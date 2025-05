En la 60° edición de la Feria del Libro Infantil de Bologna, la editorial Limonero y la ilustradora argentina Yael Frankel recibieron el galardón por Todo lo que pasó antes de que llegaras como el mejor libro de ficción. Esta distinción ya daba cuenta del talento y la calidad de las creaciones de Frankel, quien luego fue convocada por el sello Avión que Va, a cargo de Verónica Parodi y Karina Micheletto, para ponerle imagen a la música de León Gieco. El resultado fue Soles y flores, primer título de la colección "Libros que cantan" que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y contó con la participación de la creadora, las editoras y el mismísimo León con su guitarra.

"La convocamos no solamente por ser una ilustradora premiada sino porque nos parece que su estilo, que dice tanto con tan poco, tan profundo pero desde la simpleza o incluso desde algo muy juguetón, venía justo para ponerle otra capa de sentido y otra lectura posible a esta canción", explicó Micheletto antes de dar el pie para que León cantara el primer tema del encuentro que tuvo lugar en la sala Julio Cortázar. La canción ("Príncipe azul", de Eduardo Mateo) estuvo dedicada a Lucía Ramseyer, la niña que tiene varios videos en YouTube cantando junto a Gieco, y que estaba entre el público.

Parodi definió el libro como "un viaje, una oportunidad, riqueza que abraza los días" y aclaró que "Soles y flores llega en formato libro pero es canción primero", así que le pidió a Gieco que compartiera la génesis. Él recordó que esas fueron las primeras palabras que dijo Hebe de Bonafini al ingresar a la ex ESMA: "Esto lo vamos a llamar el desembarco. Pintemos flores y soles". A partir de esa frase, él hizo un disco titulado El desembarco, con una foto de tapa que retrataba el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi). "Cuando conocí el lugar vi las flores y los soles, siempre me quedé con esa idea. Después compuse una canción que habla de la vida y vertí esa frase", contó Gieco.

Ahora la canción se transformó en un libro álbum. Desde el sello seleccionaron algunas letras de León para la colección y la artista optó de inmediato por "Soles y flores", porque sentía que con sus dibujos podía decir algo más. Durante la presentación se proyectaron algunos dibujos de Frankel, quien confesó: "Dije que sí enseguida porque era León Gieco, porque lo canté más que a ningún otro cantante durante toda mi adolescencia. Ni bien empecé a leer les pedí que no me mandaran la historia de por qué él había escrito la canción. Yo quería leerla y entenderla. Por lo general, eso es lo que hacemos los ilustradores: reescribimos un poco el texto que llega pero con dibujos".

"Las cosas que están muy mal / que hieren y lastiman / Se aprenden en un rato del día". Estos son los primeros versos. Cuando Frankel leyó eso se remontó a Los miserables y pensó: "Las cosas que están bien también se aprenden en un rato del día, pero la gran diferencia es que duran mucho". En estos momentos circula con intensidad la idea del héroe colectivo gracias al lema de El Eternauta: "Nadie se salva solo". La ilustradora ideó una historia y creó varios personajes para contar su relato: "Si en un grupo alguien se manda una cagada, el grupo será el encargado de darle una segunda oportunidad. Creo mucho en eso. A partir de ahí fluyó la historia que me contaba a mí misma".

Frankel opina que "está buenísimo que el texto y la ilustración vayan por lugares diferentes, que se potencien entre ellos y el lector complete la lectura". En relación al primer formato, Gieco destacó el rol de la cantante mexicana Lila Downs, con quien grabó el tema: "No se olviden que yo canté toda mi vida con Mercedes Sosa, que era la voz. Ella es también la voz. Es una persona política y culturalmente increíble, tiene una voz maravillosa y fue un gran honor que quiera cantar". También valoró el trabajo de Luis Gurevich, autor de esa música con aires de ranchera que podría entrar en ese género denominado borderline, que alude a la frontera.

Gieco amenizó la velada con otras canciones como "El fantasma de Canterville" y aprovechó para tirar un textual: "Charly, para mí, es el mejor. Después viene Spinetta. Una vez me preguntaron si Fito me gustaba más que Charly. Yo creo que es un gran músico también, pero no sabía cómo responder. Creo que lo bueno de Charly es que tiene silencios en las canciones, algo tan importante como la música. Eso lo hace grande, musicalmente es hermoso. No sabía cómo explicarlo, estaba apurado entonces dije que Charly tira un televisor por la ventana del hotel y Fito tira un neceser. Pero me encantan los dos, y Fito es un músico impresionante".

Los artistas hablaron sobre su vínculo con las infancias, los modos de lectura, el rol de la literatura y las memorias que los marcaron para hacer lo que hoy hacen. También sonaron "La cultura es la sonrisa", "La colina de la vida" y "Solo el amor", y las editoras anunciaron que además de Soles y flores habrá nuevas entregas junto a otros ilustradores: Solo le pido a Dios, Cuando los ángeles viajan y otra saga con canciones de Teresa Parodi. "Esto es un plus, como un gajo de la canción, y me emociona mucho", concluyó León.