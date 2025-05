Racing goleó 4-0 a Atlético Bucaramanga como visitante, a falta de dos fechas para el cierre de la fase de grupos, y quedó como único líder del Grupo E con siete unidades, dos por encima de los colombianos, de la Copa Libertadores.

Con los goles de Adrián Martínez, Santiago Solari, Santiago Sosa y Martín Barrios, Racing afianzó su presente en condición de visitante, y ahora deberá hacerse fuerte como local para conseguir la clasificación a los octavos de final del torneo.

A los tres minutos, tras una mala marca y defensa en el fondo del conjunto colombiano, Martínez picó al vacío entre los defensores y, después de pelear en el área, convirtió con sutileza el 1-0 a favor de Racing ante un rendido arquero Aldair Quintana.

El equipo de Avellaneda empezó mal la segunda etapa y sufrió varias llegadas peligrosas del local, pero gracias a un gran remate de Solari, tras la magistral jugada ofensiva del equipo, destrabó el partido a los diez minutos del complemento.

Santiago Sosa, minutos más tarde, estiró la ventaja y concretó la goleada de cabeza al primer palo, tras un largo centro desde la izquierda de Ignacio Rodríguez.

Costas, a partir de ese instante, comenzó con las modificaciones para preservar a muchos de los futbolistas que el sábado estarán frente a Platense, por los octavos de final del torneo Apertura.

Cerca del final, en una muestra de rebeldía, Adalberto Peñaranda encaró por el centro del área para quedar pie a mano frente a Gabriel Arias, pero la notable respuesta del arquero con pasado en el seleccionado de Chile evitó el descuento.

En el cierre del encuentro que ya estaba entregado por el Bucaramanga, Barrios selló finalemente la goleada 4-0, quien es además el máximo anotador del equipo en la competición con tres tantos, seguido por Sosa con dos.

El equipo de Avellaneda venía de vencer a Newell's como local, y el entrenador Gustavo Costas no pudo contar con Gabriel Rojas, quien no jugó ante el conjunto de Rosario y tampoco formó parte de la delegación que viajó a Colombia. El defensor tiene una parameniscitis en su rodilla izquierda de la que no logró recuperarse, por lo cual no fue de la partida ante el plantel colombiano, mientras que Costas decidió que en la defensa juegue Marco Di Césare.