“Firmaron un acuerdo para hacer 25 obras de 189 que había, y no hay nada de eso”, resumió ayer el diputado nacional por Santa Fe de Unión por la Patria (UP), Eduardo Tonioli, sobre el convenio que firmaron en junio pasado los gobiernos nacional y provincial para darle continuidad a un puñado de trabajos de obra pública, luego de que el presidente Javier Milei las paralizaras en todo el país apenas asumió. Según la respuesta que obtuvo de la Jefatura de Gabinete, de las 25 sólo hay dos en ejecución y una terminada. La que la Casa Rosada concluyó es la cárcel federal ubicada en Coronda, “que estaba en un 99% hecha por el gobierno anterior”, precisó el legislador, para quien “necesitamos gobernantes que se pongan al hombro en la defensa de los intereses de los santafesinos y que le pongan un freno al atropello profundamente antifederal que lleva adelante este gobierno”.

En diciembre de 2023 había en el territorio santafesino 189 obras públicas nacionales en diferentes estados: planificación, licitación, ejecución. Al asumir Milei, una de sus primeras medidas -que había sido propuesta de campaña- consistió en paralizar la obra pública en todo el territorio argentino, como fin para reducir el déficit fiscal y procurar un supéravit de las cuentas públicas.

En junio del año pasado, luego de varias idas y vueltas, el gobernador Maximiliano Pullaro y su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, viajaron a Buenos Aires y firmaron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, un convenio para que Nación continuara 25 de esos trabajos paralizados.

“El gobernador Pullaro vuelve casi mostrándolo como un triunfo con la reactivación de 25 de esas 189 obras. Nosotros lo que hicimos es presentarle al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Franco, un pedido de información en el marco de su visita a la Cámara de Diputados para que nos diga en qué estado están esas 25 obras, porque muchas de ellas estaban avanzadas”, dijo el diputado Tonioli ayer en un bar céntrico, al que convocó a la prensa para brindar detalles de la respuesta.

“Y nos encontramos con una respuesta desoladora. De esas 25 obras, hay solo tres que están en ejecución, muy parcialmente, dos obras viales muy menores, una en la zona de Sunchales, otra en la Ruta Nacional N° 7, en el Departamento General López, y se anuncia la finalización de la cárcel federal de Coronda que, en realidad, estaba en un 99% hecha por el gobierno anterior”, precisó. Para el diputado del Movimiento Evita, “el resumen es que no hay obra pública nacional en la provincia de Santa Fe”.

Entre las obras paralizadas pero incluidas en el convenio entre Santa Fe y Nación hay algunas relevantes. Por ejemplo, las plantas potabilizadoras de Granadero Baigorria, la de Santa Fe, y la de tratamiento cloacales de Rafaela.

Según explicó Tonioli, de la respuesta de Francos se desprende que hay 3 obras “neutralizadas” (la autopista de la ruta nacional 34, el acueducto San Javier Tostado y la readecuación de las obras del sistema de La Picasa); 8 sobre las que no hubo respuesta; otras 3 paralizadas (rutas que esperan nuevas concesiones nacionales); 1 que se hizo cargo Santa Fe (puente a Santo Tomé) y otras 7 que se encuentran “supuestamente en ejecución”.

El diputado peronista explicó que “en otros casos, en el informe dicen que esas obras se están ejecutando, pero cuando uno habla con las autoridades locales, presidente comunales intendentes, con los gremios de la construcción, con los empresarios, se encuentra con que no es así”. En esa situación se encuentran, por ejemplo, las dos plantas potabilizadoras paralizadas y las obras cloacales en Rafaela, así como el “Monumento Nacional a la Bandera, que dicen que está ejecutándose, y desde febrero no ha avanzado en absolutamente nada porque están renegociando con la empresa los montos, que no están actualizados”.

En conclusión, sostuvo, “hay una desidia total, un parate total de la obra pública nacional” en la provincia de Santa Fe. En ese sentido, Tonioli apuntó a la Casa Gris al afirmar que “el gobernador no está haciendo absolutamente nada. Esto duele, porque quien debería estar peleando en Buenos Aires, quien debería estar reclamando públicamente por el parate de esta obra pública, no dice absolutamente nada, no está defendiendo a los santafesinos”.

Luego explicó que por “filtración a la prensa” se enteró de que hubo “un reclamo administrativo que se hizo en marzo, pero no alcanza con un reclamo administrativo. Evidentemente, sabemos dónde terminan esos papeles: cajoneados”.

Para Tonioli, “lo que hace falta es un pronunciamiento público de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria nacional, senadores, diputados, del gobernador, de los intendentes, para empujar a que esto y que de alguna manera avance”.

El miembro de la bandada de UP en la Cámara baja de la Nación también recordó que cuando se firmó el acuerdo entre Nación y provincia por la reactivación de esas 25 obras “dijimos, ojo, que no sabemos si se van a cumplir”. Y agregó: “Y ojo también que esto es a cambio del voto de los diputados y senadores del oficialismo para la Ley Bases, para todas las iniciativas del Ejecutivo, como sucedió con el voto del senador (radical, Eduardo) Galareto, para frenar la comisión investigadora por el caso $Libra en el Senado”.

De ese modo, cerró el diputado nacional santafesino, “terminan fungiendo de aliados del gobierno de Milei, votándole absolutamente todo a cambio supuestamente de la reactivación de 25 obras. Pero esas 25 obras no están, no existen, se esfumaron”.