Vaya golazo se mandó Maxi Salas para rescatar a Racing en una noche donde no le salía nada y sólo parecía complicarse de cara a la última fecha de la fase regular del Apertura. No habrá tenido los flashes del Superclásico ni 85 mil personas en las tribunas, ni tampoco una cláusula de rescisión de 45 millones de euros, pero lo que se vio a los 72 minutos del partido que ganó la Academia en cancha de Defensa y Justicia será difícil de olvidar.

El extremo correntino recibió por izquierda un muy buen pase de "Toto" Fernández y empezó su aventura dentro del área. Enganchó de zurda y pasaron dos de largo. Repitió el engaño e hizo pasar a otro. Y ya de frente al arco, en la puerta del área chica, sacó un impensado derechazo cruzado que dejó clavado al arquero Bologna, quien sólo pudo atinar a levantar el brazo izquierdo, como parando un colectivo.

"Siempre tenía un jugador adelante... No me desesperé para poder definir porque siempre uno me salía a cortar y en el último, casi en el punto penal, pude patear de derecha y salió cruzada por suerte", explicó el delantero después del partido sobre la espectacular jugada.

Pero hasta entonces, Racing la había pasado muy mal en Florencio Varela, dando acaso una de sus peores versiones futbolísticas del año. Y eso que la cita sirvió de regreso para Juan Nardoni, cuya ausencia por lesión se sintió y mucho. El volante exUnión de Santa Fe cumplió 100 partidos con la camiseta de Racing pero no pudo hacer la diferencia y salió reemplazado justo antes del empate (estaba pautado que jugase sólo 70 minutos).

Si el primer tiempo terminó sin goles fue gracias a Arias, que hizo valer una especie de ley del ex pero para arqueros. Defensa fue considerablemente superior y contó con las mejores chances. Y eso que llegaba en crisis (ocho partidos sin ganar) y con el DT De Múner con un pie afuera.

El Halcón le puso justicia al resultado a los 54 minutos, con una conexión entre los González (de "Saltita" para "Pancho") que terminó venciendo a Arias gracias a un desvío en Di Césare. Pero Costas leyó bien lo que ocurría y cambió a tiempo. El ingreso de "Toto" Fernández fue muy positivo, como también el del paraguayo Richard Sánchez, quien hizo su debut. Claro que nada fue tan importante como la inspiración de Salas. El zurdo no sólo se mandó el gol del empate sino que también asistió al uruguayo Martirena -otro de los cambios- para el 2 a 1 final y dejar a Racing con una silla asegurada en octavos. Defensa, por su parte, se jugará todo en la última fecha con un mano a mano tremendo ante Independiente Rivadavia en Mendoza.