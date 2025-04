Eric Adams, el alcalde demócrata de Nueva York, les dijo a los inmigrantes de la ciudad que "vivan su vida" sin temor a ser detenidos, en un marco de crecimiento de las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El contexto estadounidense bajo el segundo mandato de Donald Trump como presidente tiene una cara aún más expulsiva contra los inmigrantes. El ICE profundizó sus tareas de arrestos y expulsiones contra los migrantes sin el debido proceso legal necesario para estas maniobras.

En un encuentro con medios latinoamericanos en Nueva York, Adams reconoció que "el miedo está ganando". Junto al responsable de la ciudad norteamericana estuvieron sus funcionarios latinoamericanos: Adolfo Carrión, vicealcalde para Vivienda, de Puerto Rico; y Ana Almánzar, la vicealcaldesa de Asuntos Estratégicos, proveniente de República Dominicana.

El demócrata afirmó que "el ICE no irá a las escuelas, no irá a los centros de oración, no está en los hospitales". Además, intentó acompañar su mensaje con una simple oración en español ("vive tu vida"), aunque fracasó en el intento y explicó que a sus 65 años es difícil aprender un nuevo idioma. Igualmente, aceptó ser el alcalde de una ciudad en donde se habla más de un lenguaje.

En ese sentido, Adams destacó que su distrito "tiene historia de cuidar a la gente" sin importar de dónde vienen y apoyó a los inmigrantes, a quienes les dijo que "no pueden rendirse al miedo de no poder vivir su vida" en medio de las deportaciones masivas propuestas por Trump.

El contexto del encuentro

Eric Adams es criticado por organizaciones proinmigrantes como un aliado del presidente estadounidense en algunos arrestos contra inmigrantes con antecedentes y sin los documentos necesarios para vivir en Estados Unidos. Estos grupos lo acusan de aprobar el regreso del ICE a la prisión de Rikers en la ciudad declarada por su propia legislatura local como "amiga de inmigrantes".

En ese contexto, el alcalde neoyorquino que se aproxima a los 4 años de gestión convocó al encuentro con los medios de comunicación latinoamericanos junto a sus vicealcaldes latinos para que estos, Carrión y Almánzar, expongan los logros de su gestión en materia de vivienda y en cuanto a programas educativos para niños en la etapa preescolar.

De esta forma el puertorriqueño Carrión mencionó que, al completar el primer mandato, se habrán creado 140.000 viviendas a bajo costo. "Más que en los pasados 20 años", celebró el funcionario, quien catalogó a este proceso como una importante "transformación". Además, Almánzar destacó que se asignaron fondos para que 53.000 niños puedan ingresar a la educación preescolar, afirmando que antes la administración anterior posibilitó la llegada de solo 14.000 al mismo nivel.