Tres espacios que representan distintas formas de la misma fe. Y una música que es emblema moderno de una espiritualidad libre y profunda. Este lunes a las 17.30, en el Templo Libertad (Libertad 785), se llevará a cabo la primera de las ejecuciones de Rothko Chapel, la obra que inauguró el edificio levantado sobre los lienzos de gran tamaño del célebre artista plástico Mark Rothko. La obra del compositor norteamericano Morton Feldman se interpretará nuevamente el viernes a las 20.45 en la Iglesia Inmaculada Concepción –la "redonda", de Belgrano– en Vuelta de Obligado 2042, y el domingo a las 19 en el Centro Islámico de Humberto 1º 3048. En los tres casos será con entrada libre y gratuita.

La idea, que es parte del Ciclo de Música Contemporánea del Teatro Cervantes, curado por Martín Queraltó, tiene que ver con sostener el sentido de una obra concebida en 1971 para un ámbito específico –la Capilla Rothko, en Houston–, en tres espacios espirituales distintos de Buenos Aires: un templo judío, uno católico y uno musulmán. El ensamble Vocal Rothko, con la soprano Carmen Almarza como solista, y un grupo instrumental integrado por Mariano Malamud en viola, Diego Ruiz en celesta y Gonzalo Pérez Terranova en percusión, serán los intérpretes, con la dirección de Marcelo Delgado.

“Hace años que con Mariano Malamud teníamos ganas de preparar Rothko Chapel, sumergirnos en la obra de Feldman y presentarla. Últimamente veníamos intentando llevar a la práctica ese deseo junto a Martín Queraltó, curador del Ciclo de Música Contemporánea del Teatro Nacional Cervantes”, dice Delgado al comenzar la charla con Página/12. “Nos interesaba sacar la obra del espacio teatral y llevarla a lugares análogos al entorno para el cual fue creada. La Capilla Rothko es un espacio destinado a la oración y la meditación, despojado de dogmas específicos y abierto a toda intención de trascendencia. Por eso la idea de interpretar la obra acá, pero en templos de distintas religiones, resultó casi natural”, continua el director.

“Pasar de la idea a la acción llevó tiempo y trabajo. Hubo que conjugar agendas, presupuestos, decisiones curatoriales, y muchas voluntades hacia un objetivo común. Con voces de diferentes espacios corales armamos una ‘feligresía’ vocal, que junto a los músicos se dispuso para el desafío y todo fue fluyendo, de a poco pero sin pausa”, cuenta Delgado.

La historia de la Capilla Rothko tiene que ver con su tiempo, una época que entre conmociones y resquebrajaduras no renunciaba a la fe en al arte y en las posibilidades de belleza. Una época, además, en la que los ricos tenían sensibilidad y cierto sentido del valor de la cultura. Fueron el empresario y filántropo franco-estadounidense John de Ménil y su esposa Dominique Schlumberger, quienes a mediados de 1964 encargaron a Mark Rothko una serie de lienzos de gran formato para instalar en un espacio interconfesional y de defensa de los derechos humanos que se levantaría en Houston. El arquitecto elegido para el diseño del espacio era Philip Johnson, que enseguida renunció por diferencias con Rothko, que finalmente encontró sintonía en Howard Barnstone y Eugene Aubry.

Mientras trabajaba sobre texturas oscuras, Rothko pensaba en un edificio de líneas esenciales, poco llamativas, que contuvieran y destacaran las pinturas. Propuso una planta octogonal, como la de un baptisterio, de manera que el visitante quedara rodeado por sus pinturas, mientras la luz, filtrada por tiras de tela, entra a través una cúpula. La música de Feldman, encargada para la inauguración de la capilla en 1971, recoge en su transparencia y quietud esos rasgos.

“Son varias las alegorías que la música de Feldman propone, lo digo desde mi lugar de intérprete y de oyente”, comenta Delgado. “En tanto esta obra no lleva texto, se canta a boca cerrada, dejando filtrar cierto ecumenismo. Se la puede escuchar con el distanciamiento propio de tanta música de Feldman, que a la vez es fascinación de la escucha. Y también puede sonar como una invitación a la meditación, como un réquiem laico, como música fuera del tiempo”, analiza el director.

“Hay una forma de distanciamiento en esta obra de Feldman, como una cierta indiferencia hacia el oyente, un dejarse escuchar", sigue indagando Delgado. "Me propuse encontrar, entonces, más que una expresión, un afecto, en el sentido barroco del término: dejar la intención expresiva de lado, para dejarnos afectar por la obra, y que ese estado del intérprete se transmita al oyente. El diálogo permanente, casi antifonal, entre el trío instrumental y el coro, se da en un marco de una expresividad alejada de cualquier desborde romántico. La música pareciera no tener un principio evidente, ni mucho menos un final. La obra no termina, solo cesa, dejando en el silencio la reverberación de su presencia”.