Durante el fin de semana largo, el Ministerio de Transporte bonaerense realizó un megaoperativo de seguridad vial en toda la provincia. El ministro de la cartera, Martín Marinucci, supervisó los operativos en Panamericana con postas en el ramal Campana --altura Ricardo Rojas, Tigre-- y en el de Pilar --altura Malvinas Argentinas.

Sólo este domingo a la madrugada en los puntos donde estuvo el ministro "nos encontramos con la imprudencia de 235 conductores que tomaron la decisión de subirse a sus vehículos luego de consumir alcohol", compartió Marinucci. Los controles fueron realizados por fiscalizadores de seguridad vial, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y de la Superintendencia de Policía de Seguridad Vial y contaron con la colaboración de los municipios donde se realizaron los operativos.

En particular, sobre el ramal Campana se chequearon 992 vehículos con 90 casos positivos. Mientras que, en Pilar, fueron 145 casos de alcohol al volante luego de 2535 testeos. Hubo otros puntos de testeo estratégicos como por ejemplo: la autopista Buenos Aires - La Plata, Tres Arroyos, Tandil, Mar del Plata y San Clemente.

El ministro explicó: "conducir si tomaste alcohol no es una opción, necesitamos de una ciudadanía responsable que se cuide a ella misma y al prójimo". Para reducir incidentes viales, la provincia sancionó en 2023 la ley de Alcohol Cero al Volante: los conductores no pueden tener más de 0 miligramos de alcohol por litro de sangre. "No es sólo una norma: es una política pública para cuidar vidas. Si vas a manejar, no tomes alcohol. Ni una gota", sostuvo el ministro.

"La única manera de reducir los siniestros viales es comprometiéndonos cada vecina y vecino con el cumplimiento de las normas", reiteró el funcionario, quien se manifestó "sorprendido por la inconsciencia propia de los conductores y la cantidad de tests positivos de alcohol".

"Hoy nos acompañaron las Madres del Dolor, Estrellas Amarillas, que hablaron con los conductores para que tomen conciencia del daño que produce conducir alcoholizado", reiteró Marinucci. Sobre estas organizaciones dijo que transforman "el dolor en conciencia, recordándonos con cada nombre y cada historia que una vida menos por el alcohol al volante es una tragedia evitable".

En esta línea, los operativos se realizaron en la Semana de la Justicia Penal para las Víctimas Viales, que el Ministerio publicito con el argumento: "prevenir también es hacer justicia y la responsabilidad al volante salva vidas".

En el acto también estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad Vial del Ministerio --Eduardo Feijoo-- y los directores provinciales del Ministerio de Trabajo --Jorge Orzali y Cristian Vázquez.