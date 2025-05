La empresa HIF Global pretende instalar una planta de hidrógeno sintético frente a la costanera de Colón, Entre Ríos. La Multisectorial Somos Ambiente de la Costa del Río Uruguay se opone a esta instalación en Paysandú, departamento de Uruguay, por el impacto ambiental, humano y productivo que tendría.

A mediados del año pasado, la Multisectorial se enteró del proyecto de instalación y empezaron a seguir los comunicados de la Intendencia del departamento uruguayo. De todas formas, la empresa y el gobierno del país vecino tienen un acuerdo de confidencialidad, por la que se desconocen en detalle qué gases van a ventilar las chimeneas de entre 40 y 60 metros de altura, pero los vecinos creen que empeorará la calidad del aire.

"Lo que más nos preocupa es la cuestión atmosférica, porque desde octubre hasta abril los vientos (en Colón) vienen preponderantemente de esa dirección. Todo lo que las chimeneas de la producción de combustibles vayan a emanar llegaría inevitablemente a nuestra zona: a la ciudad de Colón, al balneario San José y al del municipio de Pueblo Liebig. Toda la microrregión Tierra de Palmares podría verse afectada por esta cuestión atmosférica", comentó sobre los alcances Evangelina Báez, integrante de la Multisectorial.

De todas formas, fuentes cercanas a la empresa multinacional aseguraron que la producción de "e-Combustibles es un proceso de síntesis y no de refinación", y por esto, "una acción ambiental concreta de lucha contra el cambio climático". Según ellos, el proyecto está diseñado para tener una "incidencia ambiental mínima, generar diversos efectos positivos y cumplir con los estándares internacionales para asegurar una producción sustentable". Además, afirman que no se verán afectados "ni la calidad del aire ni la disponibilidad ni la calidad del agua".

Riesgos en la salud

"El hidrógeno verde junto al dióxido de carbono producido por la quema de masa forestal van a ser utilizados para la producción de metanol crudo, cuatro tipos de combustibles, todos para exportación", aseguró Báez.

"Esta refinería no nos afectaría sólo a nosotros o a nuestros hermanos uruguayos, también a nuestro turismo, a la biodiversidad y a nuestro futuro", sintetizó otro integrante de la organización en redes sociales.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, comunicó que no fue informado por Uruguay y que tampoco se ha presentado el proyecto ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Por esto, tampoco se cuenta con los estudios de impacto ambiental.

A fines de febrero, la Junta Departamental de Paysandú aprobó la recategorización del suelo para la instalación de la planta y ahora corresponde a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) seguir con el proceso. Primero debe obtener la la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), y luego presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) completo, que luego será evaluado por la dirección uruguaya.

"En las industrias nunca hay riesgo cero. Si llega a haber una un escape de metanol crudo, que gasifica muy rápido --a 20 grados y aumenta 400 veces su volumen--, en 15 minutos lo tenemos en nuestra zona", explicó Báez. Entre los efectos que tiene este gas, que afecta directamente al sistema nervioso central, están perdida de visión --en casos graves es potencialmente irreversible-- y mareos.

Además, este tipo de hidrógeno sintético usará agua del río a partir del proceso de electrólisis. Este no es contaminante por sí mismo, pero podría generar subproductos potencialmente nocivos que usualmente se devuelven al mismo cauce de agua como residuo.

Ataque al turismo

Esta región es conocida como La Perla del Litoral. "Afectaría la cuestión paisajística del 'Caribe entrerriano', pero la planta no se vería solamente desde Colón, también se va a ver desde Liebig, que está 9 km y medio, y desde el balneario de San Juan, que está a 4 km y medio. La ciudad de Paysandú está a 12 km, o sea, estas tres ciudades están más cerca de la planta que el mismo Paysandú", comentó Báez.

Según la Multisectorial, solamente en la ciudad de Colón hay 3 mil puestos de trabajo vinculados al turismo. Esa misma cantidad se rumorea que la empresa contrataría temporalmente para la construcción de la planta, pero luego, quedarían 200 puestos efectivos fijos, pero especializados. La organización local teme que ningún habitante de la zona pueda acceder y que termine desarmando los puestos de trabajo formales relacionados al turismo.

Las instalaciones de la refinería y los paneles fotovoltaicos que necesita la planta ocupan cerca de mil hectáreas --alrededor de 50 canchas de fútbol-- y 5500 metros de frente costero. "No hay ninguna barrera natural que puedan utilizar como para para que no se vea la planta desde acá. Afectaría gravemente al turismo porque nuestra zona se caracteriza por tener un turismo natural", agregó la integrante de la Multisectorial. "Entendemos que esto no es una cuestión solamente ambiental, que tiene que ver con la economía, con lo social, con lo cultural y con lo sanitario. También está el hecho de que nuestra zona se caracteriza por la producción de alimentos", detalló.

En la zona están instaladas grandes empresas avícolas --muchas exportadoras-- y la Multisectorial teme que los gases ventosos podrían llegar a afectar la producción de alimentos. "Uruguay es un país soberano que puede de elegir sus políticas económicas, energéticas y sus inversiones, pero la realidad es que también entendemos que lo que no puede pasar es que sus decisiones afecten el desarrollo productivo desarrollado hace más de 40 años en nuestro territorio", puntualizó Báez a la vez que alertó por el riesgo sanitario de la instalación para los 55 mil habitantes de Colón.

Pedido de relocalización

El intendente de Colón José Luis Walser mantuvo reuniones con legisladores, intendentes de la microrregión y el gobernador de Entre Ríos --Rogelio Frigerio-- para definir "acciones concretas" para lograr el "objetivo de la relocalización de la planta de e-combustibles". Además adelantó que presentarán pedidos a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación.

El gobernador le entregó al nuevo presidente de Uruguay --Yamandú Orsi-- el pedido de relocalización, formulado con los aportes de la reunión. Fuentes cercanas a la empresa también adelantaron que se están coordinando acciones con el gobierno de Uruguay "para el cumplimiento de todos los pasos definidos en el marco legal".

Como el gobernador y los intendentes, la Multisectorial también pide la relocalización de la refinería. Así, organizaron festivales de música porque "el arte es una manera, es una de las puertas que abren la concientización popular".

Allí, también participaron habitantes de Paysandú que se oponen a la instalación en el país oriental. Leonardo Belassi, de la organización Paysandú por un Uruguay Soberano, explicó la posición: "No son plantas de hidrógeno verde. Son para producir combustible sintético y metanol y exportar a Europa. Solamente en un 24% de la producción se incluye el hidrógeno verde, pero lo que se va a instalar en Paysandú es una refinería, con mentiras, con dudas, con contratos secretos".

"Los festivales fueron como una celebración del río, una celebración de la hermandad" con el pueblo uruguayo, según contó Báez. "Tenemos mucha historia en común. Hay gente que pasa todo el tiempo porque hay amigos, familiares, gente que trabaja de uno u otro lado. No puede ser que los intereses económicos de algunos pongan en riesgo esa historia de hermandad", razonó la colonense.

Informe: Natalia Rótolo