La vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó tapar un mural en homenaje a los 40 años de Democracia que se había inaugurado en 2023, cuando Cristina Fernández de Kirchner ocupaba el cargo de vicepresidenta de la nación. Esta agresión a la convivencia democrática se suma a una larga lista de ataques protagonizados por Villarruel, como cuando en febrero del año pasado, la titular del Senado sacó el busto de Néstor Kirchner del Palacio Legislativo.

El mural, que homenajeaba a Raúl Alfonsín, las Madres de Plaza de Mayo y Néstor Kirchner, fue inaugurado en octubre 2023 en el marco de las actividades por la conmemoración del 40 aniversario del regreso de la democracia al país . Las tres figuras se destacaban delante de una bandera argentina y la imagen del Congreso de la Nación, como símbolo de la convivencia y el diálogo pacífico.

Sin embargo, el pasado jueves 24 de abril, día en el que las y los argentinos conmemoraban el Jueves Santo, la vicepresidenta --ampliamente cuestionada por avalar la dictadura militar-- ordenó tapar el mural que se encontraba en la dependencia del Senado ubicada sobre la avenida Entre Ríos, según pudo confirmar Página|12. En su lugar, ahora se puede ver una insípida pared blanca rodeada de sillones y una bandera argentina.

Victoria Villarruel ordenó tapar un mural en homenaje a los 40 años de democracia. Imagen: redes sociales.





Villarruel y su cruzada revanchista

La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo retirar en febrero 2024 el busto del fallecido expresidente Néstor Kirchner de uno de los salones del Congreso. Para argumentar su decisión, Villarruel dijo que Kirchner no tiene nada que ver con el Senado: "No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".



En aquel momento, uno de los que salió al cruce de Villarruel fue el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que comparó la quita del busto de Kirchner con la demolición del Palacio Unzué. Se trata de la casa en la que vivió Juan Domingo Perón y que fue demolida tras el golpe de 1955.

En esa línea, Villarruel retrucó: "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar", y que "aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón".

Villarruel es hija y sobrina de oficiales del Ejército involucrados en la represión ilegal. En los últimos años, abogó por la "memoria completa" en una derivación de la teoría de los dos demonios por la cual las Fuerzas Armadas no practicaron terrorismo de Estado.



