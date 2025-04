El comediante, productor, guionista y conductor Sebastián Wainraich presenta por estos días Patria y Familia (2024), su primera novela, un thriller que tiene como protagonista a Luis Alberto Camino, un político en una carrera desesperada por convertirse en presidente.

"Me escribieron dos personas de la política, no muy conocidos, yo no tengo mucho contacto con ese mundo, para preguntarme si alguien me había pasado la data", reveló Wainraich, entre risas, entrevistado este martes en la 750.

Patria y Familia está escrita en primera persona y sigue el monólogo interior del personaje principal en la búsqueda por alcanzar la presidencia. Y si bien está inmersa en el universo político, el diálogo del personaje consigo mismo hace que la novela fluctué en el terreno de los vínculos humanos.

"Él resuelve todas sus angustias a través del sexo. Después tiene un gran tema con su padre y su paternidad", contó Wainraich, al respecto de su libro. "Al ser escrita en primera persona, te hacés hincha del personaje y además empezás a conocer su infancia, que fue brava, difícil, entonces podés empatizar", agregó.

Paranoico, profundamente angustiado, negador y sin amigos. Así describió Wainraich al protagonista de su primera novela. "En un momento me cayó el monólogo interno que tiene él antes de la elecciones", relató el conductor de radio y televisión, sobre el proceso de escritura.

Y finalizó: "Escribir es una tarea que requiere mucha disciplina. Cuando me siento a escribir intento más o menos tener resueltas algunas cosas, por más que después no lo vaya a respetar".