientos de extrema derecha que niegan el Holocausto o lo relativizan. “Yo respondo con este libro”, afirma esta creadora a quien desde que tiene uso de razón siempre le ha dado mucho miedo la gente que “sigue la corriente”, un temor que vincula a su herencia judía y la enseñanza del Holocausto: “El mayor peligro es la cantidad de gente que se deja llevar y no protesta”.