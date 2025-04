No sólo de redes y virales está hecha la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Tan vieja y eficiente como la boleta de papel, la militancia de mesitas se expresa en las principales esquinas porteñas desde hace ya un par de fin de semanas, reuniendo en algunas, y según los días, a todas las fuerzas políticas. La "campaña analógica" transcurre con lógicas pre pandemia que, en un punto, siguen funcionando. Y es hoy por hoy el único lugar que pone a convivir -y en ocasiones, a dialogar- a las diferentes fuerzas políticas. Para los comandos de campaña que centralizan la información que la militancia recoge de las esquinas, es también un buen termómetro para ir testeando cierto ánimo o sensibilidad del transeúnte, barrio por barrio. ¿La gente está enojada, apática, preocupada, acaso esperanzada? ¿Qué temas la movilizan? ¿Conoce y entiende que en muy pocos días habrá una elección local legislativa y qué se juega? ¿Le importa? Página/12 recorrió esquinas y relevó cómo se vive la campaña electoral local desde las mesitas.

Convivencia

Los sábados al mediodía son el prime time de las esquinas; el momento en el que cada fuerza despliega su "pancherita" (así se le dice a los pequeños stands plegables de apoyo), su banner del candidato o candidata, sus mesas, sus sombrillas y por supuesto, sus pilas de volantes. En Triunvirato y Los Incas, corazón de Villa Urquiza, hay tres esquinas tomadas por Hacemos Buenos Aires, Evolución y el Frente de Izquierda; a unos metros y más solitarias, dos chicas del PRO porteño reparten sus volantes amarillos. Un pequeño grupo de La Libertad Avanza estuvo aquí "un solo día, y después no se los vio más", comentan.

Es este mismo espacio urbano el que da el pie a algunos de los que se quedan conversando además de acceder a tomar el volante: la vereda rota desde hace rato en una de las calles; la cuarta esquina que queda inaccesible porque están levantando otro edificio que cambia la fisonomía del barrio; la mugre amontonada alrededor de los contenedores en pleno cruce de avenidas. No son la mayoría, coinciden todos, pero los hay. "Son sobre todo los propios" o "los que vienen enojados por algo en particular y necesitan descargarse y contarlo", caracterizan.

Como no ocurre en ningún espacio de campaña (salvo en los debates televisivos, reglados y coucheados al milímetro) aquí las fuerzas conviven armoniosamente, a lo sumo con alguna chicana de por medio. Y hasta hay transeúntes o situaciones que las cruzan.





En esta esquina una de esas escenas espontáneas tuvo como protagonista a Martín Lousteau, que sobre las 10 de la mañana llegó con la candidata Lula Levy en un sábado en el que recorrerían dos comunas más. Entre las fotos de rigor llega un pedido de un joven, Laureano Consoli: "Hoy cumple años mi novia, ella es radical y yo peronista". El senador ofrece video en el que rejó un pedido a la cumpleañera: "¡Convencelo!". Rápido, el joven responde sonriente, haciendo la V. Laureano cuenta que es militante de La Mella en Exactas, que su novia Ana Izurieta es de Franja Morada, que aunque piensan muy distinto "la política finalmente nos une como pareja".

Será un momento único entre una gran mayoría de personas que pasan y aceptan o no tomar los volantes tendidos, pero sin prestar mayor atención.

Consignas

En Chacarita son varias las esquinas con mesitas, una es la de Dorrego y Corrientes, en Parque Los Andes. En la organización de campaña de la coalición que lleva de primer candidato a Leandro Santoro, se armó un organigrama para cubrir todos los barrios con distintas organizaciones; en este caso está Nueva Comuna, que tiene un local cercano en Jorge Newbery y Fraga.

También aquí los carteles resumen las idea fuerza para cada candidato, con sus colores: el verde manzana para Santoro, que promete que "se termina el tiempo de la crueldad y el abandono en la Ciudad"; el fucsia para Levy, que dice que "La Ciudad merece nuevas propuestas"; el rojo y amarillo del Frente de Izquierda, que lleva a Vanina Biasi como primera candidata y sugiere: "A Macri y a Milei pegales con la izquierda!".

El PRO retomó el amarillo pleno y apuesta fuerte a la cartelería en vía pública y subtes, con propuestas como declarar a la recolección de basura servicio esencial, o publicidad de la anunciada línea F. Pero se ve muchísima menos presencia de personas repartiendo volantes en puntos estratégicos que en campañas anteriores, cuando incluso ataviaban las mesitas con globos y entregaban caramelos.

Horacio Rodríguez Larreta apela al verde fuerte para su "Volvamos Buenos Aires". Es uno de los que está apuntando fuertemente a lo local, haciendo pie en la crítica directa a la gestión de Jorge Macri -el tema de la suciedad en las calles y su "olor a pis" fue una pegada inicial-. Y otro de los que movilizó un sistema de reclutamiento de vecinos on line, invitando a sumarse a los que quieran "difundir su mensaje".

Desde una mesa de Evolución, Natalia Albanese y Coni Laudonia, madre e hija, militantes radicales "de toda la vida", aseguran que en esta elección "se nota el enojo, el abuelo que tiene que elegir entre comprar los remedios o comer, la señora que ya no puede acceder a primeras marcas, el joven que ya ni sueña con alquilar", y que reciben "mucha angustia de la gente". "Hay que seguir ideas, no personas, es lo que hay que transmitirle al que viene enojado", aseguran.

Cruzando la calle, Yoel y Mauro, estudiantes de Agronomía y Veterinaria en la UBA y militantes del Partido Obrero, tienen una visión opuesta. "El descontento está, pero no hay tanto enojo de la gente como en otras campañas. Acá hay que dejar de hablar de lo nacional y hablar de lo que se trata esta elección: si lo que está en juego es una legislativa, hay que explicarle a la gente que si quiere una oposición en la Legislatura, no todos los que se venden como oposición lo son".

Contención

"No hay clima de campaña"; "la campaña no arranca", dicen algunos de quienes están recorriendo las comunas, también con timbreos y volanteadas más allá de la mesita. También coinciden en que no hay mucho conocimiento de lo que se votará el 18, e incluso de que habrá que votar ese día. "¡Hasta te piden la boleta de papel!", lamenta María Pía, en la mesa de Santoro. Informar, tanto como convencer, incluso explicar que se va a implementar la Boleta Unica Electrónica, pasa a ser también el sentido de estas movidas de campaña.

Un volante al paso no alcanza para convencer a nadie, pero sigue siendo necesario aun en tiempos de redes, coinciden todos. Varios valoran estos espacios incluso como formas de "contención a los propios", de dar respuesta a "una necesidad de debatir y pensar en comunidad, a la que la lógica de las redes no da respuestas". "Es un ritual, hay que tener presencia en la calle, juntar cara con conversación", define María Pía.